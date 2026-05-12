Větrací jednotka ALFA 95 3 s horním a bočním připojením pro efektivní větrání nebytových prostor

12.5.2026
Multi-VAC spol. s r.o.
Větrací jednotka ALFA 95 3 s horním a bočním připojením pro efektivní větrání nebytových prostor

Již třetí generace, která přináší vyšší výkon, nižší spotřebu energie vylepšený akustický komfort. Vhodná pro vnitřní i venkovní instalace (volitelné příslušenství – protidešťová stříška, vyhřívaný sifon). K dispozici je v pravém i levém provedení, v monoblokové i modulové variantě, což usnadňuje její instalaci do různých komerčních prostor.

ALFA 95 3 boční napojení – HR953 ALFA 95 3 horní napojení – HR953

Jednotka je dodávána jako kompaktní MONOBLOK velikosti (HR953-150 a HR953-220) a v MODULÁRNÍM provedení velikosti (HR953-320 a HR953-470), které je vybaveno spojovacími prvky a konektory.

Bezrámovou samonosnou konstrukci tvoří sendvičové panely o tloušťce 50 mm, které jsou vyrobeny z plechů (vnější strana práškově lakovaná/vnitřní strana pozinkovaná) a minerální vlny s tepelnou vodivostí 0,042 W.m−1.K−1 (EN 12667).

Vysoce účinné EC motory s nízkým SPI, ≤ 2 kW/(m3/s) SPI, jsou vybavené tlakovými spínači, jak na vstupu, tak na výstupu.

Odnímatelný hliníkový nebo entalpickým protiproudý deskový rekuperátorem s integrovanou obtokovou klapku se servopohonem a plynulou regulací.

Rekuperátor certifikován EUROVENT.

Dvě kondenzační vany s připojením pro odvod kondenzátu – u odváděného vzduchu (EHA) a u přiváděného vzduchu (SUP).

Vzduchové filtry, jejichž stupeň znečištění je monitorován tlakovými snímači. Filtr přívodního vzduchu ePM1 ≥ 50 %, volitelně lze předfiltr Coarse 60 %, filtr odváděného vzduchu ePM10 ≥ 50 %.

Jednotka je volitelně vybavena předehřívačem a/nebo dohřívačem/chladičem

Integrovaný elektrický předehřívač a/nebo dohřívač je vybaven spínacími prvky (SSR) a bezpečnostními prvky chránícími proti přehřátí (provozní a bezpečnostní termostaty s ručním resetem a teplotní senzory).

Vodní dohřev – jednořadý vodní výměník vyrobený z měděných trubek a lisovaných hliníkových lamel a je osazen teplotním čidlem s ochranou proti zamrznutí.

Chladič/ohřívač vody (C/O) – 4trubkový systém, který tvoří dva samostatné vodní výměníky – jednořadý pro ohřev a třířadý pro chlazení. Oba výměníky jsou vyrobeny z měděných trubek a lisovaných hliníkových lamel a jsou osazeny teplotním čidlem s ochranou proti zamrznutí.

Přímý výparník (DX) – třířadý výměník vyrobený z měděných trubek a lisovaných hliníkových lamel, určený pro chladivo R32 nebo R410a. Výměník je vybaven teplotním čidlem a kondenzační miskou s připojením pro odvod kondenzátu.

Jednotka je vybavena teplotními čidly – ODA – sání (exteriér), SUP – přívod (interiér), ETA – odvod (interiér), EHA – výfuk (exteriér) a má integrovanou vícestupňovou ochranu proti zamrznutí pro rekuperátor a integrovaný vodní výměník.

Řídicí systém AirGENIO

  • Inteligentní
  • Intuitivní
  • Inovativní

Hlavní větrací režimy


větrání na konstantní průtok vzduchu

větrání na konstantní tlak

větrání řízené dle požadavku na kvalitu vzduch

Další funkce

BOOST – intenzivní větrání

Free-cooling – noční větrání v letním období

Požární režim s nastavenou logikou

Integrovaný časovač – denní/týdenní

ModBUS RTU, TPC, BACnet

servisní SW

IOT, mobilní aplikace

Efektivní větrání s podporou AirGENIO CLOUD


  • webové komunikační rozhraní
  • snadné přizpůsobení nastavení zařízení
  • historie provozních záznamů
  • chytrá upozornění
  • varovné a chybové hlášky
  • zálohování a obnova nastavení

CHOOSE&GO

SW pro výběr a návrh větracích jednotek, přesná s spolehlivá data jedním kliknutím do PDF

3D modely větrací jednotky ALFA 95 3 jsou také k dispozici v BIM databázi MagiCAD a lze je použít s AutoCADem nebo REVITem






Velkoobchod s kompletním sortimentem pro vzduchotechniku a vytápění. Zboží od renomovaných českých i zahraničních dodavatelů. Technická podpora, prezentace výrobků, návrhové programy, e-shop. Sortiment: vzduchové clony, větrací a rekuperační jednotky, ...

