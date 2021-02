TZB-info / Větrání a klimatizace / Vzduchotechnická zařízení / ZAflow – vstupní mřížka pro snížení hlučnosti ventilátorů

U kompaktních vzduchotechnických jednotek bývá často na straně sání nedostatek prostoru, není zde zajištěné rovnoměrné proudění vzduchu a turbulence, které zde vznikají způsobují zvýšenou hlučnost. Řešením je ZAflow.

V procesu navrhování různých vzduchotechnických zařízení vždy existuje kompromis mezi rozměry, cenou a nejlepším výkonem systému. Důvodem může být ekonomika, regulace nebo samotná fyzika. Pokud není návrh systému technicky ideální, ventilátor pak může způsobovat zvýšenou hlučnost kvůli silnějším turbulencím a nestabilnímu proudění na sání ventilátoru. Toto pak způsobuje zvýšenou hlučnost celého zařízení, což může vést k tomu, že uživatel zařízení nekoupí.

Řešení

Z dosavadních zkušeností víme, že vhodná zástavba ventilátoru a tím zajištění ideálního proudění vzduchu na sání není u všech aplikacích možná. Toto je důvod, proč jsme se jako výrobce ventilátorů zaměřili na tento problém jak z hlediska fyziky, tak i ekonomiky. Při zástavbě radiálního ventilátoru je pro vznik turbulencí více kritická sací strana než výtlačná strana. Řešením je systém ZAflow, který pomáhá zlepšit a stabilizovat proudění vzduchu vstupujícího do ventilátoru. Výsledkem je snížení tonálního hluku a celkových akustických hodnot.

Bionika

Včely staví voštinové struktury k uchovávání medu. Využívají výhod plynoucích z pevné a odolné struktury k uložení co nejvíce medu, a to s co nejmenším množstvím materiálu, který tuto strukturu tvoří. ZIEHL-ABEGG již využívá výhod této hexagonální struktury u produktů, jako je ZApilot, k dosažení pevné a odolné konstrukce za použití menšího množství kompozitního materiálu. Pro ZAflow jsme znovu využili výhody této voštinové struktury a přizpůsobili jsme ZAflow tak, abychom dosáhli co nejlepších parametrů pro směrování proudění vzduchu a současně minimalizovali i plochu, která by negativně omezovala proudění vzduchu.

Zlepšení

Všichni výrobci vzduchotechnických zařízení poskytují svým zákazníkům různá individuální řešení. Tato variabilita vytváří nemožnost poskytnout obecný návod na zlepšení každé konkrétní aplikace. Na základě našich zkušeností, je možné dosáhnout u typické vzduchotechnické jednotky snížení hlučnosti o 3-6 dB. Pokud má použití ZAflow nulový efekt, je proudění na sání ventilátoru perfektní a není jej třeba více optimalizovat. Pokud ale při použití ZAflow existuje určité zlepšení, napomůže to ke zlepšení vlastností celého systému.

Kdy použít u vzduchotechnické aplikace ZAflow?

Pokud má aplikace akustické abnormality, jako jsou pumpáž a hluky do potrubí.

Obecně vede ke snížení hlučnosti systému.

Ekonomické důvody-snížením hlučnosti celé aplikace lze minimalizovat počet nebo velikost tlumičů. (Vedlejší efekt: snížení tlakových ztrát systému, které vede ke zvýšení účinnosti)

Typ M233 M295 M375 M468 M558 ZAvblue (RH/GR) 250; 280 315 355; 400 450; 500 560; 630 C/Cpro/(Vpro**) (RH/GR) 225*; 250; 280

(* → pouze C/Cpro) 315; 355 400; 450 500; 560 630 ZAbluefin (RH/GR) 250; 280 315; 355 400; 450 500; 560 630 ER-Module (C-Series / ZAbluefin) 280; 315 355; 400 450; 500 560 630; 710 Připojovací rozměry 3 × 120°

(Ø 257 mm & Ø 283 mm) 4 × 90°

(Ø 317 mm & Ø 352 mm) 4 × 90°

(Ø 392 mm & Ø 438 mm) 4 × 90°

(Ø 488 mm & Ø 538 mm) 6 × 60°

(Ø 600 mm & Ø 670 mm) Art.č. 00415082 00415083 00415084 00415085 00415086

**Vpro, není pro standardní katalogové sací hrdla

Příklady použití vstupních mřížek ZAflow