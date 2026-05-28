Webinář Nová interaktivní platforma pro návrh větrání
Přehrát audio verzi
Webinář Nová interaktivní platforma pro návrh větrání
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Již 4. 6. od 9 hodin sledujte webinář Nový revoluční nástroj pro návrh větracích systémů Elektrodesign ventilátory a vhodná řešení pro různé typy objektů a provozů. Nový nástroj vysvětlí autor Ing. Patrik Sytný.
Nový web přináší nejen jednodušší orientaci v sortimentu, ale i zcela novou sekci vhodných řešení pro různé typy objektů a provozů. Jak web efektivně používat a co vše nový nástroj nabízí, vysvětlí na webináři autor Ing. Patrik Sytný.
- Nová sekce Řešení nabízí komplexní přehled modelových řešení pro rezidenční i komerční objekty, školy nebo ubytovací zařízení. Postupně budou přidávána také řešení pro chlazení, požární větrání, gastro provozy, průmyslové objekty nebo logistická centra.
- U každého typu objektu si mohou uživatelé vybrat z několika variant systémů, například centrální nebo decentrální větrání, přítomnost zpětného získávání tepla, podtlakové či rovnotlaké systémy. Každé řešení je detailně popsáno včetně jednotlivých prvků systému.
Nový revoluční nástroj pro návrh větracích systémů Elektrodesign ventilátory a vhodná řešení pro různé typy objektů a provozů. Nový nástroj vysvětlí autor Ing. Patrik Sytný.
Interaktivní schéma pro každý systém
Pro každý systém byl vytvořen 3D model, který přehledně zobrazuje vedení vzduchotechnického potrubí a rozmístění jednotlivých komponentů. Uživatel tak získá lepší představu o fungování systému a jednoduše zjistí, které produkty jsou pro něj vhodné.
Ke každému komponentu je přiřazen výrobek od společnosti Elektrodesign ventilátory s přímým odkazem na kartu produktu se všemi technickými parametry. Tento způsob vyhledávání je praktický zejména ve fázi, když uživatel ještě nemá přesně definované požadavky nebo si chce udělat přehled o možnostech, které společnost nabízí.
Interaktivní schéma: Centrální VZT jednotka v menším komerčním objektu (vlevo), rovnotlaký systém se ZZT v bytovém domě (vpravo)
Přesné vyhledání výrobku pomocí parametrů
Pokud uživatel zná konkrétní požadavky projektu, může produkty filtrovat v parametrickém vyhledávání. Vzduchotechnickou jednotku lze podle průtoku vzduchu, druhu výměníku zpětného získávání tepla nebo třeba podle podstropního nebo nástěnného provedení. Kromě jednotky lze takto vyhledávat ventilátory, digestoře nebo dveřní clony.
Business account pro jednoduché třídění komponentů podle projektů
Pro projektanty, montážní firmy a další firemní zákazníky je připraven také business account, který usnadňuje komunikaci s firmou. Rovněž umožňuje vytvoření projektů, které fungují jako samostatné košíky, do kterých mohou uživatelé vkládat výrobky. To zjednoduší organizaci zakázek a sníží riziko chyb při objednávkách.
Pro získání B2B přístupu pro firemní zákazníky do business account je nutné se zaregistrovat.