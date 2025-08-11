Nejnavštěvovanější odborný web
Renson Flux+ Wall & Go: Chytré rekuperační jednotky s nejnižší spotřebou na trhu

11.8.2025
RENSON
Sponzorováno

Společnost Renson představuje dvě moderní rekuperační jednotky – Flux+ Wall ERV a Flux+ Go Flat, které pokrývají potřeby jak větších rodinných domů, tak kompaktních bytových jednotek. Obě jednotky využívají inteligentní řízení větrání, entalpický výměník a nový typ motorů s extrémně nízkou spotřebou energie, čímž stanovují nový standard v oblasti úsporného větrání.

Flux+ Wall ERV: Výkonná rekuperace pro náročné projekty

Tato nástěnná jednotka je určena pro větší obytné prostory. Díky entalpickému výměníku dokáže rekuperovat nejen teplo, ale i vlhkost, čímž zabraňuje vysoušení interiéru. Je dostupná ve verzích s průtoky 300 m3/h, 475 m3/h a 650 m3/h.

Výhody:

  • Rekuperace tepla i vlhkosti
  • Inteligentní senzory (CO2, vlhkost, VOC)
  • Breeze funkce pro pasivní chlazení
  • Nové motory s nejnižší spotřebou ve své třídě
  • Tichý provoz a snadná údržba
  • Snadná montáž díky variabilnímu připojení a nastavení přes aplikaci
  • Nízká hmotnost (jen 32 kg!) usnadňující manipulaci při instalaci



Flux+ Go Flat: Kompaktní řešení pro byty a menší domy

Flux+ Go Flat je ideální volbou pro menší obytné jednotky, kde je potřeba kompaktní, ale výkonná rekuperace. Jednotka dosahuje účinnosti až 91 %, má nízkou spotřebu energie díky novým ventilátorům s optimalizovanou aerodynamikou a podporuje řízení na základě kvality vzduchu.

Výhody:

  • Kompaktní design (výška 300 mm, šířka 745 mm)
  • Vysoká účinnost rekuperace
  • Breeze funkce pro pasivní chlazení
  • Detekce kvality vzduchu pomocí senzorů
  • Energeticky nejúspornější řešení ve své kategorii
  • Nízká hmotnost a jednoduchá instalace i v omezených prostorech




Společné vlastnosti obou jednotek

  • Entalpický výměník: Přenos tepla i vlhkosti
  • Senzory kvality vzduchu: Automatické přizpůsobení větrání
  • Nízká hlučnost: Komfortní provoz i v obytných zónách
  • Nové motory: Až o 30 % nižší spotřeba energie oproti předchozí generaci
  • Breeze funkce: Pomáhá omezit přehřívání interiéru v létě
  • Snadná montáž a servisní přístupnost

Závěrem

Ať už hledáte řešení pro větší rodinný dům nebo kompaktní byt, Renson Flux+ Wall ERV a Flux+ Go Flat nabízejí špičkovou technologii, zdravé vnitřní prostředí a výrazné úspory energie. Díky novým motorům s nejnižší spotřebou na trhu, snadné montáži a nízké hmotnosti jsou ideální volbou pro moderní a udržitelné bydlení.



 
 