Jak na vlhko a počínající plíseň v bytech?

Větrání paneláků a bytových domů bylo doposud komplikovanou záležitostí. Proto Recuair vyvinul spolu s ČVUT lokální větrací jednotku se zpětným ziskem tepla, kterou namontujete komplet zevnitř bytu. Nyní už nemusíte trpět plísněmi, nebo přesušeným, vydýchaným vzduchem a plýtvat peníze při větrání okny.

Kýchnul. Nevěděl proč. Šimralo ho v nose. Zaslzel. Otočil se na druhý bok a spal dál. Vstávání neměl rád. Od té doby, kdy. „Počkat, odkdy to špatně spím?“ Říká si Marek, škrabkaje si svou třicetiletou bradu s rašícím ranním vousem.

Každý den se probouzí unavený. „To bude z práce“, pomyslel si. Přeorganizoval si pracovní dobu, začal cvičit. Nic nepomáhá. Venku mrzne, děti doma se učí a zlobí, všude tlak. Občas se rozkašle. Jen tak, bez horeček. Necítí se dobře a trvá to už týdny. „Tak počkat, jak je to tedy dlouho, co mám tyhle potíže?“

Potkal kamaráda a ten mu říká: „Člověče, vypadáš unaveně, co se děje?“. Najednou mu svitlo. „Ano jasně! Byl jsem unavený ještě nějaký čas po rekonstrukci domu a pak už se to nějak vleče a nelepší se.“ Navíc od té doby je doma pořád tak nějak vlhko.

Jak souvisí únava a rekonstrukce?

Jak se znovu začít soustředit? Tohle bylo klíčové. Výkon v zaměstnání.

A protože problematika únavy a výkonu je široká, tak nejdříve navštívil lékárnu. Získal vitamíny a stav se trošinku zlepšil. Začali v rodině jíst více ovoce a stav se pořád zlepšoval jen nepatrně. Cítil se lépe, přes den, ale po noci se pořád necítil dobře. Jeho žena cvičí jógu, běhá. Na ty tyčinky už je trochu alergický. Musí vždycky pořádně vyvětrat, aby se byt vyčistil. Aha?

Až nakonec mu to došlo. Je to ve větrání!

Zkoušel větrat s různou frekvencí a různě velkými mezerami v okně. „Mráz, déšť, prach a ten hluk z ulice?“ Povzdychl si. Navíc ráno stejně byla vlhkost na oknech. Všiml si, že začínají nová okna černat malými tečkami. Přikryly při vaření hrnce poklicemi. Pořídili vysoušeč prostoru, pak čističku, která sbírá prach a ionizuje.

Až nakonec si půjčili měřák kvality vzduchu. Náhle zjistili, že lze větrat i jinak. Příběh Marka skončil dobře, pořídili si bezpotrubní automatické větrání se zpětným ziskem tepla a optimalizací vlhkosti. Doma mají čistý vzduch neustále a jejich zdravotní stav se zlepšuje. V práci ho to zase baví. Vstávají vyspalí a už mu ani nevadí vonné tyčinky. Přestali kupovat deodorizační kapsle, protože čistý vzduch je v pohodě, nemusí se navonět pro „ten pocit“.

Po rekonstrukci, často i v novostavbách, které cílí na energetickou úsporu se až v třetině domácností objevuje rosení oken a začínají bujet plísně. Další byty trpí přesušeným vzduchem z přetápění. Celkově je vydýchaný, špatný vzduch vnímám v téměř polovině bytů.

Stálé provětrávání je pro obyvatele bytů finančně ztrátové.

Dostatečené provětrání je v mnoha důvodech nedosažitelné.

Návrhové hodnoty z projektu domu, které ladí číselně zdroje tepla versus tepelné ztráty, často obsahují návrh přirozeného větrání okny. Majitel bytu si nepřeje vyhazovat peníze za strojní větrání. Stoupačky v domech nejsou dost prostorné. A pak se děje to, co s Markem a jeho rodinou. Pro mnohé odborníky je často nepochopitelné, že byt nejde vyvětrat dobře. Nezváží provoz bytu a rodiny. Každou hodinu na 5 minut v mrazech, vedrech, při dešti prostě nikdo nevstane a nevyvětrá. Natož v noci a na hlučných městských ulicích. Ložničky jsou čím dál menší a tak je nasnadě, že se brzy vydýchají.

Přesně pro tento stav vznikl Recuair a jeho výrobní program.

Vyvíjíme a vyrábíme decentrální automatické větrání do bytů s finanční úsporou.

Skrze obvodovou zeď během cca 2,5 hodiny nainstalují naši montážní partneři zařízení DC40. Z něj uvnitř bytu uvidíte jen štíhlou bílou plochu o rozměru 42,5 × 45,5 cm. V ní se skrývají snadno přístupné pylové filtry pro jarní sezónu a záchyt prachu celoročně. Větrací jednotka zespodu nasává špinavý vzduch se všemi pachy a vlhkostí a vyhání ho na fasádu. Dovnitř přivádí vzduch zvenku čistý hlavně z pohledu obsahu CO 2 . Oxid uhličitý je venku ve vzduchu obsažen cca 450–550 ppm, kdežto uvnitř odvětráváme často i nad zdravotní hranicí 1 500 ppm. Nad třetí ráno umí dva lidé nadýchat v menší ložnici i kritický 2 500–4 000 ppm. To je několikanásobně více, než je bezpečné pro provoz například kotlů. Ve školách z dlouhodobých průzkumů je prokazatelné, že nad 1 500 ppm CO 2 v ovzduší klesá soustředěnost a výkon. V bytech ale skoro nikdo prostředí neměří. Vy můžete. Půjčujeme měřáky CO 2 a s partnery dokážeme dodat i měření kvality vzduchu a celkovou analýzu.

Tento krok však můžete přeskočit, protože tam, kde se větrá automaticky se zpětným ziskem tepla a vlhka, dochází vždy k optimalizaci kvality ovzduší a úsporám peněz z větrání okny.

Více se dozvíte v Recuair, nebo od našich obchodních partnerů.