NEDERMAN: přehledně o vysokopodtlakových jednotkách pro centrální odsávání

Článek představuje široké portfolio vysokopodtlakových odsávacích jednotek určených pro průmyslové aplikace – jako je svařování, broušení, odsávání výbušného prachu a hlavně také na centrální úklid. Popisuje různé typy zařízení s elektrickým i vzduchovým pohonem, jejich specifikace a klíčové vlastnosti, včetně energetické úspornosti, automatické regulace výkonu a vysoké účinnosti filtrace. Důraz je kladen na bezpečnost a certifikace podle ATEX pro práci s nebezpečnými materiály. Uvedeny jsou kompaktní modely, jako L-PAK, PAK-M a FlexPAK, a samostatné jednotky VAC a RBU. Článek také zdůrazňuje přizpůsobitelnost, flexibilitu a robustnost jednotek v různých provozech, od průmyslových dílen až po hygienické provozy. Součástí jsou i průmyslové vysavače vhodné pro úklid, recyklaci abraziva či odsávání kapalin, vybavené kvalitními filtry PTFE a HEPA H13.

Naše vysokopodtlakové jednotky pro centrální odsávání jsou navrženy s ohledem na různé provozní podmínky. Jejich použití se nejčastější hodí při svařování, kdy odsávání dýmů probíhá přímo od svařovacího oblouku pomocí odsávaných hořáků. Ty zajišťují automatický start/stop podtlakového zařízení a optimalizují provoz. Při broušení, kdy je připojena bruska na systém vysokopodtlakového odsávání, umožňuje efektivní odstranění prachu přímo od zdroje. Hodí se též při centrálním úklidu, kdy jsou použity rozvody potrubí s odbočkami vybavenými klapkovými ventily pro připojení úklidové sady kdekoli po provozní hale.

Naše portfolio vysokopodtlakových jednotek nabízí široké možnosti pro různá použití a dělíme je podle typu pohonné jednotky na elektrické a vzduchové.

Jednotky se vzduchovým pohonem nacházejí uplatnění zejména tam, kde je k dispozici dostatečný zdroj tlakového vzduchu. Využití kompresoru je dvoustupňové. Jednak slouží pro výrobu a následně, po jejím ukončení, pro úklidové práce. Elektricky poháněné jednotky jsou osazeny vysokotlakými ventilátory nebo dmychadly, které zajišťují spolehlivý výkon i v náročných podmínkách. Tyto jednotky rozlišujeme také podle způsobu zachytávání prachu, buďto jsou jednotky vybaveny váhovými separačními komorami, cyklony nebo filtry. Separační komory a cyklony slouží ke snížení zátěže filtrů či k oddělení specifických frakcí dopravovaného materiálu. Filtry pak zachytávají jemné prachové částice, aby se předešlo poškození ventilátorů a minimalizovalo znečištění okolního prostředí vyfukovaným vzduchem. Filtrační jednotky jsou osazeny buď textilními filtry s povrchovou úpravou, například s PTFE membránou, nebo filtračními svícemi z porézního plastu. Čištění a regenerace filtrů probíhá pomocí zpětného proplachu tlakovými pulzy nebo zpětným průtokem vzduchu, které je kombinováno s mechanickým oklepem integrovaným do filtrační jednotky. Pro odsávání výbušného prachu jsou naše jednotky v úpravě splňující standardy ATEX. Tento design zajišťuje maximální bezpečnost i v prostředí s rizikem výbuchu.

Mezi elektricky poháněné kompaktní jednotky řadíme L-pak, Pak-M, FlexPAK.

