Účinné chlazení jako další krok k udržitelnému průmyslu

Průmyslové chlazení je klíčovým prvkem mnohých průmyslových aplikací, od potravinářského po automobilový průmysl. Pro řadu výrobních procesů je použití účinné chladicí technologie nezbytné pro udržení jejich kvality a bezpečnosti. Vysoká účinnost chladicích systémů rovněž výrazně přispívá ke snižování energetické náročnosti a emisí skleníkových plynů.

Transport vzduchového chilleru Carrier. (Zdroj: ITS)

Společnost ITS, specializující se na dodávky průmyslových technologií na klíč, realizovala řadu náročných instalací průmyslových chladicích systémů Carrier v potravinářském, elektrotechnickém a automobilovém průmyslu. Zákazníci nejčastěji žádali o výměnu stávajících chladicích systémů za energeticky úspornější alternativu. Nové chladicí systémy pro efektivní produkci požadovaného množství chladu navíc vyžadují méně prostoru. Stále častější je i využití rekuperace odpadního tepla, které lze dále využít a zvýšit tak úsporu energií.

Pro optimalizaci výrobních procesů jsou klíčové investice do moderních chladicích systémů. Dostatečný výkon průmyslového chlazení má zásadní vliv na hladký průběh výroby, nedostatečná kapacita může vést k výpadkům, a tudíž i k potenciálním finančním ztrátám. Častým důvodem pro nákup nové chladicí technologie je také rozšíření produkčních kapacit. Společnost ITS se dokáže přizpůsobit specifickým požadavkům a připravit řešení přesně na míru včetně správného nastavení parametrů chladicích jednotek, které jsou klíčové pro udržení kvality konečných produktů.



Vodou chlazený chladič 30XW-VZE_LR řady AquaForce s technologií Greenspeed. (Zdroj: ITS) Vodou chlazený chladič 30XW-VZE_LR řady AquaForce s technologií Greenspeed. (Zdroj: ITS)

Technologické inovace firmy Carrier, světového leadera v oblasti chladicích a klimatizačních řešení, které společnost ITS dodává, jsou na špici v oblasti energetické účinnosti a standardů udržitelnosti. Například chladivo R-32 je energeticky účinnější a ve srovnání s původním chladivem R-410A snižuje potenciální dopady na oteplování planety o 75 %.

Díky adaptivní technologii Greenspeed je zase možné dynamicky upravovat výkon systému podle aktuálních potřeb, což vede k dalším úsporám energie. Chladiče pak umí pracovat s maximální účinností jak při plném, tak částečném zatížení. Tím, že pracují pomalu a tiše, se prodlužuje jejich životnost a stabilní výkon je zajištěn i při nižších kapacitách. Technologií Greenspeed je vybavena řada chladičů a tepelných čerpadel Carrier, a to jak s vodním, tak vzduchovým chlazením.

Maximální výkon s dvojitou zálohou a s využitím odpadního tepla

Společnost ITS se umí vyrovnat s nejrůznějšími požadavky. Pro společnost Vitesco Technologies, předního výrobce automobilových technologií a řešení pro elektrifikaci, nedávno implementovala nový chladicí systém Carrier s využitím odpadního tepla.

Inovace spočívá v tom, že místo dvou samostatných chladičů byl instalován jeden speciálně navržený chladič s dvěma oddělenými okruhy, což umožňuje řízení každého okruhu separátně. Každá z těchto částí disponuje kapacitou 500 kW a dohromady to činí celkový chladicí výkon 1 000 kW. V případě výpadku nebo poruchy jedné části se automaticky zapne druhá. Tato konfigurace zajišťuje 100% zálohu, řešení je spolehlivé a riziko, že se chlazení přeruší, je eliminováno. Je-li třeba, obě jednotky mohou fungovat společně a dosáhnout kapacity 1 000 kW chladu. Toho lze využít třeba v letním období, kdy je potřeba většího množství chladicí vody.



Vzduchem chlazený chiller AHI Carrier 30RBS. (Zdroj: ITS) Vzduchem chlazený chiller AHI Carrier 30RBS. (Zdroj: ITS)

Chladič je navržen jako suchý s adiabatickým chlazením. Chladí kompresorovou stanici Ingersoll Rand o výkonu 500 kW. Kompresorová stanice, společně s chladicím systémem, funguje zcela nezávisle na ostatních technologiích a je tak eliminováno riziko výpadku stlačeného vzduchu.

Další zajímavou výhodou je efektivní využití odpadního tepla generovaného kompresory. Technologie chlazení byla navržena tak, že vstupní chladicí voda se v kompresoru ohřeje na požadovanou teplotu (možno nastavit 40–85 °C) a potom putuje do tepelného výměníku; zde je její potenciál předán dále a slouží pro vytápění prostorů a pro ohřev teplé vody. Dále voda pokračuje do chladiče Carrier a ten ji ochladí na požadovanou vstupní teplotu. A celý proces se opakuje. Výhodou tohoto řešení je konstantní teplota rekuperační vody a využití chladicí vody jako rekuperační. Tím dojde ke snížení množství potrubí, čerpadel a dalších prvků.

Kompletní systém je navíc integrován do nadřazeného řídicího systému HiVision Air, vyvinutého firmou ITS. Tento systém umožňuje ovládat a monitorovat zařízení na dálku, a to přináší značné výhody pro správu a údržbu.

Technologie bez nutnosti velké počáteční investice

Společnost Vitesco Technologies se rozhodla pro formu pronájmu s případnou možností odkupu a s rozložením nákladů na provoz technologie na 10 let bez nutnosti velké počáteční investice. Servisní oddělení a tým techniků ITS se budou o pronajatou technologii starat, a tak servis ani údržbu nemusí zákazník sám řešit.

Investice do moderních chladicích technologií se vyplácí díky snížení nákladů na energie a také vzhledem k celkovému zlepšení provozního prostředí.



Suchý chladič 09VE. (Zdroj: ITS) Suchý chladič 09VE. (Zdroj: ITS)

Společnost IDEAL-Trade Service (ITS) se specializuje na komplexní dodávky technologií na stlačený vzduch a průmyslového chlazení na klíč. Typickými aplikacemi jsou klimatizace průmyslových hal, ochlazování strojů a zařízení, chlazení výrobních procesů, skladování, řízení kvality vzduchu a mnoho dalších. Společnost Vitesco Technologies buduje v Ostravě nový závod za 4,7 miliardy korun a jeho provoz chce zahájit na konci letošního roku. Jedná se o součást plánu Vitesco Technologies investovat do udržitelné mobility v ČR celkem 14,4 miliardy korun do konce roku 2027. Hlavními produkty budou nové, unikátní díly pro elektromobily další generace, jež budou odebírat přední evropští výrobci automobilů.