Výměnou mechanických filtrů za elektrostatické zvýšíte kvalitu vzduchu a snížíte provozní náklady budovy

Uvědomili jste si někdy, jak zásadně ovlivňuje kvalita vnitřního ovzduší náš každodenní život? Vzhledem k tomu, že většinu času trávíme uvnitř budov, má čistý vzduch přímý dopad na naše zdraví, soustředění i celkovou pohodu. Přesto se v mnoha objektech stále spoléhá na tradiční mechanické filtry s omezenou životností a nutností časté výměny. Současné technologie však nabízejí moderní alternativu – ekologické elektrostatické filtry, které si dlouhodobě zachovávají vysokou účinnost, snižují provozní náklady a výrazně přispívají ke zlepšení kvality vnitřního prostředí.
Většina vzduchotechnik stále používá tradiční mechanické filtry, které zachycují částice nečistot pomocí husté vláknité struktuře. S rostoucím znečištěním těchto filtrů jejich účinnost klesá. Řešením je častá výměna mechanických filtrů, která se obvykle provádí 2× za rok. Představte si, jaké množství filtrů je třeba každoročně vyměnit a zlikvidovat. U větších budov by takové množství naplnilo nákladní automobil…
Elegantním řešením je využití elektrostatických filtrů, které se dokážou přizpůsobit stávajícímu filtračnímu systému a mechanické filtry nahradit. Elektrostatické filtry využívají elektrického náboje k přitahování a zachycení částic. Ačkoliv elektrostatické filtry vyžadují napájení a spotřebovávají energii, jejich nízká tlaková ztráta vede ke snížení spotřeby ventilátorů a až 30% úsporám elektrické energie. Elektrostatické filtry nevyžadují tak časté výměny, a proto mají nižší provozní náklady. Jejich životnost je přibližně 10–15 let a po uplynutí této doby mohou často projít repasí nebo se dají téměř 100% recyklovat. Během doby životnosti je stačí 1× za rok omýt vodou s jemným čisticím prostředkem.
Expansion Electronic patří mezi prémiové výrobce elektrostatických filtrů
Firma Expansion Electronic je přední světový výrobce s více než 40 lety zkušeností s vývojem aktivních elektrostatických filtrů s vysokou účinností a nízkou energetickou spotřebou. Výhodou značky Expansion Electronic je široké produktové portfolio pro různé aplikace, od gastronomie přes potravinářství, obchodní prostory, školy, až po nemocnice. Značka se pyšní mezinárodními certifikacemi a vysokou kvalitou výroby. Nabídku značky Expansion Electronic najdete na stránkách www.bvfiltrace.cz, jejich produktová nabídka se dělí do několika základních skupin:
- FE SYSTEM – aktivní elektrostatické filtry vhodné pro komerční a průmyslové budovy. Jejich výhodou je nízký tlakový spád (okolo 62 Pa), a to i v případě plně znečištěných filtrů. Filtry se vyznačují vysokou účinností i pro částice menší než 1 mikrometr. Životnost filtrů přitom dosahuje doby až 15 let. Více na BVfiltarce.cz
- FEL SYSTEM – pokročilá řada aktivních elektrostatických filtrů určených pro olejové výpary a tukové aerosolové částice. Filtry jsou proto vhodné především pro kuchyňské a potravinářské provozy. Filtry opět dosahují životnosti až 15 let. Více na BVfiltrace.cz
- FCP SYSTEM – kompaktní elektrostatické filtry s nízkou spotřebou energie a snadnou údržbou, které jsou navržené pro domácnosti, byty a malé komerční prostory.
- RAC jednotka – modulární řešení elektrostatické filtrace vzduchu určené pro prostory bez stávajícího ventilačního systému. Díky možnosti doplnění o předfiltry, uhlíkový filtr či ventilátor je vhodným řešením pro byty, kanceláře a menší provozy, dokáže zachytit hrubé částice, tukové aerosoly, eliminovat pachy a zvýšit tak kvalitu ovzduší.
Elektrostatické čističky vzduchu od Expansion Electronic
Zajímavým řešením pro zvýšení kvality ovzduší jsou mobilní elektrostatické čističky vzduchu, které nevyžadují pevnou instalaci a dají se v případě potřeby přemísťovat mezi několika místnostmi. Řada Prolife je určena pro menší rezidenční a případně lehce komerční prostory, řada Monolite je mobilní čistička pro větší obytné, kancelářské či wellness prostory. Obě řady díky elektrostatické technologii filtrace nabízejí vysokou filtrační účinnost a nízkou spotřebu energie. Mezi přednosti těchto čističek patří snadné ovládání pomocí dálkových ovladačů a možnost volby provedení na kolečkách, volně stojící a u větších jednotek i s možností nástěnné instalace.
