TZB-info / Větrání a klimatizace / Vzduchotechnická zařízení / Kdo má stále jen chuť pít, ať přijde, já mohu ho každý den napojit

Kdo má stále jen chuť pít, ať přijde, já mohu ho každý den napojit

Tak zní český překlad německého nápisu vytesaného do mohutného žulového válce z roku 1818, který byste našli na návsi malebné jihočeské vesnice Želnava na Prachaticku.

Pijácky laděný text evokuje nezřízené hašení žízně řízným pivem nebo lahodným vínem, ve skutečnosti se ale jedná o výjimečnou technickou památku – historický vodní rozvaděč, který počátkem 19. století zajišťoval distribuci vody do jednotlivých stavení ve vsi. Na slastné hašení žízně a uspokojení vašich chuťových pohárků však v Želnavě rezignovat nemusíte, ba naopak. Jste na správné adrese a stačí se jen otočit, neboť hned naproti se nachází vyhlášený Resort d9, který kromě stylového ubytování a zážitkové gastronomie nabízí jednu z nejširších nabídek nejkvalitnějších vín v České republice!

Jako z pohádky

Historie Resortu d9, známého též jako penzion Devatero, připomíná do značné míry pohádku. Za devatero horami, devatero potoky a devatero silničními křižovatkami, hluboko v nitru šumavské přírody, přímo pod vrcholem nejvyšší hory české části Šumavy se jen malý kousek od břehu jihočeského moře Lipna nacházela líbezná vesnička Želnava. V jejím středu stával starý selský statek čp. 5, na kterém kdysi hospodařily generace šumavských sedláků. Když se země po roce 1989 zbavila ošklivých komunistů, byl selský statek proměněn v moderní hotel, do kterého opakovaně a rádi zajížděli všichni, kteří dokázali ocenit nádheru šumavské přírody, nespočet možností na pěší túry a cyklovýlety během všech čtyř ročních období, vyhlídkové plavby po Lipně, procházky po Stezce v korunách stromů, plavání, rybaření, lyžování, zkrátka na co si jen kdo vzpomněl. Vše vypadalo dokonale, téměř neskutečně, návštěvníci se do Želnavy rádi vraceli, leč jak už to v pohádkách bývá, něco tomu všemu přeci jen chybělo.







Foto: MIKE.M Property s.r.o. Foto: MIKE.M Property s.r.o.

d9 – Dechberoucí Devatero

Na otázku: „Co tolik úspěšnému hotelu chybí?“, přišel až nový majitel, který se rozhodl celý areál nejen zmodernizovat, ale především proměnit v cosi jedinečného. A když už jedinečného, tak po všech stránkách. Ve zmodernizované kuchyni se objevil pohádkový kuchař servírující nezapomenutelné snídaně z produktů místní biofarmy. V poledne vás překvapil výtečným obědem ze sezónních ingrediencí, a když jste se večer vrátili příjemně unavení, čekalo na vás překvapení v podobě zážitkové gastronomie. Na grill při západu slunce a následné posezení u hořícího krbu s lahví nejkvalitnějšího vína se jen tak nezapomíná, zvláště když je to jedna ze 400 lahví z unikátní vinotéky tvořené doslova uměleckými díly nejlepších vinařských mistrů z celé Evropy. Pokoje, do nichž se hosté posléze odeberou, ze všeho nejvíce připomínají moderní zámek, čímž dosavadní dojem pohádky pokračuje. Interiéry z převážné části zdobené hned několika druhy dřev, působivými keramickými obklady a kamenem. Důmyslné snoubení impresivní rustikality s lehkou a svěží modernitou vás uhrane stejně, jako originální design prostoupený hrou světla a barev.

My tam byli…

Čekáte-li, že nyní zazvoní zvonec a pohádky bude konec, jste na omylu. Působivé prostory želnavského resortu Devatero jsou skutečné a designérka a specialistka na impresivně působící interiéry Jana Langrová ze společnosti Apparel předvedla při jejich tvorbě excelentní práci. Majitel objektu, jímž je pražská firma MIKE.M Property s.r.o., měl při volbě designéra opravdu šťastnou ruku, stejně jako při výběru šikovného elektrikáře Davida Augsbergera z Kájova, který se snažil veškeré instalace doslova vypiplat. Pohádkově laděný příběh by se tak chtělo zakončit spíše oním mrazíkovským: „My tam byli, jedli, pili, hodovali…“, ale skutečnost je pro nás osobně mnohem poetičtější. Do vybavení luxusních koupelen resortu Devatero si tvůrci po pečlivé rozvaze vybrali designový ventilátor iCON, za který naše společnost Airflow Lufttechnik GmbH obdržela nejprestižnější světové ocenění za design Red Dot Design Award. Vedle nadčasového designu ale ventilátor iCON reprezentuje též vysokou technickou kvalitu a především výraznou eliminaci teplotních úniků, což oceníte nejen uprostřed drsné šumavské přírody.