L-PAK je ideální pro efektivní odsávání prachu a výparů v průmyslu, například ve svařovnách, karosárnách, stavebnictví, pekárnách či prádelnách. Skvěle se hodí i na úklid dílen a podlah. Díky své kompaktní konstrukci, nízké hmotnosti a rámu pro manipulaci vysokozdvižným vozíkem je snadno přenosný a instalovatelný. Disponuje integrovaným PLC, automatickým a vzdáleným start/stop. Má ochranu proti chodu naprázdno, tepelnou ochranu a indikátor údržby. L-PAK je jedinečný tím, že v sobě spojuje vysokou účinnost filtru s dlouhou životností. Dynamický separátor odděluje hrubé částice. Jemné částice jsou od sebe odděleny na povrchu filtračních vložek s dlouhou životností. V případě potřeby může být polypropylenový jemný filtr snadno nahrazen antistatickým filtrem. Může být přidán mikrofiltr pro filtraci i těch nejjemnějších částeček. L-PAK je dodáván připravený k okamžitému použití. Je nabízen se širokou škálou příslušenství, jako jsou úklidové sady, odsávací ramena či nástavce na ruční nástroje.

PAK-M je kompaktní vysokopodtlakový vysavač s frekvenčním řízením, ideální pro odsávání svářečského dýmu (včetně odsávání na hořáku), nehořlavého prachu (například při broušení nebo na nářadí) a úklid dílen či podlah. Je vhodný také pro odsávání přímo z výrobních linek. Jeho malé rozměry umožňují snadné umístění na paletu a obsluhu 1 až 5 odsávacích míst současně. Typickým využitím jsou svařovny, karosárny, stavebnictví či prádelny. Klíčovou vlastností je automatické řízení otáček motoru pomocí VFD a dP-senzoru, které udržuje konstantní vakuum podle nastavení uživatele. PAK-M dokáže snížit spotřebu energie o více než 50 % oproti jednotkám bez VFD. Má možnost nastavení na maximální podtlak pro dlouhá potrubí nebo transport materiálu. Automatické podtlakové ventily šetří energii a umožňují navýšit počet pracovních bodů. Obsahuje standardní filtr ePTFE s volitelným H14 filtrem a inteligentní čištění pomocí reverzního proudění vzduchu. Díky akustickému krytu, tlumiče hluku a optimalizovaných otáček je zajištěn tichý provoz, takže je vhodný i do hlučných prostor.

FlexPAK je frekvenčně řízená vysokopodtlaková jednotka určená k odsávání svařovacích dýmů, brusného prachu, kovových třísek, kompozitních materiálů a hořlavého prachu. Využívá se také jako filtrační jednotka pro centrální odsávání při úklidu dílen a čištění strojů. Umožňuje současnou práci 2 až 10 uživatelů. Mezi hlavní vlastnosti patří energeticky úsporný provoz, kdy automatická regulace otáček motoru přizpůsobuje podtlak potřebám aplikace a minimalizuje spotřebu energie. Další vlastností je flexibilita použití, jelikož nabízí režimy pro maximální podtlak (např. dlouhá potrubí, transport materiálu) i konstantní podtlak (např. svařovací dýmy, brusný prach). FlexPAK je kompaktní, bezpečný a snadno přizpůsobitelný specifickým požadavkům zákazníků. Při použití je nutné zohlednit výbuchové vlastnosti odsávaného prachu.

Dostupný je také ve variantách pro hořlavý prach. FlexPAK DX, verze s trhacím kotoučem pro bezpečné uvolnění výbuchového tlaku a plamene a FlexPAK DX F2 s bezplamenným odvzdušňovacím systémem, vhodný i pro vnitřní prostory.

Mezi jednotky se samostatným pohonem řadíme VAC, RBU. S filtry potom FlexFilter.

VAC je vysokopodtlaková jednotka navržená pro efektivní odsávání svařovacích dýmů, prachu z broušení, tryskání a pro všeobecný úklid. Díky nízkým provozním nákladům, spolehlivosti a možnosti venkovní instalace je ideálním řešením pro moderní průmyslové provozy. VAC podporuje současný provoz více odsávacích bodů a umožňuje navýšení kapacity propojením více jednotek. Automatické vysokopodtlakové ventily přizpůsobují průtok vzduchu aktuální potřebě, což zajišťuje energetickou úspornost. Jednotka se navíc automaticky vypíná, pokud není využívána (volitelná funkce start/stop). Díky modulární konstrukci filtrační a řídicí jednotky je VAC flexibilní volbou pro rozšiřující se výrobu. Pokud je třeba ještě větší počet současně provozovaných odsávacích bodů, může být dosaženo větší kapacity paralelním spojení dvou nebo více kusů. Omezovač průtoku chrání zařízení před přetížením, což zajišťuje dlouhou životnost a spolehlivý provoz.

