TZB-info / Větrání a klimatizace / Retrofit VZT jednotky za jeden den a inspirace přírodou u novinek Ziehl Abegg

Retrofit VZT jednotky za jeden den a inspirace přírodou u novinek Ziehl Abegg

Nejnovější radiální ventilátory od výrobce Ziehl-Abegg mají účinnost přes 70 %, zatímco u starších ventilátorů se pohybuje účinnost mezi 42 % až 58 % maximálně. To je podstatou retrofitu, kdy upgradem VZT jednotky získáme hned několik benefitů najednou.

Začátek rozhovoru s Ing. Pavlem Halabalou ze společnosti Ziehl-Abegg s.r.o. Brno, nemohl být jiný než dotaz na novinky, které v poslední době byly zajímavě inspirovány přírodou.

Ing. Pavel Halabala: "Ano, čerpáme z přírody, není to nic neobvyklého, příroda je geniální. Bez výzkumných center a zkušeben nabízí dokonalost a neustálý vývoj a přizpůsobení novým impulzům. Inspirací je pro nás i velká kniha o bionice. Všeobecně známý je například aerodynamický odpor, se kterým pracují automobilky při optimalizaci karoserie a spotřeby paliva. My se snažíme převádět optimální tvary přírody do technologie ventilátorů. Inspirovali jsme se u sov, u velryb, nyní máme novinku, kde jsou naší inspirací včely, kdy nepravidelný šestiúhelník nabízí s malou spotřebou materiálu vysokou pevnost a my jej využíváme pro vstupní mřížku radiálních ventilátorů. Stejně jej najdete u novinky, nového radiálního ventilátoru pro VZT, malé větrací jednotky, pro filtrace včetně COVID-19 a pro klimatizační jednotky rodinných domů."

TZB-info: Novinky mají jednu důležitou souvislost, školení montážních a servisních firem. Jak jste si poradili v současné době?

Ing. Pavel Halabala: "Naše firma je primárně obchodní hlavní funkcí je velkoobchod, ale díky novým aktivitám jako například retrofit máme své montážní pracovníky a školení a vzdělávání samozřejmě dotýká. Stejně důležité jsou i pracovní setkání a školení partnerských firem k tématu energetických úspor a s tím související program Retrofit."

O co přesně se jedná, s jakými benefity lze počítat a jak probíhá retrofit vzduchotechnické jednotky za jeden den také uvidíte v rozhovoru:

Po spuštění videa se přehraje příslušný rozhovor Po spuštění videa se přehraje příslušný rozhovor

Ing. Pavel Halabala byl u začátků Ziehl Abegg v ČR a ohlíží se určitě se spokojeností. Ziehl Abegg má stálé zákazníky a je součástí top VZT firem v oboru. Podařilo se vybudovat stabilní firmu a etablovat v českém VZT prostředí značku Ziehl Abegg i s mottem královská třída. Rozhovor jsme vedli v době, kdy ve firmě docházelo k zásadní personální obměně. V současné době firmu již vede jednatel Ing. Tomáš Reček.

Ing. Pavlovi Halabalovi děkujeme za rozhovor, přejeme ať se mu daří v nové životní etapě, ať se mu daří na kole i na vinohradu a těšíme se někdy znovu na viděnou. Novému vedení přejeme hodně dobrého, novinky, inspiraci, a i nadále spokojené zákazníky.