Flux+ Flat: nová rovnotlaká větrací jednotka od společnosti Renson

S jednotkou Flux+ Flat uvádí společnost Renson na trh první z nové řady kompaktních, poptávkou řízených rovnotlakových větracích jednotek, vhodných pro novostavby i pro rekonstrukce. Specialista na větrání s ní dále rozšiřuje své zkušenosti s větracími systémy C+ (Healthbox 3.0) o větrání D s rekuperací tepla. Výsledkem je vysoce výkonná větrací jednotka, která vyniká vysokou energetickou účinností, snadnou instalací, flexibilitou a úsporou času.

Chytré, kompaktní a vysoce výkonné vyvážené větrání

Jednotka Renson Flux+ Flat je jedinou rovnotlakou větrací jednotkou na trhu, která kromě vlhkosti a organických těkavých látek upravuje úroveň větrání i na základě centrální detekce CO 2 . V kombinaci s rekuperací tepla (která zajišťuje tepelnou účinnost až 91 %) a nízkou spotřebou energie tak poskytuje vysoce energeticky účinný, tichý a plně automatický systém větrání pro vaše zákazníky. Ti mohou pomocí aplikace Renson Ventilation získat přehled o kvalitě vzduchu v interiéru, nastavit větrací systém podle svých potřeb a jsou upozorněni na nutnost výměny filtrů. Jde o záležitost, která je zcela zbaví všech starostí.

Flux+ Flat poskytuje nejnižší úroveň E ve své třídě při zbytkovém tlaku 200 Pa. Pro ještě lepší kvalitu vzduchu v místnosti a ještě nižší hladinu E je rozšiřitelný o pokojové senzory Renson Sense. Jednotka je k dispozici ve verzích se jmenovitým průtokem až 370 m2/h (pro větší byty a domy), 275 m3/h nebo 225 m3/h (pro menší byty), přičemž všechny jednotky jsou ve stejném těle o rozměrech pouhých 118 × 74,5 × 30 cm, který se vejde i do těch nejkompaktnějších (technických) prostor, ať už ke stropu nebo na stěnu. Volitelně je Flux+ Flat k dispozici jako jednotka ERV (větrání se zpětným získáváním energie, kdy se zpětně získává nejen teplo, ale také část vlhkosti, aby se zabránilo příliš suchému vzduchu v interiéru) namísto klasické jednotky HRV (větrání se zpětným získáváním tepla).

Snadná instalace na prvním místě

Jednotka Flux+ Flat byla navržena s ohledem na rychlou a snadnou instalaci. A to začíná již u samotného obalu. Ten je potištěn vrtací šablonou, která šetří čas při instalaci jednotky a určení vrtacích otvorů. Pro montáž na stěnu (vodorovnou nebo svislou) použijete držáky, které jsou součástí balení. Dokonce i montáž ke stropu nyní zvládnete dokonale sami díky 2 dodatečným dodaným držákům pro závěsný systém Quick-Fix a skutečnosti, že kompaktní jednotka váží pouhých 25 kg. Tato montáž Quick-Fix je užitečná i pro pozdější servisní práce nebo údržbu systému. Volba směru zaústění potrubních rozvodů maximálně zvyšuje efektivitu napojení na jakékoliv potrubní rozvody a minimalizuje potřebný instalační prostor.

Kromě toho společnost Renson usnadňuje instalaci a nastavení zařízení Flux+ Flat pomocí stejných digitálních nástrojů jako u zařízení Healthbox 3.0. Každý projekt si můžete předem vytvořit na svém notebooku, přiřadit jej konkrétnímu pracovníkovi a „přednastavit“ i průtoky a zóny prostřednictvím digitální platformy pro správu My-Lio. To vám již na stavbě ušetří čas. Tam vás aplikace Renson Ventilation Set-up krok za krokem provede instalací, uvedením do provozu a nastavením větracího systému. Co se týče posledně jmenovaného, jedinečný postup vám pomůže během okamžiku dokonale nastavit průtoky ventilů Aeroo. Další sledování stavby opět probíhá zpoza vašeho stolu prostřednictvím platformy pro správu My-Lio. Tímto způsobem můžete snadno uložit a odeslat protokol o instalaci v digitální podobě. Už žádné zdlouhavé papírování. S připojenou větrací jednotkou Flux+ Flat jste navíc okamžitě připraveni na budoucnost. Váš zákazník může jednotku obsluhovat na dálku, software se automaticky aktualizuje a zákazníky můžete upozornit, nebo informovat o potřebném servisu pomocí vzdáleného přístupu.

Výsledek? Až 50% úspora celkového času na přípravu, instalaci, seřízení a následnou kontrolu pro ty, kteří takto přistupují ke každému projektu.