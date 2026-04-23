Jak se liší požadavky na větrací systémy v rodinných a bytových domech?
Přehrát audio verzi
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
„V dnešní době už je rekuperace v rezidenčním bydlení standard,“ říká Jiří Mervart, Business Development Manager ve společnosti Elektrodesign ventilátory. Středem zájmu je aktuálně hlavně vysoká účinnost zpětného získávání tepla, minimalizace prostorových nároků a efektivní řízení celého systému.
Požadavky na podobu větracího systému se zpětným získáváním tepla se přitom mohou mezi rodinným a bytovým domem výrazně lišit. V bytovém domě je zpravidla prostor omezený a je snaha využít každý metr čtvereční, zatímco rodinné domy jsou obvykle prostornější. Společnost Elektrodesign ventilátory proto pro oba typy objektů doporučuje jiná řešení.
Pro bytové domy nabízí kompaktní vzduchotechnické jednotky, které lze umístit i do méně běžných prostor, například do šachty nad splachovacím systémem toalety. Vzduchotechnické rozvody se umístí do podhledu a hrdla jednotky lze natočit dle potřeby konkrétní dispozice. Samozřejmostí je i protiproudý výměník s účinností přesahující 90 %.
V rodinných domech je častěji dostatek prostoru pro umístění technické místnosti. Místo velikosti vzduchotechnické jednotky se pozornost soustředí spíše na řídicí systém a chytrou domácnost. Klienti oceňují řízení pomocí aplikace a možnost sledování aktuálního stavu kvality vnitřního prostředí.
S výběrem vhodné vzduchotechnické jednotky můžete začít například v přehledu modelových řešení Elektrodesign ventilátory.