Vzduchotechnické potrubí v jednom kroku s Climaver 360

Jaká je alternativa k plechovému vzduchotechnickému potrubí? Na to jsme se ptali ve studiu estav.tv. Řeč byla o technologii potrubních systémů Climaver 360. Materiál je dodáván v deskách, do tvaru potrubí se jednoduše připravuje na stavbě. Jeho hlavní předností je integrace tepelné izolace, nízká hmotnost a tvarová variabilita. Hosty ve studiu estav.tv byli Ing. Jakub Jiráský, technický poradce ve společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. – Divize ISOVER, a Ing. Petr Kuklík, Managing Director ve společnosti XPJ TRADE s.r.o.