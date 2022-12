TZB-info / Větrání a klimatizace / Klimatizace a chlazení / Zvažujete výměnu chladicí jednotky v budově? Výhod je hodně

Zvažujete výměnu chladicí jednotky v budově? Výhod je hodně

Chladicí jednotky neboli chillery jsou v zásadě tepelná čerpadla využívaná v komerčních budovách k jejich chlazení, ale i vytápění. Po určité době jejich provozu je dobré provést kompletní prohlídku a analýzu efektivity systému. Výměna je jistě nákladná záležitost spojená s nutnou odstávkou v řádu dní, ale určitě se vyplatí. Co všechno můžete získat včasnou výměnou chladicí jednotky za zařízení Daikin? Jak taková výměna probíhá?

Mezi hlavní argumenty hovořící pro výměnu chladicí jednotky patří zejména:

snížená spotřeba energie,

nižší servisní náklady a náklady na chladivo,

v mnoha případech také úspora místa,

ale především kompletní smluvní zajištění a záruka od jediného dodavatele.

Revize a případná úprava nebo výměna systému za efektivnější zařízení zajistí připravenost na požadavky EPBD na snižování energetické náročnosti budov – včetně požadavku na vzdálený monitoring a plánovanou údržbu systému – které budou povinné od roku 2025.









Daikin All in One nabízí kompletní řešení výměny na klíč. Bez starostí

Fáze přípravy zahrnuje podrobné zhodnocení stávajícího uspořádání (problémy během roku, silné a slabé stránky) i požadavky na novou instalaci ze strany zákazníka (potřeba vyššího výkonu, změna použití, lepší izolace).

Likvidace starého zařízení obnáší zejména odpojení od hydraulických, elektrických a mechanických systémů, odstranění odpadních materiálů (použité oleje, chladiva) a následně doprava a likvidace starých zařízení.

Daikin zajišťuje kompletní výměnu, tj. zvednutí nového zařízení jeřábem (nebo vrtulníkem) včetně všech příprav i povolení nutných uzavírek dopravy, instalaci z nákladního vozu do strojovny pomocí těžké dopravní techniky, nebo rozebrání a opětovnou montáž nových jednotek (s tovární zárukou) za účelem přemístění dovnitř budovy + zapůjčení záložní jednotky, pokud musí být zajištěn nepřetržitý provoz.

Ruku v ruce s tím jdou i další úpravy hydraulického systému včetně všech armatur, čerpadel, tepelné izolace, úpravy elektrického napájení, upgrade hardwaru pro komunikaci se systémem BMS.

„Před spuštěním musí dojít k přeprogramování a opětovné implementaci systému správy budov. Následně uvádíme nová zařízení do provozu a ladíme parametry systému na základě měření a vyvážení průtoků vody. Po instalaci nových jednotek má zákazník mimo jiné garanci bezproblémového značkového servisu a originálních náhradních dílů Daikin. Nové jednotky mají taktéž vyšší účinnost a nižší dopad na životní prostředí,“ vysvětluje další nutné kroky Tomáš Pohl, Service manager ze společnosti Daikin.









Kulový blesk v Zentivě

Jak proběhla výměna dvou chillerů ve společnosti Zentiva? Daikin ji zajistil formou All in One. Všechno začalo v březnu 2021 zadáním projektu a důkladnou analýzou stávajícího zařízení. Následně byla zpracována podrobná projektová dokumentace s návrhem řešení. Po několikaměsíční přípravě projektu proběhla výměna a uvedení nových zařízení do provozu během jediného týdne, na přelomu července a srpna 2021.

V rámci jednoho týdne tak došlo k demontáži starých zařízení a zajištění jejich ekologické likvidace včetně chladiva, které bude zregenerováno pro další použití. Proběhla instalace dvou nových chillerů Daikin (uvedení typu, výkonu, případně funkcí), jejich uvedení do provozu a napojení na vzdálený monitoring pomocí služby Daikin on Site (pro možnost sekvenčního řízení více jednotek, včasné odhalení případných závad a optimalizaci výkonu zařízení).

Nové chillery již pracují s ekologičtějším a efektivnějším chladivem R-32, disponují invertory u všech kompresorů, a proto poskytují vysokou účinnost jak při částečném zatížení (hodnota SEER), tak při 100% výkonu.

On-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení Více zajímavých videí na estav.tv Navštívit

Pokud máte zájem se o programu Daikin All in One dozvědět více, kontaktujte nás na service@daikin.cz