Decentrální větrací přístroje pomáhají snižovat koncentraci virů uvnitř objektů

Správné manuální větrání a správné používání větracích systémů (větrací přístroje pro vnitřní prostředí) hrají důležitou roli, vedle zakrývání nosu a úst rouškami, dodržování základních hygienických pravidel a předepsaných rozestupů, v boji proti šíření pandemie. Čerstvý vzduch je jako kouzelné slovo. Více čerstvého vzduchu dovnitř, více znečištěného vzduchu ven, zní to tak jednoduše!





Šíření pandemie v souvislosti s výskytem viru SARS-CoV-2 má obrovský dopad na náš soukromý, profesní i společenský život. Zejména na podzim a v zimě se ve střední Evropě 80–90 procent našeho každodenního života odehrává v uzavřených prostorech. Místo našeho pobytu měníme, z domova se přesouváme pomocí dopravních prostředků (autobusů, vlaků, aut) do našeho místa zaměstnání (kanceláří), do škol, univerzit, ale i nákupních center, kin, divadel a podobně. Klima ve vnitřních prostorech a dopravních prostředcích ovlivňují různé faktory.

Tato skutečnost nabývá nyní na velkém významu, protože přední vědci i světová zdravotnická organizace (WHO) poukazují na to, že SARS CoV-2 lze přenášet nejen kapénkovou infekcí, ale také vzdušnými částicemi, takzvaným Aerosolem.

Již dříve byla vydávána doporučení týkající se důležitosti větrání například ve školách, školkách nebo kancelářích: Otevřete okna, nejlépe trvale. Otevření oken velice dobře pomáhá proti šíření infekce – ještě lepší je pokud může probíhat takzvané křížové větrání. To znamená, že dvě otevřená protilehlá okna umožňují dokonalé vyvětrání prostoru. Ale co nastane, když je venku příliš velké horko nebo zima – nebo když prší, otevřenými okny vniká do vnitřního prostoru také špína, prach, pyl a hluk ….?

Decentrální větrací přístroje účinně pomáhají snižovat koncentraci virů ve vnitřních prostorech

Optimální větrání podporují moderní větrací přístroje se zpětným ziskem tepla. Tyto přístroje přivádějí čerstvý vzduch přímo z venku a zároveň odvádějí znečištěný vzduch z vnitřních prostorů. Větrací jednotky jsou nainstalované v páru a střídají se v režimech nasávání čerstvého vzduchu a odtahu znečištěného vzduchu. Tato funkce navíc umožňuje vysoký stupeň zpětného zisku tepla, což výrazně snižuje náklady na vytápění, hlavně v chladnější části roku. A další výhody: hluk, špína a někdy i zápach zůstávají venku díky propracovaným filtračním systémům.

Největší výhodou však je, že pravidelnou výměnou vzduchu dochází k takzvanému „ředícímu účinku“, což znamená, že se snižuje koncentrace virů v uzavřeném prostoru, a klesá tím riziko nákazy chřipkovými viry nebo koronaviry. Podle odborníků je tento typ přímého větrání z hlediska ochrany před infekcí vhodnější, než větrací systémy provozované s vysokým podílem cirkulace vzduchu (například klimatizační systémy a podobně), které mohou za určitých podmínek dokonce představovat určitý zdroj nebezpečí.

Vypněte cirkulaci vzduchu, přístroj kompletně přepněte pouze na přívod čerstvého, venkovního vzduchu Zvyšte výkon větracího přístroje Zvyšte dobu chodu přístroje Zkraťte intervaly čištění a výměny filtrů Na toaletách zapněte větrací přístroje na trvalý provoz Udržujte vlhkost mezi 40 až 60 % Pokud je to možné, otevírejte také okna

Silný & tichý: nové větrací přístroje značky inVENTer pro větrání velkých prostorů jakou jsou kanceláře, třídy mateřských škol a podobné prostory.

Nové, silné větrací přístroje s názvem iV-Office a iV14-MaxAir se zpětným ziskem tepla od známé značky inVENTer, jsou ideální pro větrání větších komerčních prostorů, jakou jsou kanceláře, školící místnosti, prodejní prostory, ordinace a čekárny, knihovny, třídy mateřských škol a podobné prostory.

Ventilátory značky Xenion® EFP (Enhanced Fan Power = vylepšený výkon ventilátoru) s posílením otáček ventilátoru poskytují Plus výkon, který umožňuje větracímu přístroji iV-Office pracovat v režimu odtahu s průtokem objemu vzduchu až 90 m3/h. Zároveň splňuje tento ventilátor přísné požadavky S2 EN13141-8.





Integrovaný keramický výměník patří k největším na trhu s decentrálními větracími přístroji se zpětným ziskem tepla. Větrací přístroj iV-Office díky němu dosahuje zpětného zisku tepla až 88 %. Díky nízké spotřebě elektrické energie maximálně do 5 W je zařazen do energetické třídy A+/A. Decentrální velkokapacitní větrací přístroj lze nainstalovat rychle a jednoduše jak do novostaveb, tak do stávajících budov například v rámci sanace, kde bude bez problémů pracovat i při velmi nízkých teplotách do −20 °C.

Větrací přístroj iV-Office je díky speciálně vyvinuté akustické izolaci Inventin® velice tichý a pracuje v tichém režimu pouhých 20 dB(A). Navíc poskytuje vynikající ochranu proti hluku přicházejícímu zvenčí a to do 52 dB(A), proto se skvěle hodí i pro místa s vyšším výskytem hluku, jakou jsou například hlučné ulice.

Více informací naleznete na www.inventer.cz nebo si o ně napište na info@inventer.cz.