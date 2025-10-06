Ecodesign 2026: Přísnější požadavky na ventilátory, větší odpovědnost i příležitosti
Evropská unie dlouhodobě zpřísňuje legislativu v oblasti energetické účinnosti s cílem snížit spotřebu energie a emise CO2. Po čerpadlech, elektromotorech a větracích jednotkách se nyní dotýká také ventilátorů. Od 24. července 2026 vstupuje v platnost nařízení EU 2024/1834, které přináší nové požadavky v rámci směrnice Ecodesign. Pro výrobce, projektanty i uživatele to znamená nejen povinnost přizpůsobit se, ale také možnost využít efektivnější technologie.
Co se mění
Nové znění směrnice zvyšuje minimální účinnost ventilátorů s příkonem od 125 W do 500 kW. Cílem je dosáhnout vyšší provozní efektivity a zamezit zbytečným ztrátám energie. Klíčovou roli hraje i možnost regulace otáček podle aktuální potřeby – tzv. demand-based operation, která dále snižuje spotřebu.
Výjimky zůstávají jen pro malé spotřebiče, například kuchyňské digestoře do 280 W nebo sušičky prádla. Naopak u vestavných ventilátorů (např. v klimatizačních jednotkách) se nově uplatňuje kaskádový přístup – tzn. zodpovědnost za účinnost nese i výrobce celého zařízení.
Definice a povinnosti
Podle regulace je ventilátor komplexní systém tvořený minimálně statorem, rotorem a motorem. Účinnost se posuzuje v bodě nejvyšší účinnosti (BEP best efficiency point). Výrobce nebo distributor je povinen doložit splnění limitů nejen technickými daty, ale také rozšířenou dokumentací zahrnující např. informace o opravitelnosti.
Podmínkou uvedení ventilátoru na trh je označení CE, které slouží jako prohlášení o shodě. Zodpovědnost nese vždy ten subjekt, který ventilátor uvádí na evropský trh – výrobce, dovozce nebo distributor.
Dopady v praxi
Dobrou zprávou je, že stávající instalace není nutné zpětně upravovat. Náhradní díly se budou řešit postupně v rámci servisu a musejí být jasně označeny. Ventilátory, které nové limity nesplní, budou po roce 2026 postupně staženy z trhu.
Společnost ebm-papst již nyní nabízí široké portfolio výrobků, které přísnější požadavky splňují. V případě některých vysoce účinných modelů může být pořizovací cena vyšší, ale úspory energie zajišťují rychlou návratnost investice.
Nová regulace se vztahuje na všechny ventilátory uváděné na evropský trh, bez ohledu na zemi výroby. Podobné standardy ale zavádějí i mimoevropské trhy, takže dopady jsou globální.
Jak pomáhá ebm-papst
Naše společnost vyvíjí ventilátory s důrazem na kompletní systémové řešení. Naše EC motory dosahují špičkové účinnosti, řídicí elektronika zajišťuje inteligentní komunikaci se zařízením a aerodynamicky optimalizované oběžné kolo s příslušenstvím přispívají k vysoké efektivitě celku.
V našich laboratořích dokážeme testovat proudění, hlučnost i elektromagnetickou kompatibilitu v reálných podmínkách. Pokud je projekt ve fázi vývoje, využíváme CFD simulace, které umožňují porovnat různé koncepty a optimalizovat konstrukci.
Díky tomu se zákazníci mohou spolehnout, že ventilátory ebm-papst splní nejen aktuální, ale i budoucí požadavky regulací.
Partnerství jako společná cesta
Nové požadavky na účinnost představují výzvu, ale také šanci posílit konkurenceschopnost výrobků. Spolupráce s odborným partnerem, jakým je ebm-papst, umožňuje výrobcům zařízení splnit legislativní limity a současně využít moderní technologie ke zlepšení výkonu a snížení provozních nákladů.
Naše zkušenosti ukazují, že největší přidanou hodnotu přináší zapojení do procesu vývoje už v rané fázi projektu. Díky tomu lze společně vybrat nejvhodnější řešení, přizpůsobit ventilátor konkrétním podmínkám aplikace a optimalizovat výkon celé jednotky. Výsledkem je zařízení, které nejen splňuje přísné normy, ale také dosahuje vyšší životnosti a nižších provozních nákladů.
Kromě technické podpory nabízíme i asistenci při dokumentaci a certifikacích, což usnadňuje proces uvádění výrobků na trh. Sdílíme naše know-how z oblasti měření, simulací a testování a fungujeme jako spolehlivý partner, na kterého se mohou výrobci dlouhodobě spolehnout.
Věříme, že právě partnerství založené na spolupráci a otevřené komunikaci je klíčem k tomu, jak proměnit regulace Ecodesign v konkurenční výhodu.
Více informací o nové regulaci a o našem portfoliu naleznete na www.ebmpapst.cz.
Těšíme se také na osobní setkání a diskusi k tomuto tématu na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, 07.–10. 10. 2025, kde vám rádi představíme naše řešení v praxi a ukážeme konkrétní příklady spolupráce.
ebm-papst CZ- ventilátory světové kvality. Společnost ebm-papst vyvíjí a vyrábí vysoce kvalitní ventilátory pro náročné průmyslové aplikace i domácí použití. Portfolio zahrnuje axiální, radiální, tangenciální a kompaktní AC/EC ventilátory pro ...