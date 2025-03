TZB-info / Větrání a klimatizace / Zehnder Climate Center hostil přednášku globálního stratéga a kouče Jana Mühlfeita

Zehnder Climate Center hostil přednášku globálního stratéga a kouče Jana Mühlfeita

4. 3. 2025 hostilo unikátní klimatické centrum Zehnder Climate Center výjimečnou událost. Kouč olympijských vítězů a globální stratég Jan Mühlfeit odhalil obchodním partnerům Zehnder tajemství týmového úspěchu a osobního štěstí, a vysvětlil, proč je důchod „konceptem pro ty, kdo nemají rádi svou práci“.

Inspirace osobní zkušeností

Světově uznávaný globální stratég, ex Chairman Europe, Microsoft Corporation a kouč olympijských vítězů Jan Mühlfeit navštívil sídlo Zehner Group CZ v Sezimově Ústí a odhalil českým kolegům a byznys partnerům ZGCZ, jak odemykat osobní i společný týmový potenciál.



Obr. Jan Mühlfeit přednáší v Zehnder Climate Center Obr. Jan Mühlfeit přednáší v Zehnder Climate Center

Jako zkušený globální manažer strávil Jan Mühlfeit bezmála čtvrt století ve světě podnikání, prodeje a marketingu. Má hluboké znalosti a dovednosti v oblasti osobního rozvoje a budování úspěšných týmů a organizací. Téměř 22 let pracoval ve společnosti Microsoft Corporation. V letech 2007–2014 působil na pozici Chairman Europe, Microsoft Corporation. Pod jeho vedením se stal region střední a východní Evropy 4 roky po sobě nejlepším globálním týmem Microsoftu.

Zážitek All-in-One

Partneři a zaměstnanci Zehnder Group CZ na setkání společně načerpali inspiraci, jak objevit a rozvíjet osobní a týmový potenciál ve prospěch osobního štěstí a vlastního i firemního blahobytu, a získali podnětné poznatky o pozitivní psychologii, fungování mozku, emocích, vnitřní motivaci a konceptu štěstí.

Po loňském roce, který byl pro firmy v oboru TZB díky krizi ve stavebnictví a hypoteční krizi poměrně složitý, témata prezentace u partnerů Zehnder rezonovala. Za nejpodnětnější část přednášky označili pasáž týkající se vnímání neúspěchu – fakt, že změna pohledu na neúspěch je katalyzátorem vnitřní motivace. Snahu zlepšovat se v tom, co nám nejde, by podle slov J. Mühlfeita měla vystřídat snaha zlepšovat se v tom, co nám jde nejlépe. „Být víc tím, čím jsme,“ doporučuje známý kouč managementu partnerských firem Zehnder, a totéž radí i dětem z dětských domovů, se kterými rovněž pracuje.



Obr. Jan Mühlfeit s jednatelem Zehnder Group CZ Jiřím Štekrem Obr. Jan Mühlfeit s jednatelem Zehnder Group CZ Jiřím Štekrem

„Jana Mühlfeita jsem znal z online světa a z podcastů, ale naživo to má úplně jiný rozměr,“ pochvaloval si například akci výkonný ředitel firmy Testo Martin Schlögl. Právě možnost osobního setkání i následně v neformální atmosféře společného odpoledne oceňují i ostatní účastníci akce. „Chtěli jsme nabídnout svým partnerům výjimečný zážitek a inspiraci i na jiné téma než obvykle, kdy se v rámci našich školení, seminářů a webinářů věnujeme tématům komfortního a úsporného zajištění zdravého vnitřního klima,“ říká jednatel firmy Zehnder Ing. Jiří Štekr, a dodává: „Pouze odbornost a výkon nestačí ani v tak výsostně technickém oboru, jakým je TZB. Je třeba využívat potenciál osobností v týmu, pracovat i na sobě samých, na vnitřní motivaci, bez které se opravdu úspěšné firmy neobejdou.“

Podobné akce plánuje Zehnder pořádat i do budoucna. Nabídku akcí můžete najít na webu Zehnder.

www.zehnder.cz