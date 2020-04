TZB-info / Větrání a klimatizace / Větrání s rekuperací / Recuair, inovativní větrání objektů pro bydlení i práci

Recuair, inovativní větrání objektů pro bydlení i práci

Lokální, decentrální jednotky bez rozvodů potrubí se ukazují jako vhodná varianta řešení stálého provětrávání budov především v rekonstruovaných objektech a to i ve vyšších patrech. Jedním otvorem do průměru 280mm zvládne montážník instalovat celé zařízení. Stačí zapojit elektřinu a větrat.

Potřeba čerstvého vzduchu je aktuální i v souvislosti s pandemií virového onemocnění, které se přenáší kapénkovou cestou. Dostatečné větrání obecně mimo jiné snižuje životaschopnost virů mimo hostitele a možnost přenosu infekce.

Ing. Juraj Mázik ve videu stručně shrnuje výhody větrání objektů obecně a pak řešení větrání pomocí inovativně konstruované větrací jednotky DC40.

Co DC40 nabízí?

Je to především do malého těla vměstnaný a chytře navržený způsob zpětného zisku tepla skrze velmi účinný protiproudý křížový výměník. Zařízení je dodáváno ve 3 variantách a dvou typech řízení. Entalpické, čistě HRV a HRV variantě s otáčením výměníkem tak, že otáčení nahrazuje klapky a řídí proud vzduchu bez směšování a s přidanou hodnotou optimalizace vlhkosti v bytě. Řízení je čtyřstupňové přes IR ovladač a nebo typ Premium se zabudovaným Wi-fi modulem pro zařazení do interní sítě domu.

Co oceníte je, že DC40 je velmi tichá, na plný výkon je ve 3 m od jednotky slyšet max 32dB. Co to znamená? Že je jednotka vhodná i do ložnic a dětských pokojů. Kvalitní filtrace, bypass a jednoduché řízení jsou samozřejmostí.

Snad vás i zaujme, že jednotka DC40 má v sobě zabudované podsvětlení a to hned v několika barvách. S regulací intenzity tak nejen vaše děti mohou mít zároveň noční osvětlení pro bezpečnou cestu na toaletu, nebo přisvícení pro večerní chvilku pohody..

Na uživatelskou přívětivost a design jsme mysleli i v tom, že kryt je z ABS plastu a tak je možné jej přizpůsobit běžnými barvami do barevnosti pokoje, ložnic, kanceláří.

Staňte se také partnery pro montáž, nebo uživateli a větrejte své domovy a malé komerční objekty i vy!