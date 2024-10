TZB-info / Větrání a klimatizace / Větrání s rekuperací / Neuvěřitelně tichý provoz decentrální rekuperační jednotky i při vysokém výkonu

Neuvěřitelně tichý provoz decentrální rekuperační jednotky i při vysokém výkonu

Přirozené větrání okny zvyšuje náklady na vytápění a v chladném období může být pro osoby v místnosti značně nekomfortní. WOLF nabízí praktické a účinné řešení v podobě kompaktní větrací jednotky CGL 2 edu druhé generace. Výkonná a robustní decentrální větrací jednotka pro zpětné získávání tepla je skutečně univerzálním řešením pro řízené větrání nebytových prostor. Uplatní se hlavně v openspace kancelářích, školách nebo školkách a jiných vzdělávacích institucích. Využijete ji pro rychlou modernizaci tam, kde není vhodné centrální řešení s rozvody vzduchu po budově.

Německá společnost WOLF se svým inovovaným modelem CGL 2 edu rozvinula stávající řadu kompaktních větracích jednotek s rekuperací v systému zapojení Plug & Play. I při velmi vysokém průtoku vzduchu až 1 100 m3/h je vzduchotechnická jednotka neuvěřitelně tichá a zajišťuje účinnou výměnu vydýchaného vzduchu v místnosti za čerstvý upravený vzduch. To znamená, že koncentrace CO 2 v místnosti zůstává nízká a dochází k odstranění aerosolových částic kontaminovaných viry, škodlivinami, zápachy a prachovými částicemi díky standardní filtraci. V případě potřeby lze do proudu vzduchu instalovat 2. stupeň filtrace. Řízené větrání se zpětným získáváním tepla regulované podle naměřené hladiny CO 2 zajišťuje v interiéru příjemně čerstvý a zdravotně nezávadný vzduch a zároveň šetří provozovateli energii potřebnou na vytápění.







Vnitřní prostor zařízení je mechanicky zabezpečen proti neoprávněnému přístupu. Díky dvouplášťovému řešení se uživatel dostane po otevření prvních dveří čtyřhranným klíčem pouze k filtrům pro výměnu a k nádobě na odvod kondenzátu. Vnitřní prostor zařízení je mechanicky zabezpečen proti neoprávněnému přístupu. Díky dvouplášťovému řešení se uživatel dostane po otevření prvních dveří čtyřhranným klíčem pouze k filtrům pro výměnu a k nádobě na odvod kondenzátu.

Lepší soustředění s čerstvým vzduchem a bez hluku

Schopnost soustředění a zároveň zajištění nezbytných hygienických požadavků na kvalitu vzduchu jsou důležitými faktory pro studenty, zaměstnance, hosty a další osoby v místnostech. Společnost WOLF při vývoji nového modelu CGL 2 edu snížila hlučnost až na bezkonkurenční hodnotu 28 dB(A) při výkonu 600 m3/h (měření hladiny akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od zařízení, ověřeno TÜV Süd). Objemový průtok vzduchu 600 m3/h je potřebný například pro typickou školní třídu s 1 pedagogem a 28 žáky. Ve vzdělávacích zařízeních nebo kancelářích tak jednotka splňuje vysoké požadavky jak na stabilní kvalitu vzduchu, tak i na uživatelem požadovanou nízkou hlučnost. S cílem naplnění požadavků provozovatelů na hygienu je CGL 2 edu certifikována pro nejvyšší hygienické standardy dle směrnice VDI 6022.

Teplo je zpětně získáváno pomocí deskového výměníku tepla s účinností přes 90 %. To znamená, že většina tepla je předávána z proudu odváděného vzduchu do proudu přiváděného vzduchu. Na rozdíl od větrání otevřenými okny tepelná energie zůstává využitá tam, kde je potřeba.

Objemový průtok vzduchu je pomocí integrovaného čidla kvality vzduchu regulován podle okamžité potřeby na základě aktuálně naměřených hodnot CO 2 . Protiproudý deskový výměník tepla je ve standardu vybaven bypassem. Obtok výměníku přivádí chladnější venkovní vzduch v letních měsících (noční chlazení = free cooling), obtoková klapka je plynule řízena automatickou regulací. Tím je zajištěna požadovaná teplota v místnosti při co nejnižší spotřebě energie. Volitelná integrace elektrického předehřevu a dohřevu přináší ještě vyšší tepelný komfort. Zákazník si může vybrat mezi protiproudým deskovým výměníkem nebo volitelným entalpickým výměníkem pro zpětné získávání tepla a s přenosem vlhkosti.

