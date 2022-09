TZB-info / Větrání a klimatizace / Klimatizace a chlazení / Chillventa 2022, branže se setká znovu v Norimberku

Chillventa 2022, branže se setká znovu v Norimberku

11. až 13. 10. 2022 se na norimberském výstavišti představí to nejlepší z oborů chlazení, klimatizace, větrání a tepelných čerpadel.

Čtyři roky bez osobního setkávání – to komunitě Chillventa chybělo

Jeden z nejdůležitějších světových veletrhů chladicí techniky, odborníci a firmy z celého světa, doprovodný program, speciální prezentace a Chillventa CONGRESS. Bude to první setkání v této podobě od roku 2018.

Ve dnech 11. až 13. října 2022 se na norimberském výstavišti představí to nejlepší z oborů chlazení, klimatizace, větrání a tepelných čerpadel. Na Chillventa CONGRESSu den před začátkem veletrhu a v osmi výstavních halách během veletrhu a při mnoha příležitostech v rámci doprovodného programu bude konečně opět příležitost k osobnímu setkávání, k navazování nových obchodních kontaktů, ke sledování trendů a objevování zajímavých řešení i k osvěžování si znalostí. Odborná veřejnost se může těšit na zajímavé dny doprovázené prvotřídním doprovodným programem.

On-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení Více zajímavých videí na estav.tv Navštívit

Všechny již registrované vystavovatele je možno vyhledat v online katalogu vystavovatelů

Na veletrhu se v rámci českých firem účastní i Svaz chladicí a klimatizační techniky. Mgr. Štěpán Stojanov, tajemník SCHKT, byl ve studiu estav.tv a tématem rozhovoru jsou aktuální témata v oboru, které na Chillventě určitě budou:

S podílem zahraničních vystavovatelů ve výši 69 % je aktuálně dosažena vysoká mezinárodní úroveň předchozích ročníků. Je cítit, že branže se chce a potřebuje setkávat a vyměňovat si poznatky a zkušenosti.

Každý, kdo chce získat přehled a sestavit si svůj osobní program pro návštěvu veletrhu , tak může v nové vystavovatelské a produktové oblasti na webových stránkách.

, tak může v nové vystavovatelské a produktové oblasti na webových stránkách. Ale objevit Chillventu 2022 můžete také společně s profesionály!

Zúčastněte se komentovaných prohlídek (Guided Tours) s odborným průvodcem - s KK DIE KÄLTE + Klimatechnik: Chlazení (11.–13. října, denně) // Klimatizační a větrací technika (11.–13. října, denně) // Speciální prohlídka pro učně/Azubis (11. října)

Chillventa 2022

Hlavními tématy jsou energetická účinnost, snižování emisí skleníkových plynů, dlouhodobá akceptovatelnost, využívání odpadního tepla, oběhové hospodářství, kvalita vzduchu v pobytových prostorách, nepřímé chlazení, které umožňuje snížit potřebnou náplň chladiva, bezpečnost IT, digitalizace a vysoko nad tím vším jako memento mori téma energetické bezpečnosti, protože ať už si to chceme nebo nechceme uvědomit, jsme, aniž bychom chtěli, v civilizační válce a zásadní význam má co možno největší omezení využívání neobnovitelných zdrojů energie a surovin a současně razantní transformace zásobování teplem, kde vedlejším účinkem bude, a to je důležité neustále připomínat, razantní snížení emisí skleníkových plynů, mnohonásobně větší, než by bylo kdy možno dosáhnout i úplnou likvidací bezpečných chladiv typu HFC, patřících mezi F-plyny.

Ze speciálního programu:

„Praktické využití digitalizace v řemeslné výrobě“, hala 8

Tematicky strukturované fórum vystavovatelů „Klimatizace & větrání & tepelných čerpadel“, pavilon 4A

Tematicky strukturované fórum vystavovatelů „Chladicí technika“, pavilon 7A

„Aplikace & školení & předpisy“, pavilon 9

Speciální prezentace „Manipulace s hořlavými chladivy (R290)“ v hale 4, pořádá Bundesfachschule Kälte-Klima-Technik (Spolková odborná škola chladicí a klimatizační techniky).

Téma „Tepelná čerpadla“, speciální plocha v hale 4A, pořádá společnost AIT Austrian Institute of Technology GmbH

WorldSkills Competition 2022 Special Edition

Poprvé se na Chillventě uskuteční profesionální mistrovství světa v disciplíně chladicí a klimatizační technika. Všichni návštěvníci jsou srdečně zváni, aby přišli fandit účastníkům v pavilonu 3 a samozřejmě mohou zaskočit i na národní výkonnostní soutěž v pavilonu 9!

Chillventa CONGRESS 10. října 2022

Hlavní témata kongresu určují čtyři samostatné akce: Heat pumping technologies (anglicky, Technologie tepelných čerpadel pro rezidenční, komerční a průmyslové aplikace), Inovace chladicí techniky (německy), Klimatizace datových center (německy) a sympozium ASERCOM-EPEE (anglicky) s tématem „Multiple Transition Challenges in Heating, Cooling and Refrigeration“. Key-note přednese řečník z EU (z Parlamentu nebo Komise).

Sympozium poskytne informace o současném politickém rámci a předpisech v Evropě i ve světě. Hlavním mottem bude udržitelnost, energetická účinnost, oběhové hospodářství, kvalita vnitřního vzduchu, chladiva s nízkým GWP pro tepelná čerpadla, revize F-plynů, nařízení REACH a PFAS.

Vstupenku na veletrh si můžete zajistit na adrese: www.chillventa.de/tickets

Pokud se rozhodnete veletrh navštívit, můžete si přes kód Svazu chladicí a klimatizační techniky vygenerovat vstupenky zdarma.

Článek vznikl úpravou původního textu v časopisu Chlazení 3/2022, autor Ing. Jan Bílek. Video natočila redakce estav.tv, nová digitální televize k TZB-info.