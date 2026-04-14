Špičková vzduchotechnika Lindab v Brně: když se rychlost, výroba a know-how potkají na jednom místě
Brno a okolní regiony patří dlouhodobě mezi klíčové oblasti působení společnosti Lindab. Dynamicky se rozvíjí, roste zde stavebnictví i poptávka po kvalitních řešeních vzduchotechniky – a právě proto zde posilujeme naše zázemí. Pobočka Lindab Sales CZ s.r.o. sídlí na Kaštanové ulici 489/34 a dnes představuje víc než jen prodejní místo. Je to centrum, kde se potkává odbornost, výroba i každodenní potřeby našich zákazníků.
Od začátku jsme měli jasný cíl: vytvořit místo, kam zákazník přijede, vyřeší zakázku, poradí se s odborníky a zároveň má jistotu, že potřebný vzduchotechnický materiál získá rychle a bez komplikací, zkrátka, že zboží bude skladem.
Rychlost, která rozhoduje
V praxi často rozhodují hodiny. Montážní firmy potřebují reagovat okamžitě, projektanti hledají spolehlivé partnery a termíny realizací se neustále zkracují. Právě na to jsme v Brně připraveni.
Díky skladovému zázemí a dostupnosti VZT sortimentu zvládáme operativně reagovat na požadavky zákazníků. Pobočka je snadno dostupná a umožňuje rychlý odběr materiálu bez zbytečných prodlev. Pro naše zákazníky to znamená jediné – méně čekání, více času na stavbě.
Výroba přímo na pobočce
Jedním z největších posunů, který jsme v Brně udělali, je instalace moderního SPIRO stroje. Ten nám umožňuje vyrábět vzduchotechnické potrubí přímo na místě – rychle, přesně a podle aktuální potřeby. Díky tomu jsme ještě flexibilnější. Výroba přímo na pobočce zároveň výrazně zkracuje dodací lhůty, což je v dnešní době zásadní výhoda.
Místo, kde dává technika smysl
Brněnská pobočka společnosti Lindab je také o lidech a know-how. Zákazníci se u nás mohou opřít o zkušený tým, který pomáhá s výběrem vhodného řešení, technickými detaily i optimalizací projektů.
Nejde jen o prodej. Jde o partnerství, které funguje v každodenní praxi – od prvního návrhu až po realizaci.
Součástí pobočky je i showroom, kde si lze vzduchotechnické produkty prohlédnout, osahat a lépe pochopit jejich využití v konkrétních aplikacích. Věříme, že osobní zkušenost je nenahraditelná a pomáhá dělat lepší rozhodnutí.
Opora pro region i projekty
Brno pro nás není jen bod na mapě. Je to důležitý uzel, který propojuje naše služby s potřebami zákazníků na celé jižní Moravě.
Díky kombinaci dostupnosti, výroby a odborného zázemí zde vytváříme stabilní oporu pro menší zakázky i velké projekty. Každý zákazník přitom dostává stejnou pozornost a servis, na kterém si dlouhodobě zakládáme.
Podívejte se na krátké video a poznejte naši pobočku zblízka.
Stavte se na kávu
Rádi s vámi probereme váš projekt, poradíme s výběrem řešení a nabídneme dobrou kávu – prostě místo, kde se můžete cítit vítáni a pohodlně.
Závěrem
Navštivte naši pobočku v Brně a zjistěte, jak může správně fungující zázemí zjednodušit vaši každodenní práci.
Nabízíme kompletní sortiment zahrnující VZT jednotky, požární klapky, čisté prostory, potrubní systémy, distribuční elementy, indukční jednotky, pasivní stropy a další příslušenství pro vzduchotechniku.