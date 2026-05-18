Nová pobočka Lindab v Tuchoměřicích: moderní zázemí, showroom i tréninkové centrum
Jistě víte, že společnost Lindab patří mezi přední dodavatele vzduchotechniky v ČR i v Evropě a dlouhodobě se specializuje na vývoj, výrobu a distribuci systémů pro kvalitní a energeticky efektivní větrání budov. Naším cílem je vytvářet zdravé vnitřní prostředí prostřednictvím spolehlivých, chytrých a udržitelných řešení.
Pobočka Lindab Sales CZ s.r.o. posouvá své služby opět o krok dál. V Tuchoměřicích u Prahy jsme v září 2025 otevřeli novou moderní pobočku vzduchotechniky, která zákazníkům nabízí nejen špičkové zázemí a široký sortiment, ale také unikátní kombinaci služeb – od odborného poradenství přes inspirativní showroom a tréninkové centrum až po flexibilní výdejní boxy dostupné 24 hodin denně.
Strategická poloha a silné logistické zázemí
Pobočka na adrese Podnikatelská 607 v Tuchoměřicích těží ze své strategické polohy v bezprostřední blízkosti Prahy. Díky napojení na hlavní dopravní tahy je snadno dostupná jak pro zákazníky, tak pro dodavatele.
Velkou výhodou je také blízkost výrobních a skladových kapacit Lindab v oblasti Praha–Ruzyně, která výrazně zrychluje logistiku a dostupnost zboží. Zákazníci tak mohou počítat s rychlým vyřízením objednávek i vysokou skladovou dostupností.
Samotný areál v Tuchoměřicích disponuje skladovou plochou přibližně 5 000 m² a nabízí široké portfolio vzduchotechnických produktů.
Kompletní servis na jednom místě
Pobočka Lindab v Tuchoměřicích je koncipována jako komplexní prodejní a poradenské centrum. Zákazníci zde najdou obchodní, technické i zákaznické oddělení připravené řešit konkrétní požadavky i odborné konzultace.
Důraz je kladen především na osobní přístup a kvalitu služeb. Moderní prostory umožňují komfortní jednání i efektivní řešení projektů, a to jak pro montážní firmy, projektanty, tak koncové zákazníky.
Součástí pobočky je také zákaznické odběrné místo, které umožňuje pohodlný osobní odběr zboží přímo na místě.
Showroom: inspirace i praktické řešení v jednom
Jedním z klíčových prvků nové pobočky je moderní showroom vzduchotechniky, který propojuje inspiraci s okamžitou dostupností produktů.
Showroom nabízí kompletní sortiment montážního příslušenství a spotřebního materiálu – od spojovacího materiálu, nářadí, těsnění, závěsů a objímek až po stavební chemii nebo další komponenty potřebné pro každodenní práci.
Velkou výhodou je možnost okamžitého nákupu přímo při vyzvednutí zakázky. Zákazníci tak šetří čas a nemusí řešit další dodatečné objednávky.
Vedle praktického sortimentu showroom slouží také jako prezentační prostor pro novinky a inovace z portfolia Lindab. K vidění jsou například řešení pro požární a kouřovou ochranu (Fire & Smoke), tiché větrací jednotky nebo moderní systémy decentrální rekuperace.
Důležitou součástí konceptu je i zákaznický komfort – showroom je propojen s recepcí, takže si zákazníci mohou čekání na zakázku zpříjemnit nákupem, prohlídkou produktů nebo konzultací s odborníky. Samozřejmostí je přehledná expozice, příjemné zázemí a dobrá káva.
Výdejní boxy: maximální flexibilita 24/7
Moderní přístup Lindab se promítá i do logistiky a výdeje zboží. Pobočka v Tuchoměřicích nabízí vedle klasického odběrného místa také systém výdejních boxů, který umožňuje vyzvednutí objednávek kdykoliv – 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, a to zcela ZDARMA.
Tato služba reaguje na potřeby zákazníků, zejména montážních firem, které často pracují v časově náročných režimech. Díky boxům si mohou materiál vyzvednout přesně tehdy, kdy potřebují – bez ohledu na otevírací dobu.
Výdejní boxy tak výrazně zvyšují flexibilitu, šetří čas a přispívají k efektivnějšímu řízení zakázek.
Vzduchotechnika na dotek: nové Tréninkové centrum Lindab
Na naší pobočce Lindab v Tuchoměřicích jsme otevřeli nové tréninkové centrum pro zákazníky a partnery.
Cílem je nabídnout možnost vyzkoušet si naše řešení přímo v praxi. Návštěvníci zde najdou zástupce klíčových produktových řad.
Patří mezi ně potrubní systém Lindab Safe, regulační prvky, anemostaty a koncové prvky distribuce vzduchu. Dále tlumiče hluku a prvky požární ochrany a OTK.
Vše je připraveno tak, aby si návštěvník mohl komponenty reálně osahat a vyzkoušet.
K dispozici je plné zázemí pro praktické ukázky a drobné montáže. Nechybí pracovní ponk, nářadí ani lavice pro dělení potrubí. Součástí centra jsou také funkční demonstrační stěny. Na nich lze názorně ukázat centrální regulační systémy Lindab Pascal a Simply Air.
Tréninkové centrum je navrženo jako praktický prostor pro reálnou zkušenost s technologiemi. Umožňuje lépe pochopit jejich fungování v praxi. Zároveň podporuje sdílení know-how mezi Lindab a jeho partnery.
Je to místo, kde se teorie mění v konkrétní zkušenost.
Komfort, rychlost a inspirace v jednom
Celý koncept pobočky v Tuchoměřicích stojí na třech hlavních pilířích – komfortu, rychlosti a inspiraci. Zákazníci zde najdou vše potřebné na jednom místě:
- široký sortiment vzduchotechniky skladem
- odborné poradenství a servis
- inspirativní showroom a tréninkové prostory
- flexibilní odběr včetně 24/7 výdejních boxů.
Díky tomu se pobočka stává ideálním partnerem pro každodenní práci montážních firem i realizaci větších projektů.
Nová éra Lindab v České republice
Otevření pobočky v Tuchoměřicích představuje další krok v rozvoji společnosti Lindab na českém trhu. Moderní zázemí, inovativní služby a důraz na zákaznickou zkušenost potvrzují ambici společnosti být nejen dodavatelem, ale především partnerem pro své zákazníky.
Navštivte nás v Tuchoměřicích, Podnikatelská 607 a udělejte z každého vašeho projektu jednodušší záležitost.
Lindab tímto projektem ukazuje, jak může vypadat moderní pobočka 21. století – efektivní, dostupná a maximálně orientovaná na potřeby zákazníků.
