PODCAST: Jak byla dosažena špičková malá hlučnost ventilátoru RG 16-V pro rezidenční budovy?

Ventilátor RG-16V Ventilátor RG-16V

V podcastu estav.tv je hostem pan Tomáš Holík, zástupce společnosti ZIEHL-ABEGG | Průmyslové ventilátory | Výtahová technika a naším tématem jsou jak jinak než ventilátory, protože jak jistě víte, Ziehl Abegg se zabývá výrobou širokého sortimentu axiálních, radiálních, diagonálních, tangenciálních ventilátorů, motorů a výtahových pohonů. Pokrývá jak požadavky OEM partnerů, tak výrobců vzduchotechniky, ale i dílenských zařízení, filtračních zařízení a technologických celků a samozřejmě také požadavky montážních firem.

Ziehl-Abegg jako lídr na trhu má samozřejmě velký vývoj i na výrobu. A my jsme si dnes s panem Tomášem Holíkem vybrali jednu z novinek ve ventilátorech.

„Samozřejmě novinek máme více, ale dnes bych rád pohovořil podrobněji k ventilátoru RG-16V, který je primárně určen pro rezidenční jednotky, které v současné době zažívají velký boom z důvodu úspor elektrické energie, peněz atd. Ventilátor RG-16V zapadá do širokého sortimentu. Jedná se o ventilátor se zcela novým designem spirální skříně a očekáváme, že tento ventilátor bude velice úspěšný. Inspirovali jsme se přírodou. Mřížka na sání je inspirována včelími plástvemi. Tento design napomáhá lepšímu proudění a tím pádem celkovému výkonu toho ventilátoru,“ říká na úvod Tomáš Holík.

Řeší se hlučnost. Řeší se spotřeba, řeší se výkon a řeší se prostor

Nové bytové a rezidenční domy mají účinné větrání s rekuperací jako samozřejmost. Jsou to domy s vysokými nároky na energetické úspory a při dnešních cenách nemovitostí se samozřejmě hledí i na komfort. U ventilátorů směřujeme k hledání dalších úspor a snížení hlučnosti? Ale je trh pro novinku i v oblasti rekonstrukcí?

„Ano, ale více než polovina budou nové aplikace a nové budovy. Tento ventilátor je primárně určen pro bytové domy o velikosti cca 10 bytů. Každý z těch bytů má svoji vlastní ventilaci nezávislou na ostatních bytech. Tam jsme směřovali při vývoji tohoto ventilátoru.

V rezidenčních jednotkách se většinou řeší 4 věci. Řeší se hlučnost. Řeší se spotřeba, řeší se výkon a řeší se prostor. Právě prostor je někdy složitá záležitost, protože potrubí je hodně úzké se změnami trasy, kdy se musí překonávat velká tlaková ztráta. A to je příležitost právě pro tento ventilátor v nové spirální skříní, který tlakovou ztrátu dokáže překonat a zároveň vytvořit dostatečný výkon pro tyto aplikace."

Srovnání novinky RG 16-V se staršími typy ventilátorů

„Původně v těchto aplikacích byly ventilátory RG-18, RG-15. To jsou ventilátory s dopředu zahnutými lopatkami, s jinou technologií. Nový ventilátor RG 16-V má výrazně méně lopatek, je to ventilátor, který má v maximu přes 6 000 otáček za minutu, což je opravdu hodně. A přesto ve své kategorii patří k těm méně hlučným,“ srovnává Tomáš Holík.

Konektivita v systémech budovy

Říkali jsme, že se v současné době dává do nové výstavby, kde máme další technická zařízení budov a potřebujeme konektivitu. Jak můžeme ventilátor integrovat do systémů budov?

