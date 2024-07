TZB-info / Větrání a klimatizace / Větrání s rekuperací / Účinná ochrana proti přehřívání je nezbytností teď i do budoucna

Účinná ochrana proti přehřívání je nezbytností teď i do budoucna

Poslední roky se nesou ve znamení stále větších veder. Rekordní teploty atakují hranici 40 °C, tropické teploty přes 30 °C jsou zcela běžné. Města i domy se mění ve výheň, jíž je nutné se ubránit. Je na čase začít brát vážně potřebu udržení komfortní teploty v interiéru a nespoléhat přitom jen na tradiční metody.







Obr: Srovnání průměrné roční teploty v letech 1991–2020 se situací v roce 2024 (zdroj: Portál ČHMÚ, Historická data) Obr: Srovnání průměrné roční teploty v letech 1991–2020 se situací v roce 2024 (zdroj: Portál ČHMÚ, Historická data)



Obr. Zdroje tepla v domě Obr. Zdroje tepla v domě

Faktory přispívající k přehřívání domů a bytů

Ne vše dokážeme bezprostředně ovlivnit. Například změna klimatu, díky níž jsou léta stále teplejší a delší, je běh na dlouhou trať. Pomalu se ale můžeme rozloučit s chladnými nocemi, během nichž jsme vyvětrali a ochladili byt či dům. Dvojnásob to platí ve městě: v hustě obydlených městech s minimem zeleně budovy a ulice pohlcují více tepla než na venkově. Můžeme ale ovlivnit to, čím se obklopujeme a jak zařizujeme svá obydlí: volit jiné než tmavé rolety, žaluzie a střechy, díky nimž domy absorbují podstatně více tepla, správně zvolit orientaci domu, lépe domy izolovat. Jenže lepší izolace sice udržuje chladný vzduch uvnitř, ale zároveň brání přirozené výměně vzduchu, která v ochraně proti přehřívání hraje nemalou roli.

Prevence přehřívání

Na tepelný komfort je nutné myslet už při plánování nemovitosti. Riziko přehřívání lze eliminovat snížením počtu oken na jižní a západní straně domu, ochranou proti slunci materiálově a barevně vhodnými žaluziemi, markýzami nebo vhodnou výsadbou zeleně.

Izolace domu, na kterou spoléháme nejčastěji, je skvělým řešením, protože dokáže v noci vychlazený vzduch udržet uvnitř domu. K zajištění čerstvého vzduchu se zdravým podílem CO 2 ale nestačí. „Je nutné zajistit větrání průběžně, po celý den a bez ohledu na počasí, což okny v létě kvůli horkému vzduchu, pylům, bouřkám se silným větrem a lijákům možné není,“ komentuje očividné nedostatky manuálního větrání Bc. Pavel Vořech, produktový manažer pro oblast větrání firmy Zehnder, která je lídrem trhu v oblasti rekuperačního větrání: „Jediným spolehlivým řešením je pořídit si nejen dobou izolaci, ale také kvalitní systém větrání.“

Rovnotlaké větrací systémy jako ochrana proti přehřívání

Proti přehřívání lze interiér nejúčinněji bránit pomocí rovnotlakého větracího systému. Ten pomáhá rozvádět čerstvý vzduch do jednotlivých místností, zatímco tepelný výměník ochlazuje přiváděný vzduch. Tento proces se nazývá rekuperace chladu.

„Rekuperační větrání je dosud nedoceněný způsob, jak udržet komfortní teplotu v domě i během parných letních dní,“ míní odborník na řízené větrání Bc. Vořech. V dobře izolovaném domě dokáže kvalitní větrací jednotka s protiproudým rekuperačním výměníkem tepla zajistit komfortní teplotu v interiéru nejen v zimě, ale i v létě a to bez ohledu na letní vedra. Rekuperační výměník totiž v létě vrací do interiéru chlad se stejnou účinností, jako v zimě teplo. Například rekuperační jednotka Zehnder ComfoAir Q je zárukou udržitelného komfortu bydlení i v letním období. Je vysoce energeticky účinná a umožňuje v létě omezit potřebu klimatizace stejně spolehlivě, jako v zimě zredukovat potřebu vytápění. „Větrací jednotka Zehnder ComfoAir Q je top výrobkem pro rekuperaci tepla i chladu, a díky pokročilému modulačnímu bypassu (letní obtok výměníku) je také skvělým řešením pro noční ochlazování.



Obr. Rekuperační větrací jednotka Zehnder ComfoAir Q350 Obr. Rekuperační větrací jednotka Zehnder ComfoAir Q350

Podle velikosti bytu si lze zvolit model s kapacitou výměny vzduchu až 350, 450 nebo dokonce 600 m3/h,“ komentuje výhody jednoho z možných opatření proti přehřívání Bc. Pavel Vořech, a vysvětluje, jak funguje „srdce jednotky“ – rekuperační výměník: „Výměník je opatřen modulačním bypassem, který se stará o co nejoptimálnější teplotu vzduchu přiváděného do interiéru. Ten by měl být svěží, ne příliš studený. Teplota by měla být komfortní, příjemná pro uživatele bytu i pro příchozí.“ Modulační bypass toto umožňuje díky chytrému algoritmu, který vyhodnocuje teploty na všech čtyřech hrdlech jednotky a na základě nastavené komfortní teploty plynule otevře bypass, když je potřeba. (Pozn: Jednou z výhod modulačního bypassu u jednotky Zehnder ComfoAir Q je, že se otevře třeba jen na 30 %, a tím umožňuje delší interval, kdy je možné jej použít.)



