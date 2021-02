TZB-info / Větrání a klimatizace / Význam řízeného větrání s rekuperací roste. Zúčastněte se školení a webinářů Zehnder

V souladu se zpřísňováním vyhlášky o energetické náročnosti budov a trendem výstavby dokonale těsných rodinných domů význam řízeného větrání s rekuperací roste. Využijte jedinečnou možnost na prohloubení znalostí a zúčastněte se odborných školení Zehnder. Webináře jsou zařazeny do celoživotního vzdělávání členů ČKA a ČKAIT.

Novostavby rodinných domů se neobejdou bez větrání s rekuperací tepla

Dodavatelé nebo vlastníci nových rodinných domů musí zlepšit jejich vlastnosti tak, aby vše odpovídalo zpřísněným stavebním předpisům z hlediska energetické účinnosti budovy. Pro získání stavebního povolení musí být PNEB v kategorii C od 1. 9. 2020 dle vyhlášky 78/2013 Sb. Od 1. 1. 2022 budou požadavky dle novely této vyhlášky ještě přísnější a větrání s rekuperací tepla bude nezbytné téměř v každé novostavbě domu.

Dokonale izolovaný dům vyžaduje pravidelné a dostatečné větrání i pro vlastní komfort bydlení. Kvalitní řešení řízeného větrání představuje investici. Dodavatelé nebo vlastníci k udržení nákladů na stanovené úrovni požadují ekonomické řešení, ale kvalitní, spolehlivé a energeticky účinné dostupné za rozumnou cenu. To naleznou u švýcarského výrobce Zehnder, jedničky na trhu v rekuperacích a designových radiátorech, který nabízí kompletní větrací systémy pro každý rozpočet.

Zúčastněte se školení a webinářů 2021 a získejte odborné znalosti a prodejní argumenty, nezbytné pro nalezení nejhodnějšího řešení pro zákazníky a získání jejich důvěry. Seznamte se s novinkami v oboru. Kurzy jsou bezplatné, 1-denní, v Zehnder Akademii nebo online. V případě účasti na dvou po sobě jdoucích školeních je ubytování zdarma.



Obr.2 Odborná školení Zehnder jsou určená pro různé profese. Instalatéři po absolvování školení „Komfortní větrání 1" a ověření správnosti a kvality realizované instalace větracího systému mohou získat CERTIFIKÁT, opravňující je k instalaci systémů řízeného větrání Zehnder. © Zehnder Group

Obr.3 V rámci školení „Komfortní větrání 1" si účastníci mohou vše prakticky vyzkoušet a znalosti pak uplatnit při vlastní realizaci. © Zehnder Group



I. Odborná školení – na větrání, radiátory i stropní sálavé panely

Při odborných školeních budete mít příležitost se seznámit produkty a řešeními Zehnder a otestovat si teoretické znalosti na funkčních výrobcích. Probíhají v Zehnder Akademii v Sezimově Ústí. Jeden typ školení „Komfortní větrání 1“ také v Husky a Zehnder Akademii v Praze. Pokud školení nebude možné uskutečnit vzhledem ke Covid-19, budou nahrazena „online“ školeními ve stejných termínech a časech. Témata školení v kostce:

Komfortní větrání 1 – základní kurz pro všechny oborníky, kteří se chtějí podrobně seznámit s problematikou větrání s rekuperací tepla, produkty Zehnder a novinkami v oboru. Po něm budete schopni rekuperace nabízet i realizovat. (nejbližší termíny: 10. 2., 24. 2., 16. 3., 21. 4., …)

– základní kurz pro všechny oborníky, kteří se chtějí podrobně seznámit s problematikou větrání s rekuperací tepla, produkty Zehnder a novinkami v oboru. Po něm budete schopni rekuperace nabízet i realizovat. (nejbližší termíny: 10. 2., 24. 2., 16. 3., 21. 4., …) Komfortní větrání 2 – nadstavbové školení pro realizační firmy, zaměřené na zprovoznění, vyregulování, údržbu a servis (25. 2., 17. 3., 22. 4., …)

– nadstavbové školení pro realizační firmy, zaměřené na zprovoznění, vyregulování, údržbu a servis (25. 2., 17. 3., 22. 4., …) Komfortní větrání 3 – zaměřené na navrhování systémů větrání (4. 3., 12. 5., …)

– zaměřené na navrhování systémů větrání (4. 3., 12. 5., …) Komfortní větrání 4 – specializované školení pro projektanty (27. 4., …)

– specializované školení pro projektanty (27. 4., …) Designové radiátory – školení pro obchodníky a prodejce s prezentací radiátorů Zehnder, vč. jejich výhod a obchodní argumentace, novinky (25. 4., 13. 5.)

– školení pro obchodníky a prodejce s prezentací radiátorů Zehnder, vč. jejich výhod a obchodní argumentace, novinky (25. 4., 13. 5.) Stropní sálavé panely – obsahuje vše, co byste chtěli vědět o sálavém vytápění a chlazení (18. 2., 15. 4., …)

II. Odborná školení – online

Máte to do Zehnder Akademie v Sezimově Ústí daleko? Chcete se přesto seznámit s větráním s rekuperací tepla a produkty Zehnder? Základní školení Komfortní větrání 1 probíhají rovněž online. Nemohou plně nahradit prezenční školení v Akademii Zehnder s vyzkoušením výrobků a prohlídkou funkčního systému větrání, ale uvedou Vás do problematiky větracích systémů s rekuperací tepla. Účast je bezplatná, jen na základě předchozího přihlášení. Nejbližší termíny: 5. 3., 9. 4., 7. 5., …)

III. Webináře

Webináře Zehnder jsou zaměřené na zajímavé téma, okruh výrobků nebo novinky, při kterých si můžete rozšířit své znalosti. Vysílají se živě ze studia, zodpoví se i dotazy účastníků. Jsou zařazeny do celoživotního vzdělávání členů ČKA: 1 akreditační bod, i ČKAIT: 0,5 bodu.



Obr.4 Na specializovaném školení „Komfortní větrání 4" se projektanti seznámí s realizacemi řízeného větrání v BD v ČR i zahraničí stejně jako s požárními předpisy a jinými normami. © Zehnder Group

Obr.5 Webináře Zehnder jsou zaměřené na zajímavé téma, okruh výrobků nebo novinky, při kterých si můžete prohloubit své znalosti. Vysílají se živě ze studia, nezapomíná se ani na zodpovězení dotazů účastníků. © Zehnder Group



Přehled nejbližších webinářů:

19. 2. Konfigurátor koupelnových radiátorů. Snadný návrh s cenou a technickými údaji.

5. 3. Maximální flexibilita s novými modulárními stropními panely Zehnder ZFP

26. 3. Hygienické rozvody vzduchu pro větrání s rekuperací – snadno, rychle a kvalitně

23. 4. Žádný jiný radiátor není tak variabilní jako Zehnder Charleston.

21. 5. Jak ochladit rodinný dům v létě s řízeným větráním a vhodnými zařízeními

Webináře, které již proběhly, můžete shlédnout i dodatečně. Ten poslední 22. 1. 2021 na téma „Proč volit řízení větrání s rekuperací tepla Zehnder? V čem je lepší než konkurence?“ shlédlo více než 4.600 návštěvníků. Podívejte se také

