All in One program Daikin – výměna chillerů Daikin ve společnosti Zentiva

Společnost Daikin realizovala v průběhu léta komplexní projekt výměny chillerů pro společnost Zentiva v rámci programu All in One. Kompletní řešení smluvně zajišťuje jeden dodavatel, a to přímé zastoupení výrobce. Daikin zároveň garantuje vše od přípravy projektu a dokumentace až po samotnou instalaci, uvedení do provozu a následné servisní služby. Poskytuje také vzdálený monitoring a trvalou technickou podporu.