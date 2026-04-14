Větrání a klimatizace / Vzduchotechnická zařízení / Špičková vzduchotechnika Lindab v Brně: když se rychlost, výroba a know-how potkají na jednom místě

Špičková vzduchotechnika Lindab v Brně: když se rychlost, výroba a know-how potkají na jednom místě

14.4.2026
Lindab Sales CZ s.r.o.
Sponzorováno

Špičková vzduchotechnika Lindab v Brně: když se rychlost, výroba a know-how potkají na jednom místě

Brno a okolní regiony patří dlouhodobě mezi klíčové oblasti působení společnosti Lindab. Dynamicky se rozvíjí, roste zde stavebnictví i poptávka po kvalitních řešeních vzduchotechniky – a právě proto zde posilujeme naše zázemí. Pobočka Lindab Sales CZ s.r.o. sídlí na Kaštanové ulici 489/34 a dnes představuje víc než jen prodejní místo. Je to centrum, kde se potkává odbornost, výroba i každodenní potřeby našich zákazníků.

Od začátku jsme měli jasný cíl: vytvořit místo, kam zákazník přijede, vyřeší zakázku, poradí se s odborníky a zároveň má jistotu, že potřebný vzduchotechnický materiál získá rychle a bez komplikací, zkrátka, že zboží bude skladem.

Rychlost, která rozhoduje

V praxi často rozhodují hodiny. Montážní firmy potřebují reagovat okamžitě, projektanti hledají spolehlivé partnery a termíny realizací se neustále zkracují. Právě na to jsme v Brně připraveni.

Díky skladovému zázemí a dostupnosti VZT sortimentu zvládáme operativně reagovat na požadavky zákazníků. Pobočka je snadno dostupná a umožňuje rychlý odběr materiálu bez zbytečných prodlev. Pro naše zákazníky to znamená jediné – méně čekání, více času na stavbě.




Výroba přímo na pobočce

Jedním z největších posunů, který jsme v Brně udělali, je instalace moderního SPIRO stroje. Ten nám umožňuje vyrábět vzduchotechnické potrubí přímo na místě – rychle, přesně a podle aktuální potřeby. Díky tomu jsme ještě flexibilnější. Výroba přímo na pobočce zároveň výrazně zkracuje dodací lhůty, což je v dnešní době zásadní výhoda.


Místo, kde dává technika smysl

Brněnská pobočka společnosti Lindab je také o lidech a know-how. Zákazníci se u nás mohou opřít o zkušený tým, který pomáhá s výběrem vhodného řešení, technickými detaily i optimalizací projektů.

Nejde jen o prodej. Jde o partnerství, které funguje v každodenní praxi – od prvního návrhu až po realizaci.

Součástí pobočky je i showroom, kde si lze vzduchotechnické produkty prohlédnout, osahat a lépe pochopit jejich využití v konkrétních aplikacích. Věříme, že osobní zkušenost je nenahraditelná a pomáhá dělat lepší rozhodnutí.


Opora pro region i projekty

Brno pro nás není jen bod na mapě. Je to důležitý uzel, který propojuje naše služby s potřebami zákazníků na celé jižní Moravě.

Díky kombinaci dostupnosti, výroby a odborného zázemí zde vytváříme stabilní oporu pro menší zakázky i velké projekty. Každý zákazník přitom dostává stejnou pozornost a servis, na kterém si dlouhodobě zakládáme.

Podívejte se na krátké video a poznejte naši pobočku zblízka.

Stavte se na kávu

Rádi s vámi probereme váš projekt, poradíme s výběrem řešení a nabídneme dobrou kávu – prostě místo, kde se můžete cítit vítáni a pohodlně.

Závěrem

Navštivte naši pobočku v Brně a zjistěte, jak může správně fungující zázemí zjednodušit vaši každodenní práci.


Lindab Sales CZ s.r.o.
Nabízíme kompletní sortiment zahrnující VZT jednotky, požární klapky, čisté prostory, potrubní systémy, distribuční elementy, indukční jednotky, pasivní stropy a další příslušenství pro vzduchotechniku.

