Nová generace inteligentního řízení kompresorů: ebm-papst posouvá tepelná čerpadla na vyšší úroveň
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Nová generace inteligentního řízení kompresorů: ebm-papst posouvá tepelná čerpadla na vyšší úroveň
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Tepelná čerpadla dnes patří k nejrychleji rostoucím technologiím v oblasti moderního vytápění. Nároky jsou však stále vyšší: výrobci musí reagovat na legislativu, zavádět ekologická chladiva, snižovat hlučnost a zároveň přinášet maximální energetickou účinnost. Právě na tyto požadavky odpovídá společnost ebm-papst, která přináší novou inverter-drive platformu pro řízení kompresorů – klíčové součásti tepelných čerpadel a chladicích systémů.
Technologický základ pro budoucnost tepelných čerpadel
Nová platforma představuje inteligentní elektroniku, která řídí chod kompresoru s vysokou přesností. Vývoj vychází z dlouholeté expertizy ebm-papst v oblasti výkonové elektroniky, motorů a ventilátorů.
Výrobci díky tomu získávají:
- účinnost až 97 %,
- tišší provoz díky plynulé regulaci,
- vyšší sezónní účinnost SCOP,
- kompatibilitu s nízko-GWP a hořlavými chladivy,
- třídu bezpečnosti SIL2 a EN60335-2-40,
- tři výkonové varianty – 3,5/7,5/12 kW.
Platforma je koncipována jako modulární, takže se přizpůsobí malým i velkým tepelným čerpadlům. Výrobci mohou volit různé typy chlazení a rozšiřující moduly.
Minimalizace ztrát, maximalizace účinnosti
Přesná invertorová regulace umožňuje reagovat na aktuální potřeby systému a pracovat efektivněji zejména v částečném zatížení. Výsledkem je:
- nižší spotřeba elektrické energie,
- stabilnější teplotní režim,
- delší životnost kompresoru,
- mimořádně tichý chod.
Moderní domácnosti i průmyslové aplikace stále více očekávají chytrá a úsporná řešení – a právě zde se tato technologie stává konkurenční výhodou.
Bezpečnost a spolehlivost bez kompromisů
Kromě výkonu klade ebm-papst důraz také na bezpečnost. Inverter-drive splňuje nejpřísnější požadavky norem, obsahuje Safety Torque Off (STO) a pokročilou motorovou ochranu.
Praktickým detailem je například integrovaný odvod kondenzátu, které zabraňuje poškození elektroniky při extrémních teplotách.
Součást komplexního portfolia firmy ebm-papst jsou tyto technologie:
- axiální ventilátory AxiBlade, HyBlade, AxiEco, AxiTone pro venkovní jednotky,
- radiální ventilátory RadiCal, RadiPac3C,
- EC motory,
- řídicí platformy i systémová řešení.
Díky tomu mohou výrobci strojů a zařízení využít komplexní portfolio, které na sebe navazují a výrazně zjednodušují vývoj nových modelových řad.
Technologie připravená na zítřek
Výrobci tepelných čerpadel dnes stojí před úkolem vyvíjet zařízení, která obstojí v konkurenci i v legislativě následující dekády. Nová inverter-drive platforma od ebm-papst je odpovědí na tuto výzvu: kombinuje účinnost, bezpečnost, flexibilitu a integraci s moderními systémy HVAC.
Pro uživatele to znamená nižší náklady, vyšší komfort a ekologičtější provoz.
Pro výrobce to znamená rychlejší vývoj, jistotu certifikací a technologie, která nebude stárnout.