Chytré regulační systémy Lindab: efektivita a komfort ověřené praxí
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Chytré regulační systémy Lindab: efektivita a komfort ověřené praxí
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Vzduchotechnika v budovách pro trvalé bydlení zatím nebývá tím prvním na seznamu priorit, ale její digitalizace a provázanost informací nám napomáhá výrazně optimalizovat primární energie a bleskově řešit nenadálé situace a změny parametrů. Díky informacím a dílčím analýzám je jednoduché sledovat chod zařízení, jeho stav a možnost vzdáleného upravování parametrů například pro optimalizaci spotřeby energií.
Pro uspokojení poptávky po technologicky vyspělém bydlení i z pohledu vzduchotechniky se nabízí pohled developera, který vedle optimalizace energií vyhledává spíše takové technologie, které by díky svým vlastnostem mimo výměny vzduchu zaručovaly i často opomíjené požadavky na bydlení, kterými jsou Spolehlivost, Akustika, Velikost či kompaktnost zařízení. Společnost Lindab zabývající se vývojem a prodejem vzduchotechniky má ve své nabídce přesně takový typ zařízení, který plní požadavky nejen z pohledu koncového majitele, ale dokáže je skloubit i s požadavky samotného developera. Toto tvrzení vychází z mnohaleté zkušenosti s centrálními systémy bytových staveb, které jsou již v provozu několikátým rokem. A právě tento pohled s vámi chceme sdílet.
Chytrý centrální systém vzduchotechniky Lindab Simply Air jako vítěz při volbě systému větrání
Tento systém větrání od společnosti Lindab byl vyvinutý a je nadále vyvíjen za účelem plnění i těch nejokrajovějších požadavků na větrání především z pohledu developera. Díky již realizovaným projektům sbíráme cenné informace z provozu VZT jednotek či regulátorům VAV Kompakt, viz Obr. 2 se zónovými klapkami TATBU a vkládáme je zpět jako námět pro vylepšení a rozšíření záběru použití, zároveň flexibilně reagujeme na dynamicky se měnící požadavky na vzduchotechniku bytových staveb z pohledu hygienických nařízení.
Referenční stavbou, která obsahuje zmíněný koncept větrání a plní všechny tyto body, je například stavba SM3 – Smíchov City od developerské skupiny SEKYRA Group. Detaily této reference najdete na webu lindab.cz v sekci reference. Součástí je mimo standardní nucené větrání i propojení s regulací vytápění bytu, a tudíž pomocí jedné mobilní aplikace řídíme nejen větrání ale i požadovanou teplotu a jejich vzájemnou provázanost.
Centrální vzduchotechnická jednotka starající se o výměnu vzduchu až 120 bytů s možností připojení prostorových či potrubních čidel kvality, zónování hygienických a pobytových místností, to vše prostřednictvím mobilní aplikace Simply Core Obr. 3, rozpočítávání nákladů za větrání, variabilní FreeCooling, nebo redukce velikosti zařízení až na 50 % původní velikosti, to vše je centrální systém Lindab Simply Air. Z pohledu uživatele i správy budov se jedná o systém s dálkově řešeným přístupem odkudkoli na světě s dostupným připojením k internetu. Pro použití v bytových domech pro nájemní bydlení naopak nabízíme autonomní provoz systému bez nutnosti ovládacích prvků a odolnost vůči vnějším zásahům neodbornými osobami.
Spolehlivost
Komponenty dodávané společně s chytrým systémem větrání Simply Air podléhají přísné kontrole technických parametrů, rozměrů a kvality pod záštitou certifikace Eurovent. Toto samo o sobě je podkladem pro spolehlivý a bezporuchový systém větrání. Za zmínku dále stojí možnost vzdálené kontroly parametrů větrání s možností otestování funkčnosti zařízení v daném bytě. Díky vzdálenému přístupu tak můžeme odhalit přítomnost cizích předmětů v potrubí, nadměrně zaškrcené vyústky větrání nebo jinou neodbornou manipulaci již zaregulovaného systému. V praxi se velmi osvědčila možnost dálkového uzavření bytové rekuperace dlouhodobě neobydlených bytů s pootevřenými okny, nebo úplné uzavření bytového větrání před rekonstrukcí, nebo nadměrně prašnými pracemi v bytě, které by mohly vést k poškození větrací technologie, nebo okamžitému zanesení filtrů.