Požadavky legislativy pro vzdělávací zařízení s účinností od 1. 7. 2024

Mikroklimatické parametry v objektech určených pro vzdělávání jsou definovány legislativou. Podle § 13 odst. 1 zákona č. 258/200 Sb. mají provozovatelé vzdělávacích zařízení (dle § 7 odst. 1) povinnost zajistit, aby vnitřní prostředí místností splňovalo hygienické normy. Konkrétní požadavky jsou stanoveny prováděcími předpisy, mimo jiné vyhláškou č. 6/2013 Sb., týkající se hygienických limitů pro vnitřní prostředí vybraných staveb, a vyhláškou 160/2024 Sb.* upravující hygienické požadavky na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin s účinností od 1. 7. 2024, přičemž § 19 „Mikroklimatické podmínky“ v bodě 4) praví „Pokud venkovní stav prostředí neumožňuje využít přirozené větrání pro překročení přípustných hodnot škodlivin a hluku ve venkovním prostředí, musí být mikroklimatické podmínky a větrání čerstvým vzduchem zajištěny vzduchotechnickým zařízením.“ Místnosti musí mít zajištěné dostatečné větrání, buď přirozené nebo nucené, které musí zajistit dávku čerstvého vzduchu minimálně 20 m3 na žáka a 25 m3 na dospělou osobu za hodinu. Koncentrace oxidu uhličitého, indikující kvalitu vzduchu v místnosti, je podle § 19 „Větrání“ vyhlášky č. 146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu, omezena na maximálně 1 200 ppm. Reálně je dodržení těchto požadavků pouze přirozeným větráním pro zodpovědnou osobu těžko dosažitelné.



Ukázka varianty přívodu venkovního vzduchu přes fasádu speciálně upraveným nadokenním prostorem Ukázka varianty přívodu venkovního vzduchu přes fasádu speciálně upraveným nadokenním prostorem

Rychlá instalace a jednoduchá obsluha

Rozsáhlá nabídka příslušenství umožňuje potřebnou flexibilitu při volbě umístění a způsobu používání. Vzduch může být rozváděn v místnosti prostřednictvím několika variant modulů přívodu vzduchu (přes modul výstupu vzduchu s větrací mřížkou se směrovými tryskami, potrubním rozvodem po místnosti s koncovými prvky nebo textilními rukávy). Čerstvý venkovní vzduch je nasáván tichým EC ventilátorem přes fasádu a přiváděn do jednotky, například předizolovaným nebo spiro potrubím. Vzduchotechnickou jednotku lze instalovat i ve vedlejší místnosti, v kabinetu nebo na chodbě.

Přehledný programovatelný ovladač BMK-Touch nabízí intuitivní obsluhu i možnosti nastavení pokročilých funkcí. Integrovaný systém měření a regulace WOLF WRS-K s rozhraním pro nadřazené systémy MaR umožní rychlé propojení prostřednictvím BACnet nebo Modbus (RTU ve standardu, TCP volitelně).

Přehledný programovatelný ovladač BMK-Touch nabízí intuitivní obsluhu i možnosti nastavení pokročilých funkcí. Integrovaný systém měření a regulace WOLF WRS-K s rozhraním pro nadřazené systémy MaR umožní rychlé propojení prostřednictvím BACnet nebo Modbus (RTU ve standardu, TCP volitelně).

Technické údaje

Max. objemový průtok vzduchu m3/h 1.100 Objemový průtok vzduchu při 35 dB(A) m3/h 930 Hladina akustického tlaku ** dB(A) 28 (600 m3/h) 32 (800 m3/h) 37 (1.000 m3/h) Výška mm 2.133 Šířka mm 1.070 Hloubka mm 620 Hmotnost kg 283 ** měřeno ve vzdálenosti 1 m od zařízení (TÜV Süd)

Více informací najdete na stránkách www.wolf.eu



Příklad umístění CGL 2 edu v openspace kanceláři nebo učebně IT. Jako příslušenství je instalován tlumicí sokl sání odpadního vzduchu se sáním z levé a pravé strany. Pro výstup přívodního vzduchu je vybrán modul s větrací mřížkou a směrovými tryskami pro přímou instalaci na zařízení. Příklad umístění CGL 2 edu v openspace kanceláři nebo učebně IT. Jako příslušenství je instalován tlumicí sokl sání odpadního vzduchu se sáním z levé a pravé strany. Pro výstup přívodního vzduchu je vybrán modul s větrací mřížkou a směrovými tryskami pro přímou instalaci na zařízení.

* vyhláška 160/2024 Sb. upravující hygienické požadavky na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin ruší s účinností od 1. 7. 2024 vyhlášku č. 410/2005 Sb. a všechny její pozměňující vyhlášky.