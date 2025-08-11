Renson Flux+ Wall & Go: Chytré rekuperační jednotky s nejnižší spotřebou na trhu
Společnost Renson představuje dvě moderní rekuperační jednotky – Flux+ Wall ERV a Flux+ Go Flat, které pokrývají potřeby jak větších rodinných domů, tak kompaktních bytových jednotek. Obě jednotky využívají inteligentní řízení větrání, entalpický výměník a nový typ motorů s extrémně nízkou spotřebou energie, čímž stanovují nový standard v oblasti úsporného větrání.
Flux+ Wall ERV: Výkonná rekuperace pro náročné projekty
Tato nástěnná jednotka je určena pro větší obytné prostory. Díky entalpickému výměníku dokáže rekuperovat nejen teplo, ale i vlhkost, čímž zabraňuje vysoušení interiéru. Je dostupná ve verzích s průtoky 300 m3/h, 475 m3/h a 650 m3/h.
Výhody:
- Rekuperace tepla i vlhkosti
- Inteligentní senzory (CO2, vlhkost, VOC)
- Breeze funkce pro pasivní chlazení
- Nové motory s nejnižší spotřebou ve své třídě
- Tichý provoz a snadná údržba
- Snadná montáž díky variabilnímu připojení a nastavení přes aplikaci
- Nízká hmotnost (jen 32 kg!) usnadňující manipulaci při instalaci
Flux+ Go Flat: Kompaktní řešení pro byty a menší domy
Flux+ Go Flat je ideální volbou pro menší obytné jednotky, kde je potřeba kompaktní, ale výkonná rekuperace. Jednotka dosahuje účinnosti až 91 %, má nízkou spotřebu energie díky novým ventilátorům s optimalizovanou aerodynamikou a podporuje řízení na základě kvality vzduchu.
Výhody:
- Kompaktní design (výška 300 mm, šířka 745 mm)
- Vysoká účinnost rekuperace
- Breeze funkce pro pasivní chlazení
- Detekce kvality vzduchu pomocí senzorů
- Energeticky nejúspornější řešení ve své kategorii
- Nízká hmotnost a jednoduchá instalace i v omezených prostorech
Společné vlastnosti obou jednotek
- Entalpický výměník: Přenos tepla i vlhkosti
- Senzory kvality vzduchu: Automatické přizpůsobení větrání
- Nízká hlučnost: Komfortní provoz i v obytných zónách
- Nové motory: Až o 30 % nižší spotřeba energie oproti předchozí generaci
- Breeze funkce: Pomáhá omezit přehřívání interiéru v létě
- Snadná montáž a servisní přístupnost
Závěrem
Ať už hledáte řešení pro větší rodinný dům nebo kompaktní byt, Renson Flux+ Wall ERV a Flux+ Go Flat nabízejí špičkovou technologii, zdravé vnitřní prostředí a výrazné úspory energie. Díky novým motorům s nejnižší spotřebou na trhu, snadné montáži a nízké hmotnosti jsou ideální volbou pro moderní a udržitelné bydlení.
Vytváříme zdravé prostředí.