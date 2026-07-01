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Nová generace inteligentního řízení kompresorů: ebm-papst posouvá tepelná čerpadla na vyšší úroveň

1.7.2026
ebm-papst CZ s.r.o.
Sponzorováno

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Nová generace inteligentního řízení kompresorů: ebm-papst posouvá tepelná čerpadla na vyšší úroveň

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Tepelná čerpadla dnes patří k nejrychleji rostoucím technologiím v oblasti moderního vytápění. Nároky jsou však stále vyšší: výrobci musí reagovat na legislativu, zavádět ekologická chladiva, snižovat hlučnost a zároveň přinášet maximální energetickou účinnost. Právě na tyto požadavky odpovídá společnost ebm-papst, která přináší novou inverter-drive platformu pro řízení kompresorů – klíčové součásti tepelných čerpadel a chladicích systémů.

Technologický základ pro budoucnost tepelných čerpadel

Nová platforma představuje inteligentní elektroniku, která řídí chod kompresoru s vysokou přesností. Vývoj vychází z dlouholeté expertizy ebm-papst v oblasti výkonové elektroniky, motorů a ventilátorů.

Výrobci díky tomu získávají:

  • účinnost až 97 %,
  • tišší provoz díky plynulé regulaci,
  • vyšší sezónní účinnost SCOP,
  • kompatibilitu s nízko-GWP a hořlavými chladivy,
  • třídu bezpečnosti SIL2 a EN60335-2-40,
  • tři výkonové varianty – 3,5/7,5/12 kW.

Platforma je koncipována jako modulární, takže se přizpůsobí malým i velkým tepelným čerpadlům. Výrobci mohou volit různé typy chlazení a rozšiřující moduly.

Minimalizace ztrát, maximalizace účinnosti

Přesná invertorová regulace umožňuje reagovat na aktuální potřeby systému a pracovat efektivněji zejména v částečném zatížení. Výsledkem je:

  • nižší spotřeba elektrické energie,
  • stabilnější teplotní režim,
  • delší životnost kompresoru,
  • mimořádně tichý chod.

Moderní domácnosti i průmyslové aplikace stále více očekávají chytrá a úsporná řešení – a právě zde se tato technologie stává konkurenční výhodou.

Bezpečnost a spolehlivost bez kompromisů

Kromě výkonu klade ebm-papst důraz také na bezpečnost. Inverter-drive splňuje nejpřísnější požadavky norem, obsahuje Safety Torque Off (STO) a pokročilou motorovou ochranu.

Praktickým detailem je například integrovaný odvod kondenzátu, které zabraňuje poškození elektroniky při extrémních teplotách.

Součást komplexního portfolia firmy ebm-papst jsou tyto technologie:

  • axiální ventilátory AxiBlade, HyBlade, AxiEco, AxiTone pro venkovní jednotky,
  • radiální ventilátory RadiCal, RadiPac3C,
  • EC motory,
  • řídicí platformy i systémová řešení.

Díky tomu mohou výrobci strojů a zařízení využít komplexní portfolio, které na sebe navazují a výrazně zjednodušují vývoj nových modelových řad.

Technologie připravená na zítřek

Výrobci tepelných čerpadel dnes stojí před úkolem vyvíjet zařízení, která obstojí v konkurenci i v legislativě následující dekády. Nová inverter-drive platforma od ebm-papst je odpovědí na tuto výzvu: kombinuje účinnost, bezpečnost, flexibilitu a integraci s moderními systémy HVAC.

Pro uživatele to znamená nižší náklady, vyšší komfort a ekologičtější provoz.

Pro výrobce to znamená rychlejší vývoj, jistotu certifikací a technologie, která nebude stárnout.


 
 