Pozvánka na MSV 2025 v Brně – přijďte navštívit stánek ebm-papst
Srdečně vás zveme na Mezinárodní strojírenský veletrh (MSV), který se koná od 7. do 10. října 2025 na výstavišti v Brně. Rádi bychom vás přivítali na našem stánku, kde vám představíme naše novinky a produkty v oblasti ventilátorů, motorů a systémových řešení.
Co vás čeká na stánku ebm-papst
- K3G 500, AxiForce, DiaForce, AxiEco nebo RadiCal 2 – špičková řešení s vysokou účinností, nízkou hlučností a úsporou energie.
- Ecodesign 2026 – jedno z diskutovaných témat. Naši odborníci vám ukážou, jak naše produkty už dnes splňují přísné požadavky nové směrnice a jak díky nim můžete být připraveni na budoucí regulace.
Těšíme se na vaši návštěvu v hale V, na stánku 110, kde s vámi rádi probereme nové příležitosti a způsoby, jak vám můžeme pomoci optimalizovat vaše projekty.
Termín veletrhu: 7.–10. října 2025
Místo: BVV, pavilon V, stánek 110
Vstupenka zdarma s promo kódem
Níže uvedený promo kód vám umožní vstup na veletrh zdarma. Stačí se registrovat dle návodu:
Promo kód: 6MSAJQLA54
Postup registrace:
- Jděte na stránky eshop.bvv.cz/cs/bvv-akce
- Vyberte veletrh MSV
- Vyplňte zobrazený formulář a odešlete
Po registraci vám pořadatel veletrhu emailem zašle voucher ve formátu PDF. Tento voucher si vytiskněte a použijte na turniketech u vstupu na veletrh. Bezplatný vstup lze uplatnit i při použití PDF uloženého v mobilním zařízení.
V případě problémů s registrací vstupenky kontaktujte Helpdesk na tel.: +420 541 152 926 (Po–Pá, 9:00–15:00 h).
Rezervace schůzky
Pokud nás chcete navštívit, doporučujeme si dopředu zarezervovat čas nebo kontaktovat svého obchodního zástupce, aby se vám naši kolegové mohli plně věnovat.
Těšíme se na viděnou.
Tým ebm-papst
