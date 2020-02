TZB-info / Větrání a klimatizace / Klimatizace a chlazení / Vstříc udržitelnému rozvoji: Daikin se ujímá vedení

Vstříc udržitelnému rozvoji: Daikin se ujímá vedení

V Kodani se ve dnech 5. až 7. února sešlo na akci Daikin VRV Summit více než 500 obchodních partnerů z celé Evropy. Společnost Daikin představila nejvýznamnější inovace, které byly zavedeny s cílem snížení dopadu klimatizačních systémů na životní prostředí v souvislosti se svým cílem být do roku 2050 uhlíkově neutrální.

Společně vytvořme udržitelnou budoucnost

V rámci tématu „Společně vytvořme udržitelnou budoucnost“ bylo na této akci během několika informativních přednášek, workshopů a výstav představeno velké množství výrobků a služeb, které přispívají ke snižování emisí CO 2 a zamezení vyčerpání přírodních zdrojů. Zlatým hřebem události bylo představení poslední inovace společnosti Daikin – nové jednotky mini VRV 5, která má oproti předchozí řadě méně než třetinovou hodnotu potenciálu globálního oteplování (GWP).

Ekologické zásady

Společnost Daikin, lídr trhu tepelných čerpadel a systémů klimatizace, dbala na téma udržitelného rozvoje i během této akce a připravila účastníkům „ekologický zážitek“. Celá událost se obešla bez papíru, využívala se místní hromadná doprava a lokální potraviny. Veškeré emise CO 2 , způsobené příjezdem a odjezdem účastníků, byly vykompenzovány společností Daikin, což učinilo celou událost zcela uhlíkově neutrální. Veškeré kompenzace jdou na účet projektu Rajasthan v Indii, který podporuje farmáře, kteří svůj biologický odpad posílají do elektrárny. Ta jej použije na výrobu energie. Tím se sníží emise CO 2 a současně dojde k tvorbě většího množství pracovních míst v regionu.

Místem konání akce byla zvolena Kodaň, která je nejen držitelkou ocenění Europe´s Green Capital 2014, ale také se trvale zasazuje o udržitelný rozvoj. Akci VRV Summit for 2020 uzavřel pestrý kulturní program.

Je čas jednat

Zelená dohoda pro Evropu obsahuje ambiciózní opatření, která by měla občanům a firmám Evropské unie umožnit těžit z „přechodu na zelenou“. Mezi nejvýznamnější témata Zelené dohody pro Evropu patří snižování emisí CO 2 , přechod na cyklické hospodářství a čistší ovzduší.

Společnost Daikin tuto dohodu plně podporuje a na jejím plnění již dlouhou dobu pracuje. Sumit VRV je dalším logickým krokem.

„Nejenže jsme zmenšili naši vlastní uhlíkovou stopu, ale také uvádíme na trh taková řešení, která zmenší uhlíkovou stopu našich zákazníků. Hlavní vizuální symbol sumitu VRV, se skládá ze tří lístků, které společně podtrhují tři nejdůležitější oblasti: inovaci, cyklické hospodářství a chytrou regulaci,“ vysvětluje Bernard Dehertogh, head of commercial DX products, Daikin Europe.





Mezi inovace, které byly představeny na sumitu, patří například inovace výrobků, jako je nová jednotka VRV 5 s hodnotou GWP nižší o více než 70 %, zavedení cyklického hospodářství prostřednictvím opětovného využití chladiva a použití chytré regulace, jako je např. cloudová služba Daikin.

Nová jednotka Mini VRV 5

Mise společnosti Daikin byla vždy zaměřena na snižování dopadů využití energie a chladiva na životní prostředí tím, že vyvíjíme výrobky s vysokou celoroční energetickou účinností a používáme chladiva s nízkým potenciálem ovlivnění globálního oteplování (GWP).





Jednotka VRV 5 vyžaduje méně chladiva a její hodnota GWP je 675, což je méně než třetina hodnot běžnějších alternativ používajících chladivo R-410A, přičemž navíc zajišťuje vyšší účinnost.

Tento nízký systém VRV plní všechny existující standardy VRV, jako je například VRT (variabilní teplota chladiva). Díky svým kompaktním rozměrům (870 x 1 100 x 460 mm) je jednotka mini VRV 5 s jedním ventilátorem snadno přenosná a má všestranné využití. Nový ventilátor zajišťuje vysoký průtok vzduchu a nižší hlučnost až 39 dBA (!). Je vybaven automaticky nastavitelným ESP až do 45 Pa, což umožňuje použití vzduchovodů. Lze jej kombinovat s originálními kazetovými jednotkami s kruhovým výdechem a kazetovými jednotkami s plochým dekoračním panelem společnosti Daikin, stejně jako s řadou jednotek do podhledu a nástěnných jednotek. Navíc je možné integrovat i vzduchové clony a vzduchotechnické jednotky. Nová jednotka VRV 5 již plně vyhovuje všem požadavkům nařízení European Ecodesign, Lot 21, Tier 2, což znamená její vysokou celoroční účinnost.

Schéma „L∞P by Daikin“

Společnost Daikin je průkopníkem ve svém odvětví tím, že v nových systémech VRV opakovaně používá již dříve použité odčerpané chladivo. Opětovné používání chladiva, které má stejné vlastnosti jako nové, ušetří přes 150 000 kg nového chladiva ročně. Tento průkopnický úspěch opětovného používání chladiva byl přijat napříč spektrem a řada VRV IV + Heat Recovery Series (Zpětné získávání tepla) získala několik ocenění, včetně HVR Commercial Product of the Year a Architects Choice Award for Best Renewable Product.

Společnost Daikin na sumitu VRV představila schéma „L∞P by Daikin“, což je soubor několika opatření pro cyklické hospodářství, která společnost Daikin přijala a pokračuje v jejich implementaci. Rozsah činností obsahuje opakované použití veškerého potrubí, zapojení a vnitřních jednotek při výměně venkovních systémů za náš nový systém VRV a představení stroje společnosti Daikin na recyklaci chladiva, který instalačním firmám umožňuje opětovné využití chladiva pro plnění na místě.

Víc než jen výrobce





Akce Daikin VRV Summit ukázala, že společnost Daikin není jen lídrem na trhu moderních a účinných systémů HVAC-R, ale také spolehlivým servisním a projektovým partnerem. Komplexní přehled servisních nástrojů do terénu, software pro návrhy a zjednodušená logistika zajišťovaná přes samostatný zákaznický portál jsou znakem všeobjímající podpory, kterou společnost Daikin svým obchodním partnerům poskytuje.

více informací o zásadách používání chladiva společnosti Daikin

více podrobností o jednotce Mini VRV 5