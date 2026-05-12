Větrací jednotka ALFA 95 3 s horním a bočním připojením pro efektivní větrání nebytových prostor
Přehrát audio verzi
Větrací jednotka ALFA 95 3 s horním a bočním připojením pro efektivní větrání nebytových prostor
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Již třetí generace, která přináší vyšší výkon, nižší spotřebu energie vylepšený akustický komfort. Vhodná pro vnitřní i venkovní instalace (volitelné příslušenství – protidešťová stříška, vyhřívaný sifon). K dispozici je v pravém i levém provedení, v monoblokové i modulové variantě, což usnadňuje její instalaci do různých komerčních prostor.
|ALFA 95 3 boční napojení – HR953
|ALFA 95 3 horní napojení – HR953
Jednotka je dodávána jako kompaktní MONOBLOK velikosti (HR953-150 a HR953-220) a v MODULÁRNÍM provedení velikosti (HR953-320 a HR953-470), které je vybaveno spojovacími prvky a konektory.
Bezrámovou samonosnou konstrukci tvoří sendvičové panely o tloušťce 50 mm, které jsou vyrobeny z plechů (vnější strana práškově lakovaná/vnitřní strana pozinkovaná) a minerální vlny s tepelnou vodivostí 0,042 W.m−1.K−1 (EN 12667).
Vysoce účinné EC motory s nízkým SPI, ≤ 2 kW/(m3/s) SPI, jsou vybavené tlakovými spínači, jak na vstupu, tak na výstupu.
Odnímatelný hliníkový nebo entalpickým protiproudý deskový rekuperátorem s integrovanou obtokovou klapku se servopohonem a plynulou regulací.
Rekuperátor certifikován EUROVENT.
Dvě kondenzační vany s připojením pro odvod kondenzátu – u odváděného vzduchu (EHA) a u přiváděného vzduchu (SUP).
Vzduchové filtry, jejichž stupeň znečištění je monitorován tlakovými snímači. Filtr přívodního vzduchu ePM1 ≥ 50 %, volitelně lze předfiltr Coarse 60 %, filtr odváděného vzduchu ePM10 ≥ 50 %.
Jednotka je volitelně vybavena předehřívačem a/nebo dohřívačem/chladičem
Integrovaný elektrický předehřívač a/nebo dohřívač je vybaven spínacími prvky (SSR) a bezpečnostními prvky chránícími proti přehřátí (provozní a bezpečnostní termostaty s ručním resetem a teplotní senzory).
Vodní dohřev – jednořadý vodní výměník vyrobený z měděných trubek a lisovaných hliníkových lamel a je osazen teplotním čidlem s ochranou proti zamrznutí.
Chladič/ohřívač vody (C/O) – 4trubkový systém, který tvoří dva samostatné vodní výměníky – jednořadý pro ohřev a třířadý pro chlazení. Oba výměníky jsou vyrobeny z měděných trubek a lisovaných hliníkových lamel a jsou osazeny teplotním čidlem s ochranou proti zamrznutí.
Přímý výparník (DX) – třířadý výměník vyrobený z měděných trubek a lisovaných hliníkových lamel, určený pro chladivo R32 nebo R410a. Výměník je vybaven teplotním čidlem a kondenzační miskou s připojením pro odvod kondenzátu.
Jednotka je vybavena teplotními čidly – ODA – sání (exteriér), SUP – přívod (interiér), ETA – odvod (interiér), EHA – výfuk (exteriér) a má integrovanou vícestupňovou ochranu proti zamrznutí pro rekuperátor a integrovaný vodní výměník.
Řídicí systém AirGENIO
- Inteligentní
- Intuitivní
- Inovativní
|
Hlavní větrací režimy
větrání na konstantní průtok vzduchu
větrání na konstantní tlak
větrání řízené dle požadavku na kvalitu vzduch
|
Další funkce
BOOST – intenzivní větrání
Free-cooling – noční větrání v letním období
Požární režim s nastavenou logikou
Integrovaný časovač – denní/týdenní
ALFA 95 3 boční napojení – HR953
ALFA 95 3 horní napojení – HR953
ModBUS RTU, TPC, BACnet
servisní SW
IOT, mobilní aplikace
Efektivní větrání s podporou AirGENIO CLOUD
- webové komunikační rozhraní
- snadné přizpůsobení nastavení zařízení
- historie provozních záznamů
- chytrá upozornění
- varovné a chybové hlášky
- zálohování a obnova nastavení
CHOOSE&GO
SW pro výběr a návrh větracích jednotek, přesná s spolehlivá data jedním kliknutím do PDF
3D modely větrací jednotky ALFA 95 3 jsou také k dispozici v BIM databázi MagiCAD a lze je použít s AutoCADem nebo REVITem
Velkoobchod s kompletním sortimentem pro vzduchotechniku a vytápění. Zboží od renomovaných českých i zahraničních dodavatelů. Technická podpora, prezentace výrobků, návrhové programy, e-shop. Sortiment: vzduchové clony, větrací a rekuperační jednotky, ...