Obr. Modulační bypass Obr. Modulační bypass

Rekuperace vlhkosti

V horkých teplých dnech máme často pocit, že je teplý a vlhký vzduch ještě teplejší, než ve skutečnosti je. To s sebou nese nepříjemné pocení, pocit podráždění, únavy a diskomfortu. Relativní vlhkost, při které se člověk cítí příjemně, by se měla pohybovat v rozmezí 40 % až 60 %. Problém v obydlí představuje nejen vyšší vlhkost, ale i suchý vzduch. Volitelně je proto možné integrovat entalpický výměník, který spolehlivě zajistí rekuperaci tepla a vlhkosti, a tím i ideální vlhkost vzduchu.

„Komfortní systémy větrání s entalpickým výměníkem Zehnder získávají zpět až 94% tepla a až 73 % vlhkosti,“ upřesňuje Bc. Pavel Vořech, a dodává: „Entalpický výměník v létě odvádí teplo a vlhkost z přiváděného vzduchu dříve, než se dostane do interíéru. Tím přispívá k udržování komfortní teploty i vlhkosti.“ Entalpické výměníky Zehnder jsou opatřeny unikátní patentovanou membránou s integrovanou vrstvou Microban®, která zamezuje přenosu nečistot a pachů z odváděného (odpadního) do přiváděného (čerstvého) vzduchu. Patentovaná membrána tak zajišťuje hygienickou výměnu vzduchu a udržuje zdravou úroveň relativní vlhkosti v interiéru.



Obr. Větrací jednotka Zehnder ComfoAir Q s klimatickým modulem ComfoClime Obr. Větrací jednotka Zehnder ComfoAir Q s klimatickým modulem ComfoClime

Klimatický modul jako alternativa klimatizace



Obr. Schéma letního provozu větrací jednotky s klimatickým modulem s využitím izolovaných rozvodů vzduchu Obr. Schéma letního provozu větrací jednotky s klimatickým modulem s využitím izolovaných rozvodů vzduchu

Systémy řízeného větrání s větrací jednotkou Zehnder ComfoAir Q mají navíc ještě další výhodu v boji proti přehřívání: je možné je dovybavit unikátním klimatickým modulem, který v létě dochlazuje přiváděný vzduch, takže do interiéru proudí chladnější vzduch s komfortní teplotou. Kontinuální přívod čerstvého chladného vzduchu je tišší, energeticky úspornější a příjemnější variantou než nárazové ochlazování vzduchu klimatizací na nepřirozeně nízkou teplotu.

V zemích EU v současnosti najdeme cca 38 milionů klimatizačních zařízení, přičemž do roku 2030 je očekáván každoroční nárůst o cca 4 %. Klimatizace je stále nejrozšířenějším způsobem ochlazování interiérového vzduchu, je to ale ekologicky i zdravotně neudržitelná alternativa – energeticky náročná, nákladná, díky vysoké spotřebě energie za sebou nechává přílišnou uhlíkovou stopu. Navíc nevyměňuje vnitřní vzduch – ten pouze cirkuluje v uzavřeném prostoru. Značné je riziko nachlazení, při nedostatečné údržbě klimatizace také riziko zápachu, šíření bakterií a sporů plísní. Klimatizace sice nabízí ochlazení, ale zdravý vzduch nezajistí. I proto je tichý, úsporný a výkonný klimatický modul v rámci systému řízeného větrání revolučním řešením.

Přehřívání je problém i do budoucna

Že je levnější a snazší dům vytopit, než ochladit, je známý fakt. Se zhoršujícími se dopady klimatické krize se bude dále zvyšovat legislativní tlak na energeticky úsporná řešení vytápění i větrání. Proto je dobré už teď volit kvalitní systémy, které v této situaci obstojí. Komfortní větrací systémy Zehnder již nyní splňují náročné budoucí požadavky na zdraví, uživatelské pohodlí i energetickou účinnost. Konzultujte vhodné řešení s montážní firmou nebo autorizovanými partnery Zehnder. Zahrnutí opatření proti přehřívání již do projektu a využití odborné firmy k instalaci větrání výrazně zlepší výsledek. I tak ale nezapomínejte na ostatní opatření, která zvýší ochranu, jako výsadba stromů a keřů, stavba střešních přesahů, zastínění vhodně zvolenými žaluziemi nebo markýzami, zredukování plochy oken a množství skla na fasádě apod.

Klimatologové mají jasno: bude to stále naléhavěji potřeba.

