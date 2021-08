TZB-info / Větrání a klimatizace / Větrání s rekuperací / Decentrální rekuperační jednotky DIMPLEX DL 50 WA2 / WE2 / WH2

Decentrální rekuperační jednotky DIMPLEX DL 50 WA2 / WE2 / WH2

V návaznosti na snižování energetické náročnosti staveb se řízené větrání stává nezbytným ve všech druzích výstavby, především však pro bydlení, ať už v bytových nebo rodinných domech.





Do popředí zájmu se dostává moderní a vysoce efektivní využití lokálních – decentrálních rekuperačních jednotek. Mezi jednotlivými výrobky od různých firem, jsou však značné rozdíly, které se projevují především v jejich účinnosti, užitných vlastnostech, nárocích na obsluhu a údržbu.

Předně je potřeba uvést, že se nejedná o výrobek, obsahující keramickou vložku, který střídavě v krátkých intervalech cykluje a procházející vzduch se ohřívá nebo ochlazuje a zpět do vnitřního prostoru z filtru vrací prachové částice, případně i mikroorganismy při zpětném chodu.



Pro své výborné parametry a vybavení provozními vlastnostmi je od roku 2013 na našem trhu úspěšně využíván typ DIMPLEX DL 50WA2, WE2 a WH2 z produkce Glen Dimplex Group.

Typ DL 50 WH2 je certifikován pro výstavbu objektů v pasivním standardu.

Jednotky DIMPLEX jsou stejně jako centrální rekuperace vybaveny protiproudým křížovým výměníkem, přes který se dvěma ventilátory řízeně prohání vnitřní a venkovní vzduch.



Množství vyměňovaného vzduchu lze nastavit v rozmezí od 15 do 55 m3/hod., přičemž účinnost předávání tepla se pohybuje až do hodnoty 87 %.

Významnou předností je velmi tichý provoz, kdy při nejčastěji užívaném 1. stupni, tj. 15 m3/hod. Naměřená hlučnost dosahuje téměř neslyšné hodnoty akustického tlaku, ve vzdálenosti 1 metr jen 17 dB (A)! Proto se s úspěchem instalují i do ložnic, kde naprosto neruší.

Jednotka je vybavena výměnnými filtry. Pro nasávaný vzduch nejkvalitnější F7 nebo H13,což oceňují především alergici, pro které je to ochrana proti pylům a jiným jemným prachovým částicím, pro odváděný vzduch filtr G4. K dispozici je rovněž uhlíkový filtr (volitelné příslušenství) pro zachycení zápachu z vnějšího prostředí, například kouře.

Proti omezení tepelných mostů přes obvodovou stěnu mezi vnitřním a venkovním prostředím je tělo rekuperační jednotky vyrobeno z extrudovaného polystyrenu s vysokým tepelným odporem, který vylučuje vznik tepelného mostu.



Celý prostup obvodovou stěnou je přes tepelně izolační tubus, do kterého se jednotka zasouvá a tvoří pak jeden, skvěle izolovaný celek, který zajišťuje mimo tepelnou izolaci také akustický útlum vnějšího hluku v úrovni 51 dB (A), proto se s výhodou instalují do stěn orientovaných k hlučným komunikacím, případně železnici.

K plně automatickému řízení výkonu větrání slouží vestavné „čidlo kvality vzduchu“ (volitelné příslušenství), které upraví výkon větrání rekuperace podle toho, jaká je úroveň koncentrace CO 2 v místnosti a s tím zpravidla související i vlhkostí vzduchu. V součinností s tímto větráním se vyvětrá i místnost zatížená radonem.

Vyřešen je i odvod zkondenzované vzdušné vlhkosti, který je odváděn vyspádovaným sběračem do vnějšího prostředí na vnější okapničku, odkud mimo stěnu kape na zem. Výhodou je rovněž možnost dálkového bezdrátového ovládání až 5-ti jednotek jedním ovladačem. Signalizace potřeby výměny filtrů je vhodným upozorněním pro zdravotně bezproblémový provoz. V letním období je možno využít jednosměrný provoz, kdy ve večerních a nočních hodinách se přes jednotku nasává do místností „chladnější noční vzduch“, který se akumuluje, aby se chlad uchoval až do odpoledních hodin. Velmi jednoduchá „klimatizace“ prakticky zdarma.



