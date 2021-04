TZB-info / Větrání a klimatizace / Větrání s rekuperací / inVENTer® Decentrální větrací systém pro domácnosti se zpětným ziskem tepla

inVENTer® Decentrální větrací systém pro domácnosti se zpětným ziskem tepla

Ještě nikdy nemělo téma větrání domácností tak velký význam jako v tento čas. A to z více důvodů. V posledních letech politici značně zpřísnili energetické požadavky na budovy. Obytné budovy musí nyní téměř splňovat požadavky takzvaných „nulových domů“ což znamená roční spotřebu tepla pro vytápění menší než 5 kWh/m2. Tyto požadavky ale nelze dosáhnout pouze stále uzavřenějšími konstrukcemi budov a optimalizovanými tepelně-izolačními opatřeními. Výsledkem těchto opatření je, že nedochází k téměř žádné přirozené výměně vzduchu.

S tím souvisí i skutečnost, že stále více lidí tráví svůj pracovní i volný čas v uzavřených budovách. Nákupy, sociální kontakty a pracovní setkání probíhají čím dál častěji přes internet. A nyní se k tomu všemu přidal ještě výskyt coronaviru: vědci zjistili, že koncentrace aerosolu ve vzduchu nacházejícím se v místnostech je důležitým faktorem pro šíření virů, a proto je jednou z hlavních příčin zvýšeného rizika přenosu infekce.









Znamená to tedy větrat, větrat a opět větrat. Bez pravidelného větrání může dojít v důsledku vysoké vzdušné vlhkosti k poškození konstrukce budovy a vzniku plísní. Navíc nadměrná koncentrace oxidu uhličitého CO 2 způsobuje lidem zdravotní komplikace. Více informací o tomto problému naleznete na: https://www.inventer.cz/jak-pusobi-vetrani.

Nejúčinnějším opatřením na odvětrání nadměrné vzdušné vlhkosti a snížení koncentrace virů a pylů je nárazové větrání pomocí otevření protilehlých oken. Tato metoda má zejména v zimních měsících velkou nevýhodu v tom, že znatelně ochladí interiér. Permanentní dohřívání vnitřních prostorů je drahé a ještě škodí životnímu prostředí. Studený průvan navíc snižuje imunitu – čímž se lidé stávají náchylnější k jinak neškodným patogenům.

Ideálním řešením jsou v tomto případě snadno udržovatelné, decentrální větrací přístroje se zpětným ziskem tepla. Tyto přístroje nejen že dlouhodobě udržují kvalitu vnitřního klimatu, ale navíc vrací až 88 % tepla z nahřátého prostoru zpět. Proto by mělo být na takovýto větrací systém pamatováno už při prvotním plánování domu. A jak vůbec vypadá decentrální větrací přístroj se zpětným ziskem tepla? Pojďme se detailně seznámit s momentálně nejtišším větracím přístrojem na trhu, kterým je přístroj německé značky inVENTer – iV14-Zero, který v České republice prodává firma A-INVENT:

Větrací přístroj se zpětným ziskem tepla iV14-Zero byl vyvinut jako akusticky izolační větrací jednotka. Je koncipovaný k větrání obývacích pokojů a ložnic, rodinných domů či bytů, stejně jako pracovních prostorů a kanceláří. Všeobecně se instaluje do obvodových zdí. Větrací přístroj iV14-Zero se skládá ze stavební průchodky, ve které je umístěn zásuvný modul tepelného výměníku, dále z vnitřního a venkovního krytu. Ve stavební průchodce je umístěna akusticko-izolační vložka Inventin, jejíž materiál byl speciálně vyvinutý pro zvukovou izolaci. Zásuvný modul tepelného výměníku se skládá z keramického tepelného výměníku a inVENTronu®. inVENTron® je jednotka umožňující optimalizované proudění vzduchu a tím efektivní využití celé plochy keramického výměníku, která se skládá z reverzního ventilátoru a dvou usměrňovačů. Akusticko-izolační vložka Inventin stejně jako jedinečně geometricky řešený ventilátor Xenion® efektivně redukují propustnost zvuku na minimum. Ventilátory Xenion® a Xenion® EFP jsou moderní ventilátory, dlouhodobě vyvíjené speciálně pro decentrální větrací systémy. V Xenionu je spojený optimální výkon až do 58 m3/h a u Xenion EFP až do 90 m3/h a téměř neslyšitelný chod ventilátoru. Právě dvoustupňové automatické přepínání dělá tento reverzní ventilátor obzvláště tichým i v přechodových fázích. Sofistikovaná geometrie lopatek ventilátoru zaručuje rovnoměrný přívod a odvod vzduchu a jejich uspořádání zabraňuje přímému průchodu zvuku zvenčí. Součástí ventilátoru je integrovaný snímač teploty bránící ochlazení interiéru v zimě. Inteligentní stabilizátor navíc zaručuje tichý chod i při silných větrných poryvech.

I když jsou decentrální přístroje se zpětným ziskem tepla levnější, co se týká samotného nákupu nebo následné údržby než centrální větrací přístroje, přesto je jejich pořízení i tak pro investora určitou finanční zátěží. Německý výrobce značky inVENTer si je těchto nákladů vědom, a proto nabízí zajímavé a atraktivní řešení.

Rozdělení dodávky zboží na přípravné a kompletační sety

V prvním kroku je nezbytné vypracovat návrh na umístění větracích přístrojů dle konkrétního stavebního projektu na základě platných norem. Zde by mělo být stanoveno, jaký počet větracích přístrojů, jakého typu bude zapotřebí pro realizaci projektu, aby bylo dosaženo žádoucích požadavků na větrání.









Větrací systém inVENTer lze zakoupit kompletní, nebo je možné nákup rozfázovat na etapy. V rámci hrubé stavby investor zakoupí přípravné sety obsahující stavební průchodku s polystyrenovými záslepkami a venkovní kryt, vyrobený z nerezové oceli, který si může zákazník vybrat ve standardní bílé, šedé nebo antracitové barevné úpravě, na přání lze za příplatek dodat jakoukoliv jinou barevnou úpravu dle vzorníku RAL. Venkovní kryt se umisťuje až po úplném skončení stavebních prací na fasádě, a poskytuje spolehlivou ochranu za jakéhokoliv počasí. V případě potřeby jsou k dispozici i jiná venkovní ukončení větracího systému. Při stavbě z cihel lze zakoupit stavební bloky či stavební prvky Simplex, které usnadňují pozdější instalaci i složité jádrové vrtání. Ve fázi elektroinstalace se připraví budoucí zapojení jednotlivých větracích přístrojů. Po dokončení stavby investor zakoupí kompletační sety obsahující keramický výměník s inVENTronem a vnitřní kryt. U tohoto kroku nemusí investor nakoupit všechny komponenty najednou, ale může dokončení instalace větracích přístrojů rozdělit postupně do etap. Tímto způsobem, není tak zatěžkán finanční rozpočet v rámci stavby. Pokud máte zájem o bližší informace napište si o nezávazný a bezplatný návrh na umístění větracích přístrojů inVENTer, přímo do Vašich stavebních plánů na info@inventer.cz nebo zavolejte na +420 376 382 177.