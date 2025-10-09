Optimální větrání a adiabatické chlazení – lidé se cítí lépe v podmínkách Colt
Portfolio produktů mezinárodní společnosti COLT International, s.r.o. je velice rozsáhlé, pokrývající celé spektrum potřeb a požadavků, které jsou kladeny na provozovatele a stavitele nejen výrobních či logistických hal, ale i garáží, administrativních a komerčních objektů. Představíme vám zařízení a jejich funkce na názorném příkladu optimálního návrhu větrání a adiabatického chlazení pro fiktivního zákazníka, avšak s reálnými nároky.
CoolStream S T A R – adiabatický systém s širokou paletou možností určený pro letní chlazení a celoroční větrání průmyslových hal
Pojďme si představit, jaký by byl ideální návrh pro úpravu vzduchu ve vysoce tepelně zatížené výrobní hale, kterou je nutné nejen chladit, ale i větrat, a to i v zimě.
Efektivní a ekonomické chlazení by bylo navrženo prostřednictvím adiabaticky chladících jednotek CoolStream, které jsou nízkonákladové, téměř bezúdržbové, šetrné k životnímu prostředí, jelikož jako chladivo využívají pouze pitnou vodu. Firma COLT nabízí celou řadu adiabatických chladičů CoolStream, z nichž každá je specifická pro konkrétní podmínky a požadavky zákazníka. Výchozí podmínkou je větrání i v zimě, tak bychom mohli navrhnout jednotku CoolStream A anebo CoolStream T, které kromě adiabatického chlazení májí i funkci pro směšování vzduchu vhodnou pro chladnější období. CoolStream A má směšovací komoru umístěnou uvnitř haly v potrubní linii, ideálně těsně pod stropem, kde nasává teplý vzduch a směšuje jej s venkovním studeným vzduchem, který je distribuován do tepelně zatížených prostor distribučním potrubím. CoolStream T je vybaven směšovací komoru pevně spojenou s adiabatickou komoru a celá sestava je umístěna nad střešním pláštěm. Oběhový vzduch je směšovací komorou nasáván společným střešním prostupem pro přívod a recirkulaci ve střešním plášti a tím se do oběhu dostává vzduch z prostoru bezprostředně pod úrovní střechy, čili ten, který je skutečně nejteplejší. Eventuálně lze k oběma typům jednotek CoolStream instalovat oběhové potrubí vedoucí přesně od teplotně zatížených míst, odkud je potřeba teplo odvádět. Koncovými elementy jsou buď mřížové vyústky COLTAIR schopné dopravit vzduch do jednoho, dvou, tři nebo až čtyř směrů nebo anemostaty, avšak nejčastěji je upravený vzduch distribuován textilními vyústkami, které výborně dopraví vzduch do celé plochy tepelně zatíženého prostoru. Ochlazený vzduch z textilních vyústí komfortně proudí k pracovníkům bez vzniku průvanu či turbulencí.
CoolStream A a CoolStream T určené pro letní chlazení i větrání s úpravou vzduchu recirkulací v chladných obdobích.
Variantně je možné upravovat vzduch zařízeními Coltair. Je to decentralizovaný, variabilní systém vzduchotechnických komponentů a hliníkového vzduchotechnického potrubí. V nabídce jsou ventilátory, směšovací komory, filtrační komory a také koncové vyústky.
Odvod vzduchu by byl řešen mnoho různými způsoby. Často využívanou variantou jsou mechanické odtahové ventilátory instalované v obvodové stěně vysoko pod stropem nebo ventilátory TYPHOON, jež se osazují na střechu. Oba typy ventilátorů mají EC motory, které jsou účinné, s nízkou spotřebou energie a plynulou regulací otáček, dlouhou životností a hlavně se pyšní tichým chodem.
Mohla by také být využita druhá možnost, kombinace mechanického přívodu a aktivního adiabatického chlazení s přirozeným odvodem prostřednictvím střešních nebo stěnových klapek.