Nejdůležitější je provoz v zimním období. Znehodnocený vzduch se musí nahradit čerstvým. Jenže s tím odváděným odchází rovněž z obytných místností nechtěná vlhkost, aby nekondenzovala na chladných místech v interieru. Jsou-li venkovní teploty pod 0 °C, může přiváděný venkovní vzduch způsobit, že na výměníku zkondenzovaná vlhkost zamrzne a jednotka by se stala neprůchozí.

Rekuperační jednotky DL 50 jsou zajištěny proti zamrzání kondenzátu ve výměníku následovně: u jednotek v provedení WA2 a WE2 je ve výměníku čidlo, které v případě zamrzání kondenzátu zastaví přívod mrazivého vzduchu. Odcházejícím vnitřním teplým vzduchem se výměník odmrazí a kondenzát odteče z jednotky. Následně se přívod venkovního vzduchu obnoví. U jednotek WH2 je integrováno na vstupu venkovního vzduchu topné tělísko, které při poklesu teploty nasávaného vzduchu pod 0 °C začne vzduch přihřívat a při teplotě pod −10 °C topí naplno s výkonem 200 W a větrání probíhá nepřetržitě.

Výhodou této jednotky je možnost osazení jak do novostaveb, kdy se při vyzdívání obvodových stěn vynechá čtvercový otvor pro osazení hranatého tubusu. Do stávajících obvodových stěn provedených z tvrdých materiálů, jako jsou cihelné zdi nebo různé panely, třeba i betonové, využívá se k dodatečnému provedení otvoru vrtací souprava, kterou se „vyvrtá“ kruhový otvor o průměru 320 mm, do kterého se pak vkládá kruhový tubus a do něj pak vlastní válcové těleso rekuperační jednotky. Je vždy výběr mezi hranatým nebo kruhovým tubusem, který je součástí kompletní sestavy a zahrnut v ceně. Při přepnutí jednotky na „0“ se automaticky uzavřou klapky umístěné na sání a výdechu s těsností vyhovující pro provedení Blower door testu.

S výhodou je možné tyto jednotky využít pro snížení hladiny radonu v místech jeho výskytu, především ve stávajících objektech, kde nebyly provedeny protiradonová opatření, nebo jsou již propustné.

Délka celé sestavy decentrální rekuperační jednotky DL 50 je variabilně přizpůsobivá podle tloušťky obvodové stěny vč. případné izolace od 320 do 640 mm, resp. 740 mm.



Výhody decentrálních rekuperačních jednotek Dimplex

Mnoho funkcí a flexibilní použitelnost.

Možnost programování intervalů výměny filtrů, podle úrovně znečistění ovzduší na 3 až 18 měsíců.

Volba pouze odvádění vzduchu ven, nebo pouze nasávání z venku dovnitř.

Programování denního a nočního režimu.

Programování doby větrání.

Programování osvětlení displeje, denní nebo noční zhasnutí.

Nastavení jasu displeje.

Možnost doplnění čidlem kvality vzduchu, programování citlivosti čidla kvality vzduchu (CO 2 ).

). Dálkové ovládání jednotlivých jednotek na základě bezdrátové technologie EnOcean bez baterií, je možné skupinově ovládat až 5 ks jedním ovladačem.

Velice snadná údržba a čistění.

Minimální provozní spotřeba elektrické energie.

Každá větrací jednotka pracuje samostatně, podle toho kde a kdy je to potřeba.

Větrací jednotku je možné doplnit entalpickým výměníkem vzduchu pro možnost udržení vhodné vlhkosti vzduchu (volitelné příslušenství).

Jsou použity filtry G4, F7 a H13, které jsou velmi účinné na prach a pyly, příjemné prostředí pro alergiky.

Je možné použití i filtru s aktivním uhlím – proti zápachu (kouři).

Účinně snižuje koncentraci radonu, zamezuje koncentraci vlhkosti a vzniku plísní.

Cílené a řízené větrání jednotlivých místností, pro zdravé a příjemné ovzduší v každém ročním období.

Rychlá a levná instalace, ideální pro renovaci a dovybavení – zejména pro zateplovací opatření.

Námraza výměníku tepla je minulostí (DL 50 WH2), integrovaný prvek pro předehřev příchozího vzduchu, který zabraňuje zamrznutí.