Akustika
Systém větrání reguluje svůj výkon zařízení na požadovaný průtok vycházející ze součtu potřeb pro jednotlivé byty, tudíž nedochází ke zvýšení statického tlaku v potrubí nad potřebnou mez, podobně jako je tomu v tlakově závislých systémech větrání neboli v systémech, kde je výkon ventilátoru řízen prostřednictvím čidla statického tlaku v potrubí.
Díky této technologii nedochází k nadměrnému přiškrcování regulátorů průtoku a nevzniká lokálně generovaný vlastní hluk na regulační klapce bytových regulátorů, který se následně nemusí dodatečně tlumit lokálními tlumiči hluku. Pro noční období, kdy je očekáván součtově snížený průtok větrání je systém schopný snížit výkon ventilátorů, a tudíž se snižuje výrazně i akustická úroveň pro noční dobu splňující noční hladiny akustického tlaku v limitu pod 30 dB(A). Pro potřeby plnění vyššího standardu akustických parametrů je vhodné použití akustických regulátorů VRU Silent Obr. 4 s kompatibilitou do regulačního systému Simply Air, které společnost Lindab vyvinula za účelem zvýšení akustického komfortu v pobytových zónách.
Záruka na systém větrání
Záruční doba regulačního systému je po splnění garančních prohlídek prodloužena až na dobu 5 let. Během periodické kontroly se testuje funkce systému bez nutnosti přístupu do jednotlivých bytů, všechny úkony probíhají ve veřejně přístupných místech a není potřeba zatěžovat jednotlivé majitele bytu, protože se garanční prohlídka netýká bytové regulační technologie.
Velikost či kompaktnost zařízení
Již při projektovém návrhu zařízení se s výhodou používají redukční součinitele větrání. Zpravidla platí, že čím více bytů je napojeno, tím větší redukci je možné použít. Prakticky ověřené jsou redukce výkonu zařízení o 50 % při napojení více jak 60 bytových jednotek. Maximálně je možné připojit až 120 bytových jednotek na samostatnou VZT jednotku, viz Obr. 5.
Finální poměr Cena/Výkon
V porovnání s decentrálními systémy vzduchotechniky nabízí chytrý centrální systém větrání Simply Air výrazně menší hluk bez nutnosti lokálního útlumu hluku, rychlejší řešení nenadálých situací a minimalizaci možností neodborného uživatelského zásahu do systému. Dále potřebuje menší prostory pro trasování potrubních systémů a lepší ekvivalent spotřeby primárních energií pro větrání budovy jako celku. Pokud k tomu připojíme srovnatelnou cenovou úroveň, bývá centrální systém rekuperace jednoznačnou volbou větrání bytových domů i z pohledu provozu a pořizovací ceny.
Moderní bytové budovy vyžadují řešení, která propojují komfort bydlení, efektivní hospodaření s energiemi a snadnou správu technologií. Chytré systémy větrání od společnosti Lindab tyto požadavky splňují a přinášejí ověřená řešení pro současné i budoucí projekty bytové výstavby.
Rádi s vámi projdeme váš konkrétní projekt a navrhneme optimální řešení větrání, které bude odpovídat technickým i ekonomickým požadavkům vašeho projektu. Neváhejte se obrátit na našeho produktového manažera: Ing. Josef Lácha, email: josef.lacha@lindab.com.
Nabízíme kompletní sortiment zahrnující VZT jednotky, požární klapky, čisté prostory, potrubní systémy, distribuční elementy, indukční jednotky, pasivní stropy a další příslušenství pro vzduchotechniku.