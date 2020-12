TZB-info / Větrání a klimatizace / Vzduchotechnická zařízení / Ventilátor, který nepřestává fascinovat

Ventilátor, který nepřestává fascinovat

Dlouhá desetiletí měly bytové ventilátory jen podobu nevzhledných skříněk starých školních rozhlasů. První designové ventilátory na českém trhu sice přinesly estetickou změnu, nenabízely však žádnou funkční inovaci. Přelomovým okamžikem se tak stal až rok 2005, kdy se zrodil britský designový ventilátor iCON. Jako první nabídl českým zákazníkům originální design zkombinovaný s technologickým vylepšením. A ne ledajakým. Díky unikátním vlastnostem kouzlo tohoto ventilátoru po 15 letech prodeje neustále sílí.

Už letmý pohled na tento ventilátor dává pocítit nádech výjimečnosti. Nadčasový kruhový design doplňuje unikátní třílistá clona evokující sci-fi seriál Star Trek nebo Hvězdná brána. Působivý designový prvek ale současně představuje plně funkční zpětnou klapku zabraňující zpětnému proudění vzduchu a nežádoucímu pronikání zápachů z větracích systémů. A oproti tradičním zpětným klapkám instalovaným do potrubí má navíc celou řadu výhod.

Zatímco každá zpětná klapka instalovaná v potrubí se časem přirozeně zanese prachem a mastnotami až přestane těsnit docela, třílistá iCON klapka se prakticky nezanáší, je snadno přístupná, a pokud už na ní ulpí vrstvička prachu, můžete čelní kryt ventilátoru kdykoliv během několika vteřin snadno sejmout, omýt a po vysušení vrátit zpět. Tím vám odpadne dosavadní náročná údržba v podobě mnohdy akrobatického oprašování či vysávání zanesených lamel ventilátorů. Největší kouzlo iCON třílisté klapky však spočívá v její výrazné těsnosti. Díky konstrukci a silné pružině stahující lamely nemá zpětně proudící vzduch nejmenší šanci proniknout do vašeho bytu. Této skutečnosti si dobře všimli již členové odborné poroty mezinárodního veletrhu Aqua-Therm Praha 2005, kteří ventilátoru iCON udělili čestné uznání za nejtěsnější zpětnou klapku, jež je součástí ventilátoru, nabízenou na českém trhu a s tím spojené energetické úspory. Je všeobecně známou skutečností, že jedny z největších teplotních úniků zaviňují právě bytové ventilátory, jimiž v zimních měsících proniká do domácností nepříjemný mrazivý chlad. Použijete-li ventilátor iCON, získáte nejen vysoce efektivní zpětnou klapku, ale výrazně snížíte i nežádoucí energetické ztráty. A to vše v působivém designovém provedení, za které v roce 2005 získal ventilátor iCON vůbec nejprestižnější světové ocenění za design – RedDot Award.

Mohlo by se zdát, že tímto výčtem superlativů jsou veškeré zajímavé přednosti ventilátoru iCON vyčerpány, leč není tomu tak. Další vlastností, jež činí iCON zcela jedinečným, je totiž modulární řešení. Co si pod tímto termínem představit? Je to prosté: Pokud si zakoupíte např. ventilátor v bílé barvě ovládaný vypínačem a po půl roce užívání zjistíte, že byste do své koupelny raději stříbrný ventilátor s pohybovým čidlem, máte u většiny výrobců smůlu. Musely byste dosavadní funkční ventilátor odstranit a zakoupit nový. V případě ventilátorů iCON však stačí pouze dokoupit nový čelní kryt stříbrné barvy a elektronický ovládací PRHTM modul se senzorem pohybu a ventilátor rychle a snadno přestavět. Vše je totiž koncipováno jako jednoduchá stavebnice, která Vám umožňuje kdykoliv libovolně měnit způsob ovládání i barevné řešení Vašeho ventilátoru.

Ventilátory iCON se v posledních 15 letech staly synonymem zákazníky vyhledávaného originálního designového řešení bytového větrání, kdy se ventilátor s výjimečnými technickými vlastnostmi a kvalitami stává stylovým módním doplňkem vaší domácnosti.

Více informací o koupelnových ventilátorech najdete na stránkách www.airflow.cz.