TZB-info / Větrání a klimatizace / Větrání s rekuperací / STIEBEL ELTRON představuje novinky pro ohřev vody, větrání i vytápění

STIEBEL ELTRON představuje novinky pro ohřev vody, větrání i vytápění

Pro zásobování jednoho nebo několika odběrných míst s nízkou potřebou teplé vody přichází osvědčená značka STIEBEL ELTRON s novým zásobníkovým tlakovým ohřívačem vody, který je k dodání ve variantě pod odběrné místo (ESH 10 U-P Plus) nebo nad odběrné místo (ESH 10 O-P Plus).