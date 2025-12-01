Nejnavštěvovanější odborný web
Jaký má kvalita vzduchu dopad na náš spánek?

1.12.2025
Protronix s.r.o.
Sponzorováno

Nedávné studie prokázaly, že nízká kvalita vnitřního vzduchu má přímý negativní dopad na spánkový cyklus.

Špatná kvalita vzduchu má přímý negativní dopad na spánkový cyklus. Konkrétně:

  • Zvýšená koncentrace CO2 (nad 1 000 ppm) prokazatelně snižuje kvalitu spánku
  • Přítomnost jemných prachových částic (PM2.5) také může narušovat spánek, což může vést k pocitu únavy i po zdánlivě dostatečně dlouhém spánku
  • Těkavé organické látky (VOC) mohou způsobovat bolesti hlavy a dýchací potíže, které brání hlubokému spánku

Proč je monitoring klíčový?

Většina uživatelů HVAC systémů si neuvědomuje, že kvalita vzduchu se během noci dramaticky mění.

Bez kontinuálního monitoringu:

  1. Ventilační systémy často pracují neefektivně – buď nedostatečně, nebo naopak zbytečně intenzivně.
  2. Uživatelé nemají zpětnou vazbu o skutečné kvalitě vzduchu v prostředí, ve kterém tráví třetinu života.

Instalace čidel kvality vzduchu do stávajících HVAC řešení představuje upgrade s výrazným přínosem:

  • Umožňuje automatickou regulaci ventilace podle aktuálních potřeb.
  • Může poskytnout uživatelům objektivní data o kvalitě jejich spánkového prostředí.
  • Zvyšuje efektivitu celého systému a často vede k úsporám energie.
  • V neposlední řadě přispívá ke kvalitě spánku.

Věřím, že jako profesionálové v oboru, oceníte tyto informace a možnost nabídnout vašim zákazníkům komplexnější řešení pro zdravější domácí i pracovní prostředí. Vyberte si z čidel kvality vzduchu Protronix.

P.S.: Zajímavost na závěr – studie z roku 2022 prokázala, že optimalizace kvality vzduchu v ložnici může zlepšit kvalitu spánku až o 23 %, což má srovnatelný efekt jako kvalitní matrace.

*Zdroje (studie):

  • Effects of CO2 exposure on sleep quality: A controlled study (2020)
  • Impact of PM2.5 on sleep patterns in urban environment (2021)
  • Volatile Organic Compounds and their effect on sleep quality (2022).

Protronix s.r.o.
Již více než 20 let se specializujeme na vývoj a výrobu špičkových čidel kvality vzduchu - například čidla koncentrace CO2, organických látek, vlhkosti, teploty či prachových částic. Nabízíme také řešení pro detekci úniku chladiva nebo monitoring radonu. ...

