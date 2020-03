TZB-info / Větrání a klimatizace / Potrubí a jeho součásti / Nové talířové ventily odváděného i přiváděného vzduchu Zehnder ComfoValve Luna

Nové talířové ventily odváděného i přiváděného vzduchu Zehnder ComfoValve Luna

Společnost Zehnder přináší na trh nový prvek, které výrazně oživí systém komfortního řízeného větrání s rekuperací tepla. Nové talířové ventily odváděného i přiváděného vzduchu Zehnder ComfoValve Luna nejen, že výborně slouží svému účelu, ale navíc i skvěle vypadají.

Systémy komfortního větrání i vytápění obvykle nepatří mezi ty části zařízení rodinného domu či bytu, od nichž obvykle čekáme, že budou nejen funkční, ale i krásné. Švýcarský výrobce Zehnder klade naopak na design velký důraz – jejich výrobky patří mezi nejoceňovanější na trhu nejen z hlediska kvality, ale i designu.

Co ostatní neřeší

Talířové ventily slouží pro přívod čerstvého vzduchu a odvod vydýchaného, spotřebovaného vzduchu z interiéru. Aby správně fungovaly, musí být navrženy s odpovídajícími parametry. Mnoho výrobců se soustředí pouze na jejich funkčnost, Zehnder ale zajímá systém jako celek a nabízí řešení pro celou domácnost, které splňuje i vysoká estetická kritéria.

Talířové ventily Zehnder ComfoValve Luna nabízejí ideální řešení pro dokonalé vnitřní klima. Vyznačují se mimořádně tichým provozem. Pro své fungování využívají tzv. Coandův efekt – díky tomu účinně a obzvláště tiše odvádějí vydýchaný, spotřebovaný vzduch z interiéru, a naopak přivádějí čerstvý vzduch zpět bez rušivého šumu a pocitu průvanu, tak typického pro běžné systémy větrání. Rozsah průtoku vzduchu je při optimálním výkonu talířových ventilů Zehnder ComfoValve Luna až do 75 m3/h.

Kam s ním

Ventily jsou vhodné k instalaci do stropů a do stěn. Integrované gumové těsnění umožňuje snadnou a zcela vzduchotěsnou instalaci ventilu. Zehnder ComfoValve Luna lze pomocí regulačního kuželu nastavit na požadovaný a optimální průtok vzduchu, bez použití jakéhokoliv nářadí náčiní, což ušetří čas při montáži a uvedení do provozu. Nastavení ventilu může být zajištěno pomocí speciálního blokovacího mechanismu – díky čemuž lze zabránit neúmyslné změně nastavení např. při čištění.

Krása a účelnost

Zehnder ComfoValve Luna má velmi malou konstrukční hloubku. Stabilní montážní výška 30 mm nezávislá na zvolené pozici nastavení umožňuje harmonicky diskrétní integraci ventilů do každé místnosti. Navíc výrobce řešil podobu nových ventilů komplexně – proto jsou ventily pro přívod i odvod vzduchu (výrobci označovaný jako S nebo E) designově sladěny. Svým decentním vzhledem a inovativní konstrukcí se tak řešení společnosti Zehnder významně odlišuje od běžných ventilů.

Jedinečný, nadčasový design, oceněný také mezinárodní designovou cenou iF Design Award, umožňuje ideální kombinaci ventilů v otevřených obytných prostorech s kuchyňským koutem, v kuchyních s jídelnou, koupelnách. Maximální spokojenost zákazníků je zajištěna také díky vysoce kvalitním materiálům, které jsou odolné vůči UV záření, poškrábání, barevně stálé a snadno čistitelné.

Řízené větrání přispívá k našemu zdraví

Systémy komfortního větrání Zehnder patří mezi technologickou špičku v oblasti řízného větrání. Výrazně snižují podíl škodlivých látek, pylu či oxidu uhličitého ve vzduchu, zajišťují ideální vlhkost a udržují doma příjemnou teplotu, to vše s důrazem na tichý provoz. Výsledkem je mnohem kvalitnější spánek, přes den se cítíte odpočinutí, máte více energie a zvládnete být aktivnější ve svém volnu i v práci. Snižování obsahu CO 2 v místnosti je důležité i v noci – protože zdravý vzduch ovlivňuje i kvalitu našeho spánku. Řízené větrání od společnosti Zehnder s rekuperací tepla zaručí maximálně čistý i zdravý vzduch a přispívá ke splnění aktuálních legislativních požadavků na výstavbu rodinných domů NZEB.