Pro přirozené větrání lze použít zařízení pro denní větrání, které může být lamelovými klapkami do střechy ECO nebo do stěny FCO. ECO a FCO jsou multifunkční zařízení, které dokážou přirozený přívod či odvod vzduchu, odvětrání v případě požáru a také osvětlit denním světlem při volbě prosklených lamel. Disponují variabilním otevíráním – může být pneumatické, elektrické, automatické teplotní pojistkou.
Případně lze přirozené větrání zajistit klapkami APOLLO, jež lze instalovat do fasád, střech a to i do těch prosklených. Klapky APOLLO lze použít pro denní větrání nebo odvod kouře a tepla a osvětlení prostoru denním světlem.
ECO/ FCO – nástřešní a nástěnná multifunkční lamelová klapka – > přirozený přívod či odvod vzduchu, odvětrání v případě požáru, možnost osvětlení denním světlem při volbě prosklených lamel; variabilní otevírání – pneumatické, elektrické, automatické teplotní pojistkou.
Nejlepší volbou pro přirozené odvětrání je zařízení LABYRINTH či AEROX, které spolehlivě zvládne větrat nezávisle na počasí – i během deště a silného větru. Zařízení Labyrinth má sofistikovaně zahnuté lamely a odtokový systém zajišťující ventilaci i během deště. Speciálně tvarované lamely rovněž odráží hluk a tím snižují hlukovou zátěž, dále je možnost instalace uzavíratelné klapky a tlumičů hluku pod zařízení Labyrinth, které dále výrazně sníží hlukové emise. Zařízení Aerox lze použít pro ventilaci, odvod tepla a kouře za jakéhokoliv počasí – ve své podstatě se jedná o modifikovanou verzi Labyrinthu. Aerox navíc obsahuje speciálně tvarované pohyblivé lamely uvnitř zařízení, které se otevírají či zavírají dle počasí a tím také ovlivní hluk pronikající do venkovního prostoru. Labyrinth a Aerox hravě odolají, dešti i větru bez ztráty funkce.
APLOLLO/APOLLO M – střešní klapka pro denní větrání nebo odvod kouře a tepla, osvětlení prostoru denním světlem
ECO – střešní lamelová klapka určená pro přirozené denní větrání i pro odvod kouře a tepla v případě požáru
Kombinací adiabatické chladící jednotky CoolStream T se směšovací komorou a vlastním ventilátorem instalovanými v kompaktním boxu na střeše spolu s textilní vyústkou bychom měli řešení pro chlazení v teplém období a recirkulace by zajišťovala úpravu vnějšího větracího vzduchu i v chladnějším období. Denní větrání by bylo žaluziovými klapkami FCO instalovanými do pláště budovy blízko podlahy a v případě zachování přirozeného procesu větrání i během deštivých a zimních dnů by byl na střeše instalovaný LABYRINTH. Případně by mohl být instalován odtahový ventilátor TYPHOON. Adiabatické chladící jednotky, nástěnné lamelové klapky FCO a odtahové ventilátory TYPHOON řídí ovládací systém CORTIVA, jenž je po správném nastavení zcela autonomní a jediné zásahy jsou při servisu na jaře a na podzim neboli na začátku a na konci hlavní chladící sezóny. Variantně lze řídit adiabatické chlazení a odvod vzduchu ventilátory prostřednictvím vlastního systému měření a regulace (MaR) provozovatele budovy nebo jednoduše spínači a potenciometry, avšak tím již klesá samospráva a automatizace MaR a vzrůstá možnost participace jednotlivých pracovníků pro konkrétní teplotní podmínky podle subjektivního pocitu.
AEROX/LABYRINTH – zařízení se sofistikovaně zahnutými lamelami a odtokovým systémem zajišťující ventilaci i během deště, speciálně tvarované lamely rovněž odráží hluk a tím snižují hlukovou zátěž, možnost instalace uzavíratelné klapky a tlumičů hluku, které výrazně sníží hlukové emise
Závěr
Všechna zařízení jsou vyrobené z hliníku, jehož výhodou je vysoká životnost, nízká hmotnost – a tím nízké zatížení nosných konstrukcí, vysoká odolnost proti korozi a nízké náklady na údržbu. Léta zkušeností a mnoho spokojených zákazníků svědčí o efektivitě a kvalitě zařízení.
