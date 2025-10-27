Renson Invisivent – Neviditelné větrání pro moderní budovy
Renson Invisivent – Neviditelné větrání pro moderní budovy
Architekti a projektanti čelí v 21. století unikátní výzvě: jak navrhnout energeticky efektivní a akusticky komfortní budovy, které zároveň nabízejí optimální kvalitu vnitřního vzduchu, aniž by došlo k narušení jejich estetického výrazu. Tradiční řešení se často stává překážkou, nikoliv přínosem. Belgická společnost Renson, průkopník v oboru již více než 115 let, nabízí odpověď v podobě své produktové řady Invisivent.
Invisivent: Symbióza designu a akustického komfortu
Jako nadokenní větrací mřížka se Invisivent integruje přímo do okenního rámu, což jej činí architektonicky nenápadným a vizuálně čistým prvkem fasády. Díky principu monoblokové instalace je mřížka pevně a vzduchotěsně ukotvena k okenním profilu, což zajišťuje nejen stabilitu, ale i dokonalou integraci bez rušivých prvků.
Klíčovou předností je vysoký akustický útlum. Varianta Invisivent Evo AK Extreme například dosahuje útlumu až 48 dB v otevřené poloze, čímž výrazně snižuje hluk zvenčí, ať už se jedná o dopravu, nebo jiné akustické zatížení. Navíc, díky samoregulační klapce s technologií i-Flux, systém udržuje konstantní proudění vzduchu, zabraňuje průvanu a minimalizuje tepelné ztráty i při silném větru. Toto řešení je ideální pro použití i na výškových budovách.
Inteligentní řízení s Healthbox 3.0
Plný potenciál Invisiventu vyniká v propojení s inteligentní ventilační jednotkou Renson Healthbox 3.0. Tento systém představuje posun od pasivního větrání k dynamickému, senzoricky řízenému řešení. Healthbox 3.0 monitoruje CO2, vlhkost (RH) a těkavé organické látky (VOC) v reálném čase. Vzduch je odsáván z vlhkých místností (kuchyně, koupelna) a čerstvý vzduch je přiváděn právě přes Invisivent do obytných místností . Systém větrá pouze tehdy a tam, kde je to nutné, což maximalizuje energetickou účinnost a snižuje náklady na vytápění.
Renson Healthy Building Concept
Renson vnímá kvalitu vnitřního prostředí komplexně, což se odráží v jeho filozofii Healthy Building Concept. Koncept je založen na třech pilířích:
- Větrání: Automatizované a poptávkou řízené systémy pro nepřetržitý přísun čerstvého vzduchu.
- Stínění: Venkovní stínění roletami Fixscreen, zabraňují přehřívání interiéru a dopadu UV záření, aniž by blokovaly výhled.
- Noční chlazení: Energeticky úsporná a přirozená alternativa ke klimatizaci, která využívá chladný noční vzduch a dokáže snížit vnitřní teplotu až o 5 °C.
Renson poskytuje architektům a projektantům ucelený systém, který nenutí volit kompromis mezi funkčností a designem. Invisivent není jen samostatný produkt, je to součást inteligentního ekosystému pro zdravé, tiché a energeticky úsporné budovy, šitý na míru každému projektu. Pro více informací a pro návrh řešení je možné kontaktovat zástupce firmy Renson.
Vytváříme zdravé prostředí.