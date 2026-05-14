Sledujte webinář: Dochlazování a dohřívání v systémech větrání s rekuperací Zehnder
Úkolem řízeného větrání je především zajištění trvalého přísunu čerstvého vzduchu do interiéru staveb. Rekuperace tepla navíc zajišťuje výraznou úsporu energie oproti přirozenému větrání. Další technologie v systému větrání s rekuperací navíc přispívají k udržení příjemného klimatu v budovách v letních měsících. O dochlazování a dohřívání v systémech větrání s rekuperací ve webináři portálu estav.tv hovoří Radek Kaločaj, obchodně-technický zástupce pro komfortní větrání Zehnder, a Michal Mareš, technický poradce pro komfortní větrání Zehnder.
Řízené větrání s rekuperací zajišťuje kontinuální přívod čerstvého vzduchu bez nutnosti otevírání oken. Díky filtraci zároveň zachytává prach, pyl i další nečistoty a pomáhá udržovat optimální vlhkost v interiéru.
Vedle zdravotních benefitů přináší i významné úspory. Zpětné získávání tepla z odváděného vzduchu může snížit náklady na vytápění až o desítky procent. Zároveň eliminuje hluk z venkovního prostředí, protože není nutné větrat okny.
Rekuperační jednotky, jako je například řada ComfoAir Q, navíc umožňují pokročilé řízení teploty díky modulačnímu bypassu. Ten dokáže regulovat míru zpětného zisku tepla a přizpůsobit chod jednotky aktuálním podmínkám.
Letní provoz: chytré využití bypassu
V letních měsících hraje důležitou roli tzv. bypass. Ten umožňuje využít chladnější venkovní vzduch bez jeho ohřívání ve výměníku.
Princip je jednoduchý – pokud je venkovní vzduch chladnější než v interiéru, systém jej v letním období přivádí přímo do domu. „Nechceme, aby se chladný vzduch zbytečně ohříval, ale naopak ho dostat přímo do interiéru,“ zaznělo během webináře.
Celý proces je plně automatický a řízený teplotními čidly. Uživatel se o nic nemusí starat, přesto má možnost do systému zasáhnout manuálně.
Aktivní úprava teploty
Samotná rekuperace má své limity, a proto lze systém doplnit o další technologie. Jedním z řešení je výměník vzduch–voda ComfoPost, který spolupracuje například s tepelným čerpadlem jako hlavním zdrojem tepla v domě. Umožňuje aktivní dohřev i dochlazování vzduchu a pomáhá dorovnávat tepelné ztráty systému.
Jak bylo ve webináři uvedeno, „ComfoPost dokáže nejen dorovnat ztráty vznikající účinností rekuperace, ale při vhodném zdroji tepla nebo chladu může sloužit i k aktivní úpravě teploty.“
Nejpokročilejším řešením je však klimatizační modul ComfoClime, který funguje na principu tepelného čerpadla vzduch–vzduch, které je nadstavbou samotné větrací jednotky. Tento systém posouvá rekuperaci na zcela novou úroveň.
ComfoClime: jiný přístup než klasická klimatizace
Na rozdíl od běžné klimatizace nefunguje ComfoClime jako nárazové řešení. Pracuje kontinuálně a udržuje stabilní teplotu po celý rok.
„Klimatizace reaguje až ve chvíli, kdy je interiér přehřátý. ComfoClime běží neustále a postupně udržuje příjemné vnitřní klima,“ zaznělo od odborníků.
Díky tomu je prostředí bez průvanu, bez hluku a bez výrazných teplotních výkyvů. Výkon systému přitom dosahuje až několika kilowattů, což umožňuje efektivní chlazení i vytápění běžných rodinných domů.
Výhodou je také flexibilita – modul lze instalovat i dodatečně k již existující rekuperační jednotce.
Reálné výsledky: co ukazují data z provozu
Zkušenosti z reálného provozu potvrzují, že kombinace rekuperace a aktivního chlazení má výrazný efekt. Uživatelé, kteří si systém doplnili o ComfoClime, uvádějí pokles vnitřní teploty v létě o 3 až 5 °C.
„Možná to nezní jako velký rozdíl, ale ve skutečnosti jde o hranici mezi komfortem a diskomfortem,“ zaznělo ve webináři.
Zajímavé jsou i výsledky z testovacího provozu. V objektu o velikosti 144 m² se podařilo i při venkovních teplotách přes 35 °C dlouhodobě udržet vnitřní teplotu kolem 19 až 20 °C. Roční spotřeba systému přitom dosahovala přibližně 0,5 MWh.
Pro jaké domy se systém hodí
Řízené větrání s rekuperací a navazující technologie se dnes uplatňují v různých typech staveb. V rekonstrukcích starších domů přinášejí výrazné zlepšení kvality vnitřního prostředí. V pasivních a nízkoenergetických domech pak tvoří klíčovou součást celkového konceptu.
U novostaveb se s těmito systémy počítá již od návrhu. Díky tomu lze optimálně propojit větrání, vytápění i chlazení a dosáhnout maximálního komfortu.
Automatické řízení a jednoduché ovládání
Velkou výhodou všech systémů je jejich automatický provoz. Uživatel si pomocí aplikace nastaví požadované parametry a zařízení se o zbytek postará samo.
Jak zaznělo ve webináři, ideální scénář je jednoduchý: „Systém si nastavíte jednou podle svých požadavků a on se pak o vše stará po zbytek své životnosti.“
Komfort bez kompromisů
Řízené větrání s rekuperací dnes představuje víc než jen technické zařízení. V kombinaci s produkty, jako jsou ComfoAir Q, ComfoPost nebo ComfoClime, jde o komplexní řešení, které zajišťuje zdravé, tiché a stabilní vnitřní prostředí po celý rok.
Právě schopnost propojit větrání, filtraci, vytápění i chlazení do jednoho funkčního celku dělá z těchto systémů standard moderního bydlení.