Větrací jednotky Buderus – spojení vynikající techniky, designu a šikovnosti

Větrací jednotka, to nejsou jen ventilátory, výměník, čidla, regulace, design, ale i šikovnost, která usnadňuje její začlenění do budovy a jednoduchou provozní údržbu. V reportáži o nich hovoří zástupce značky Buderus a názorně je předvádí.

Dvě nové větrací jednotky Buderus, a to Logavent HRV176 a HRV156 K jsou svými výkony určeny především do rodinných domů. Od sebe se však zásadně liší.

Logavent HRV156 K je konstruována prostorově co nejvíce úsporně, neboť je primárně určena pro instalaci do stropních podhledů. Zmenšeným rozměrům odpovídá i její nižší technické vybavení, které nabízí jen základní funkce.

To jednotka Logavent HRV176 je v tomto směru až překvapivě bohatě vybavena různými čidly i regulací s různými provozními režimy. Tato jednotka je rozměrově větší než Logavent HRV156 K, ale kompenzuje to také svým designem. Ten odpovídá designu plynových kotlů nebo tepelných čerpadel Buderus. A proč? Protože v takové kombinaci lze pro ovládání zdroje tepla i ventilace využít společnou regulační platformu, tedy jen jednu aplikaci. Na této jednotce lze ocenit opravdu jednoduchý způsob výměny filtrů bez potřeby nářadí. Stejně tak jednoduché, bez potřeby nářadí, je přestavení směru přívodů a vývodů vzduchu o 90°.

To, co platí z hlediska funkcí a regulace pro jednotku Logavent HRV176, to samé však může platiti i pro skromnější jednotku Logavent HRV156 K. Stačí k tomu využít nabídku doplňkového příslušenství.

Větrání s rekuperací tepla se dnes stává standardem většiny novostaveb. A nemusí jít jen o rekuperaci tepla. Obě jednotky Buderus mohou být vybaveny entalpickým výměníkem, který obrazně řečeno, rekuperuje i vlhkost vzduchu. A to se v zimě, kdy je ve venkovním vzduchu snížený obsah vodních par, velmi hodí.

Zajímá Vás, jak jednotky vypadají, chcete znát podrobnější informace, může začít shlédnutím reportáže. A poté, již se základní představou, můžete přejít na podrobnější informace uvedené na webu Buderus.