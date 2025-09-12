Seznamte se s programem konference EUROVENTSUMMIT 2025
Prozkoumejte program konference EUROVENTSUMMIT 2025, který zahrnuje semináře a zasedání pracovních skupin zaměřené na témata udržitelnosti, a také networkingové události, které jsou všechny sjednoceny pod hashtagem #ManufacturingForTomorrow.
Konference EUROVENTSUMMIT 2025 se koná od 24. do 26. září 2025 v Praze v hotelu Vienna House by Wyndham Diplomat, kde se sejde více než 300 hlavních evropských stakeholderů v oblasti TZB. Program zahrnuje tři dny zasedání s vysokým dopadem, zasedání pracovních průmyslových skupin a večerní networkingové akce. Byl pečlivě navržen tak, aby zdůraznil závazek průmyslu k udržitelnosti, oběhovosti a výrobě připravené na budoucnost, se silným zaměřením na technickou i strategickou spolupráci.Poslechněte si audioverzi článku:
Den 1: 24. září
Zahajovací den připravuje půdu pro setkání pracovních skupin organizací Eurovent, Eurovent Certification a CEN, kde se uskuteční technické diskuse o střešních jednotkách, klimatizačních jednotkách, ventilátorech, vzduchových filtrech, komerčním chlazení a řešeních IT chlazení.
Po zasedáních pracovních skupin bude následovat úvodní seminář Summit fóra pro udržitelnost s názvem „Sustainable footprints: Integrating life cycle thinking into HVACR“, který se bude zabývat udržitelností ve výrobě a nejnovějšími trendy v technologiích TZB.
Den zakončíme vřelým přivítáním na oficiálním zahajovacím ceremoniálu Summitu v restauraci Mlýnec, který účastníkům nabídne první příležitost seznámit se v neformálním prostředí. Účastníci si budou moci vychutnat nádherný výhled na ikonický Karlův most, poslechnout si uvítací projevy významných hostů a diskutovat s kolegy z celého sektoru. Účastníci se také mohou těšit na nečekaný nádech hudební zábavy přímo z řad Euroventu, díky němuž bude večer ještě zapamatovatelnější.
Den 2: 25. září
Druhý den se ponoří hlouběji s úplným přehledem zasedání pracovních skupin všech Eurovent jednotek (Eurovent, Eurovent Certification, Eurovent Market Intelligence). Odborníci z oboru se zaměří na naléhavá témata v široké škále pracovních skupin. Tato setkání umožní odborníkům sladit se s technickými normami, vyměňovat si osvědčené postupy a zkoumat kooperativní řešení dnešních nejnaléhavějších výzev v oblasti TZB.
Po zasedáních bude následovat druhý seminář Summit fóra pro udržitelnost s názvem „Closing the loop: Innovations in materials and circularity for HVACR systems“, která vyzdvihne zásadní úlohu materiálů a oběhovosti při utváření udržitelnějšího odvětví TZB.
Den zakončí slavnostní předávání cen Legends of Eurovent, která si uctí členy s dlouhodobým přínosem pro sektor TZB a pro Eurovent, a umožní networking ve slavnostní atmosféře. Ve čtvrtek večer se hosté mohou těšit na skutečnou síň slávy Euroventu. Celý večer budou doprovázet zajímavé anekdoty z naší historie.
Den 3: 26. září
Poslední den se bude skládat ze zasedání pracovních skupin zabývajících se různými oblastmi TZB. Networkingový oběd, který bude následovat po jednotlivých schůzích, ukončí tři dny konání konference.
Během těchto tří dnů Summit podtrhne témata oběhovosti, udržitelnosti a konkurenceschopné výroby, která se odrážejí jak v obsahu konference, tak v její úsilí o navazování spolupráce. Účastníci se mohou zapojit do technických diskusí, globálních strategických dialogů a inovačních prezentací, to vše s obrovským potenciálem razit cestu udržitelného TZB vpřed.
Discover the 2025 EUROVENTSUMMIT programme
Plný program Summitu je k dispozici na našich internetových stránkách.