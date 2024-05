TZB-info / Větrání a klimatizace / Klimatizace a chlazení / Výměna blokového chlazení za plného provozu hotelu, chladicí jednotky nad hlavou

Výměna blokového chlazení za plného provozu hotelu, chladicí jednotky nad hlavou

Podívejte se na výměnu blokových chladicích jednotek na střeše 2 hotelů v centru Prahy za plného provozu. Retrofit nabídne výrazné úspory, tišší provoz a vyšší výkon. Hotely potřebují zajistit komfort hostů, proto byla jednou z priorit dodávky i rychlost.

Nové chladicí jednotky do 7 pracovních dnů

„Vyměňujeme 2 chladicí jednotky o výkonech 300–500 kW s hmotností 3–3,5 t. Naplánovat montáž se záborem pro jeřáb v centru Prahy není úplně jednoduché. I to je jeden z důvodů, proč montujeme o víkendu,“ říká Ing. Petr Herout, obchodní ředitel firmy Altron a kvituje, že dodávka byla velmi rychlá.

„Společnost Carrier se svojí 120letou historií dodává a stále inovuje chladicí jednotky a nabízí tak kvalitní progresivní řešení pro rostoucí požadavky na energetické úspory v budovách a provozech. Zde se jedná se o blokové vzduchem chlazené jednotky. Jsme rádi, že i ve velmi krátkém požadovaném termínu jsme byli schopni jednotky dodat,“ říká Bc. Petr Brůha ze společnosti AHI Carrier a doplňuje:

„Nové chladicí jednotky jsou na stejné půdorysné rozměry s vyšším výkonem, lepší účinností a tišší pro okolí. Hlavní výhodou je zpětné získávání tepla. Odpadní teplo z chlazení se vrací přes výměník zpět do budovy pro přípravu teplé vody. To povede k velké úspoře elektrické energie a díky našemu spolehlivému servisu může zákazník počítat s dalšími 25 lety bezproblémového provozu.“

„Jednotky mají kolem 3 t, tj. musíme použít 300 t jeřáb, který zvládne desítky metrů vyložení takového břemena na místo. Montáži samozřejmě předcházela demontáž starých jednotek ze střechy,“ doplňuje technické detaily montáže Ing. Herout a zároveň shrnuje důvody, proč se Altron dostal k této zakázce:

„Společnost Altron se zaměřuje zejména na datová centra, jejich návrh, výstavbu a provoz. Je to většinou kritická infrastruktura, často i státu a nejsou to jednoduché instalace. Tato dnešní montáž je vlastně takovou třešničkou na dortu, ačkoliv ne datové centrum, ale je to něco, co opravdu umíme, udělat něco složitého, rychle a spolehlivě.“