TZB-info / Větrání a klimatizace / Nové vzduchotechnické komory Nemocnice Na Homolce s ventilátory Ziehl-Abegg

Nové vzduchotechnické komory Nemocnice Na Homolce s ventilátory Ziehl-Abegg

Pražská Nemocnice Na Homolce prochází od roku 2023 rozsáhlou modernizací technologií objektu, kromě jiného vytápění, vzduchotechniky a osvětlení. Součástí opatření je úprava centrálních vzduchotechnických komor přivádějících vzduch k výměníkům pro zpětné získávání tepla a do vnitřních prostor areálu. Jako náhrada původních neúsporných radiálních ventilátorů byly zvoleny ventilátory ZAcube s 3D profilovanými lopatkami od společnosti Ziehl-Abegg. Ty patří do skupiny ventilátorů s nejvyšší účinností zajišťující co nejnižší energetickou náročnost.