Nové požadavky na ventilátory od července 2026
Jak nová legislativa ekodesignu zasáhne do sortimentu, a to i ebm-past CZ?
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Nové požadavky na ventilátory od července 2026
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Jak se projeví nové požadavky v sortimentu ventilátorů? Rozhovor s Ing. Alešem Jakubcem, jednatelem ebm-papst CZ.
Nová legislativa EU v oblasti ekodesignu ventilátorů (nařízení EU 2024/1781) vstupuje v platnost v červenci 2026 a výrazně zpřísňuje požadavky na energetickou účinnost, což má dopad na výrobce i zákazníky ventilátorů. Nová pravidla ekodesignu zpřísněním požadavků na jejich energetickou účinnost ovlivní nabídku ventilátorů. A koho jiného se ptát na detaily než leadra v oboru. Ve studiu estav.tv změny komentuje Ing. Aleš Jakubec, jednatel ebm-papst CZ.
Společnost ebm-papst dlouhodobě klade důraz na inovace a energeticky účinná řešení, přesto nové požadavky zasáhnou do sortimentu a pro zákazníky je nyní poslední možnost nakoupit ventilátory, které dosud běžně používali.
„Nová norma výrazně zpřísnila a zpřesnila výklad toho, co je účinný ventilátor,“ říká Ing. Aleš Jakubec, jednatel ebm-papst CZ. „Jsou tam milníky pro stávající i budoucí produkty. Stávající ventilátory budou moct zákazníci koupit do r. 2027, ale je to hodně překrývající se záležitost právě mezi stávajícími a novými ventilátory,“ upozorňuje Jakubec.
Klíčové body rozhovoru
Nová legislativa a její účinnost:
- Nařízení EU 2024/1781 nahrazuje předchozí normu EU 327/2011.
- Pro nové produkty a kompletní (hotové) ventilátory: Platnost od 24. července 2026.
- Pro stávající produkty a vestavěné ventilátory: Platnost od července 2027.
- Norma se týká ventilátorů s příkonem od 125 W do 500 kW (měřeno v nejúčinnějším pracovním bodě).
Definice ventilátoru
- Ekodesign definuje ventilátor jako celek skládající se z rotoru (oběžné kolo), motoru a statoru (periferní části ovlivňující proudění, např. difuzory, sací dýzy). Tato definice je klíčová pro rozdělení odpovědnosti.
Zpřísnění požadavků na účinnost a dopady na sortiment ebm-past CZ
- Výpočet účinnosti se nově opírá o nejúčinnější geometrii (volná oběžná kola) a pro ostatní typy (axiální, radiální s dopředu zahnutými lopatkami) se používají koeficienty. To výrazně zpřísňuje požadavky pro mnohé typy ventilátorů.
- Dojde k výraznému omezení a ukončení výroby starších, méně účinných modelů, zejména AC axiálních ventilátorů (až 80 % stávající nabídky) a některých radiálních ventilátorů (15–20 %).
- ebm-past se připravuje na tuto změnu a nabízí již nyní účinnější náhrady (např. Axieco pro AC, nebo EC motory pro radiální ventilátory).
Odpovědnost zákazníků a dodavatelský řetězec (4 případy):
- Zákazník kupuje kompletní ventilátor od ebm-past CZ:
ebm-past CZ (výrobce) zodpovídá za veškerou dokumentaci, CE certifikaci a splnění ekodesignu. Pro zákazníka je to nejjednodušší.
- Zákazník kupuje rozložený kompletní ventilátor s originálním příslušenstvím od ebm-past CZ:
Zákazník se stává „výrobcem ventilátoru“ pro administrativní účely (štítky, CE), ale může se opřít o data ebm-past CZ, protože používá originální komponenty.
- Zákazník kupuje neúplný ventilátor (např. jen oběžné kolo a motor) a dodává vlastní příslušenství (stator): Zákazník se plně stává „výrobcem ventilátoru“. Musí deklarovat skutečnou charakteristiku s jeho příslušenstvím, což obnáší měření v certifikované laboratoři a zodpovědnost za splnění ekodesignu. Pro zákazníka nejnáročnější. ebm-past CZ nabízí placenou službu měření.
- Zákazník importuje ventilátor (kompletní/nekompletní) ze třetích zemí: Importér nese plnou odpovědnost za splnění evropských norem a ekodesignu. Musí ověřit, že ventilátor splňuje požadavky, případně si jej nechat přeměřit.
Požadavky na opravitelnost a náhradní díly
- Nový ekodesign klade důraz na opravitelnost produktů.
- Výrobci (včetně zákazníků v případech 2 a 3) musí držet náhradní díly po dobu 10 let a dokumentaci po dobu 20 let od ukončení výroby.
- Bude definováno 11 základních komponentů ventilátoru (ložiska, motor, oběžné kolo), které musí být dostupné pro „certifikované opraváře“.
- Koncept „certifikovaného opraváře“ bude vyžadovat školení a kvalifikaci.
Výjimky
- Některé speciální aplikace (např. určité chladničky, pračky s výkonem nad 3 kW, ATEX prostředí, havarijní větrání) jsou z ekodesignu vyňaty nebo mají upravené limity. Tyto ventilátory musí být prodávány výhradně pro tyto konkrétní aplikace.
Doporučení pro zákazníky:
- Pro minimalizaci administrativní a testovací zátěže je nejvýhodnější nakupovat kompletní ventilátory od certifikovaných výrobců jako ebm papst.
- Pokud to není možné, nakupovat co nejvíce originálních komponentů od výrobce, abyste se mohli opřít o jeho data.
„Nová legislativa společnost ebm-papst nezaskočila. Společnost se aktivně účastní jednání v rámci asociací (Eurovent, AMCA, EVIA) k formování legislativy a zajištění její realizovatelnosti. Sortiment je připraven, ale změny i tak vyvolávají některé otázky, na které odpoví až praxe a další vývoj,“ uzavírá Aleš Jakubec.
Děkujeme za rozhovor a s dalšími otázkami se obraťte s důvěrou do ebm-papst. Další komentář najdete i v článcích společnosti ebm-papst na TZB-info a videu ze strojírenského veletrhu.