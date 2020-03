Větrání v době pandemie koronaviru

Dle charakteru mikrobiální virové struktury není potřeba se bát přirozeného větrání okny. Systémy VZT by měly dodávat co nejvíce venkovního vzduchu, jednotky fan coil s místní recirkulací by měly být vypnuty. Výhodou deskových rekuperačních výměníků je zachování 100 % přívodu čerstvého vzduchu.