„My nabízíme dvě varianty elektroniky. Jedna je 90 W, druhá 170 W. U té 90W varianty je možnost ovládat pouze 1–10 V, tudíž neumožňuje připojení na Modbus. Ale u varianty 170 W ta možnost je. Tam musíte předem určit, jestli budete ventilátor ovládat 0–10 V, nebo jestli bude napojen na Modbus. Takže určitě ano,“ popisuje Tomáš Holík.

V materiálech uvádíte, že statická účinnost je až 57,7 %. Co to přesně znamená? Otázka míří k tomu, že jak v účinnosti, tak v hlučnosti bojujeme nyní o každou desetinku. Už to není asi tak úplně jednoduché poskočit o celá procenta, proto se na to ptám. Jak vlastně jste na tuto hodnotu pyšní?

„To je poměr otáček ventilátoru a množství vzduchu, které z něj vychází. Jde vlastně o ztráty. Statistická účinnost 57,7 % je pro ventilátor ve spirální skříni hodně. Určitě jsme na ni pyšní.

Když se ten ventilátor vyvíjel, trvalo to docela dlouhou dobu, řádově roky. Hlavní kritérium bylo hlučnost. A v době vývoje opakovaně nebyly výsledky podle našich představ. Takže ve finále se vytvořila nová spirální skříň. A při všech testech se to osvědčilo. A hlučnost je na tento typ ventilátoru opravdu pozoruhodná a věřím, že to uživatelé ocení,“ říká Tomáš Holík.

Jak se daří RG-16V na trhu?

„Představeny byly loni na podzim a v prodeji jsou od začátku jara. A je o ně zájem. K tomu ale ještě zmíním jednu věc, a to dodací lhůty. Dodací termíny se výrazně zkracují a v tomto by nám měl pomoci nový závod, který se plánuje otvírat v polské Lodži,“ říká Holík.

Jaké jsou důležité údaje pro projektanty? A co je důležité pro výběr ventilátoru?

„Důležitý je pracovní bod, kterého je potřeba dosáhnout. Na toto máme velice zdařilou aplikaci FANselect. Kde se firmy, které s námi spolupracují, mohou přihlásit a mohou si tam samy vybírat. Rozhodně je důležitá tlaková ztráta, vzduchový výkon a prostor,“ jmenuje důležité údaje Holík.

Ventilátor je součástí VZT jednotky, tedy požadavky jdou za výrobkem jako celkem, ale jaké požadavky jsou na potrubí, které na to bude navazovat?

„Potrubí je již většinou nainstalováno, my jen osazujeme ventilátor. K tomu upozorním na speciální místo na těsnění, kdy lze definovat i přesně model těsnění, které je možné osadit, ale je to takový přídavný doplněk, který tam být nemusí. Máme také pěkně vyřešenou kabeláž. Na tomto ventilátoru jsou prvky kabelového managementu, kabeláž lze vyvézt na kteroukoliv stranu, zajistit, a kabeláž pak nepřekáží,“ popisuje Holík.

Dotaz směřoval k tomu, že pokud u ventilátoru tak hodně řešíme hlučnost, tak také víme, že v rámci ukotvení ventilátoru a potrubí jsou všude místa, kde se hlučnost může zkazit. Proto jsou důležité detaily, abychom zachovali to, čeho výrobci v rámci vývoje dosáhli.

„Roli hraje těsnění, napojení na potrubí nebo VZT systém a potom samotný ventilátor. Ale říkám, ventilátor RG 16-V je opravdu hodně tichý a myslím si, že takhle tichý ventilátor nikdo z nás při takovém použití neslyšel. Třeba před 5 lety to nikdo netušil, že to jednou bude takhle tiché,“ rekapituluje Holík.

Je ještě cesta někam dál?

„Určitě se pracuje na dalším vývoji, ostatně jako v každém jiném odvětví. Věřím tomu, že za dalších pět let budou parametry zase někde jinde," uzavírá dnešní host pan Tomáš Holík ze společnosti Ziehl-Abegg, která je leadrem ve výrobě a vývoji ventilátorů.

Za redakci Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.