RBU je ideální volbou pro systémy, které vyžadují vysoký podtlak k překonání velkých tlakových ztrát v dlouhých nebo rozvětvených potrubích. Hodí se pro aplikace náročné na sací výkon, jako je čištění, odstraňování třísek, broušení, pískování, svařování či transport větších a těžších materiálů. Díky Rootsovu čerpadlu poháněnému klínovým řemenem poskytuje RBU nepřetržitý vysoký výkon a stabilní účinnost. Jednotka je standardně vybavena tlumiči hluku na sání i výfuku, odhlučňovacím krytem, pojistným ventilem, podtlakovým regulačním prvkem a ventilem pro zpětný proplach, což zajišťuje spolehlivý a bezpečný provoz. Dostupnost různých verzí umožňuje přizpůsobení specifickým potřebám, ať už jde o dlouhá potrubí, vysokou kapacitu výkonu nebo dopravu těžkých materiálů. RBU je navrženo tak, aby poskytovalo maximální sací výkon tam, kde je to nejvíce potřeba.

FlexFilter je spolehlivý vysokopodtlakový separátor prachu, který určený k odsávání prachu, svařovacích dýmů a nečistot. Je ideálním řešením pro centrální odsávací systémy, ať už pro běžné nečistoty, nebo náročné aplikace vyžadující práci s výbušnými materiály. Využívá dvoustupňovou filtraci s plně automatickým čištěním filtru a centrálním přívodem vzduchu s regulací rychlosti. Standardně je vybaven polypropylenovými filtračními vložkami a nabízí široké možnosti přizpůsobení, včetně různých filtračních materiálů, sběrných nádob a systémů vyprazdňování. K dispozici je 70litrová sběrná nádoba s možností upevnění vodivých plastových pytlů pro snadné odstraňování prachu nebo plně automatický systém kontinuálního vyprazdňování do big-bag obalů. Varianta EX je navržena pro práci s hořlavým prachem a odolá přetlaku při výbuchu. Bezpečnost zajišťuje odlehčovací panel, který odvádí přetlak a plameny do bezpečné zóny. Elektrické komponenty jsou certifikované pro použití s hořlavými materiály.

Nabízíme též širokou škálu průmyslových vysavačů pro různé potřeby a aplikace:

Jednofázové (230V), které jsou cenově dostupné a vhodné pro občasné použití (pár hodin denně). Využívají kartáčové motory s vyměnitelnými uhlíky. Třífázové (400V), určené pro dlouhodobé a nepřetržité použití. Poháněné stlačeným vzduchem, které jsou vhodné do náročných provozů, certifikované ATEX modely jsou ideální pro odsávání výbušného prachu nebo do prostor s nebezpečím výbuchu.

Nerezové modely jsou pro použití v hygienických provozech.

Naše průmyslové vysavače mají všestranné využití, a to zejména pro úklid pracovních prostor, vozidel (interiér i exteriér). Pro odsávání prachu z broušení, leštění, pískování, i přímo od elektrického/pneumatického nářadí. Své uplatnění najdou také v recyklaci abraziva z pískování, nebo při odsávání svařovacích dýmů přes odsávaný hořák. Poradí si též se zbytky kapalin a úkapy olejů. Vysavače jsou vybaveny vysoce kvalitními filtry (PTFE, HEPA H13), odolnými vůči prachu i kapalinám. Možnost návratu vyčištěného vzduchu do dílny zajišťuje energetické úspory, zejména v zimních měsících. Vysavače jsou dodávány s podlahovou úklidovou soupravou, lze je však rozšířit o širokou škálu příslušenství, jako jsou nástavce, odsávací zákryty na nářadí, pistole, kartáče, nebo hubice pro svařování a broušení, které se hodí zejména do autodílen, karosáren a dalších průmyslových provozů.

Více z naší široké nabídky vysavačů na našem webu: Industrial Vacuum Cleaner EX

Vysokopodtlakový mobilní separátor prachu

