MEPHARED 2 – unikátní stavba kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové

V rámci projektu MEPHARED 2 dojde k vybudování celkem 18 550 m2 výukových a výzkumných prostor v jedné lokalitě. Po spojení s první, již dokončené, části kampusu vznikne jedinečné vzdělávací centrum v ČR plné laboratoří, operačních sálů, viváriích, moderních poslucháren a kancelářských prostor.
Určitě si dnes neumíme představit moderní budovu bez vzduchotechniky. Ale zkuste si představit vzduchotechniku následujícího rozsahu:
- 73 ks vzduchotechnických jednotek
- 75 ks ventilátorů
- 1 650 FCU
- 48 500 m2 čtyřhranného potrubí
- 18 000 m délky kruhového potrubí
Těžko bychom našli jako průvodce touto stavbou povolanější osobu, než je pan Josef Šrámek z firmy ERBES s.r.o., který na této stavbě působí ve funkci technického dozoru profese vzduchotechnika.
Důsledná kontrola potrubí
Převážnou část prohlídky jsme měli zakloněné hlavy a očima sledovaly nekonečné délky potrubních tras. Orientace v trasách, jejich vzájemné křížení mezi sebou, ale i s jinými profesními rozvody, typech izolací a mnoha dalších si v tomto případě nelze představit bez systému BIM. Samozřejmě se pro samotnou instalaci a montáž stále používá klasický výkres. Ten je prostě nepostradatelný.
Mimo jiné jsme narazili i na problematiku kontroly těsnosti potrubí. Na této stavbě najdete hned několik druhů potrubí (ALP, pozink, nerez) v kombinaci s požadavky na těsnost třídy B, C a dokonce i D. Testování probíhá průběžně tak, jak jsou potrubní systémy smontovány a jsou tudíž ještě i dobře přístupné pro případné nápravné kroky. V případě vyšších úniků je okamžitě řešen problém, čímž se předchází budoucím komplikacím. K měření je využit kompaktní systém PANDA, který dokáže stanovit úniky dle platné legislativy, a to i během jediného pětiminutového testu.
Dle TDS (technický dozor stavby) Josefa Šrámka je vzhledem k vysokým nárokům na kvalitu díla a náročnost provozů (čisté provozy, odtahy laboratorních boxů apod.) kladen velký důraz nejenom na kvalitu provedení díla, ale především u potrubí na jeho těsnost v rozsahu B až D: „Generální dodavatel potažmo realizační firma se úkolu zhostila velmi profesionálně a se vší odborností. Já jako technický dozor jsem požadoval názornou ukázku montáže nanečisto (na podlaze), kde jsme si vyjasnili detaily montáže a možná úskalí. Poté jsme provedli zkoušku těsnosti přístrojem PANDA a dohodli jaký bude formát provedení protokolů o zkoušce.“ Následně probíhají v průběhu realizace namátková měření vybraných tras, které jsou již z hlediska montáže hotové vč. izolací. Zkoušku si realizační firma provede na nečisto a následně přizve TDS k finální kontrole. V případě, že zkouška nevyjde po odstranění závad se opakuje. Jednou ze závad je např. poškozené potrubí od navařovacích trnů tepelné izolace. Netěsnost se následně hledá např. kouřovou zkouškou. Díky odbornosti realizační firmy je dle mého názoru četnost opakovaných měření velmi malá na stavbu takového rozsahu. Finální protokoly jsou přehledné obsahují popis a 3D schéma trasy, parametry a výsledky měření, foto z měření s výsledkem a kalibrační listy měřícího zařízení.
Dvakrát měř, jednou řež
Měření těsnosti je tak jedno z mála měření, které se neprovádí až na úplném konci stavby v rámci zaregulování VZT parametrů, ale musí být nedílnou kontinuální součástí už v průběhu stavby. Díky odbornému důslednému dohledu se tak nemusí technici při finálním zaregulování bát, že jim bude „chybět vzduch“ na koncových prvcích.
Nepodceňujte tuto problematiku a neváhejte nás kontaktovat.
