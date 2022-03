TZB-info / Větrání a klimatizace / Větrání s rekuperací / Chytrý větrací systém BRILON – OCTOPUS šetří energii i na Slovensku

Systém řízeného větrání s rekuperací je velmi oblíbeným společníkem obyvatelů mnoha rodinných domů. Jedna z realizací tohoto systému byla provedena také ve slovenské obci Lukavica, která se nachází asi 12 kilometrů od Zvolena.

„Úspora energií a kvalita života je dnes veľmi aktuálna téma,“ vysvětluje jeden z účelů realizace Ing. Jan Kouba ze společnosti Brilon a.s., jejíž technologie byla v tomto případě využita. Jedná se o systém BRILON – OCTOPUS, který je založen na hvězdicovitém zapojení vzduchovodů. Umožňuje tedy vyšší světlou výšku místnosti a zároveň zajišťuje neustálý přívod čerstvého vzduchu do objektu.

Je tedy nutno podotknout, že řízené větrání s rekuperací je hospodárné nejen díky úspoře energie na vytápění, ale zajišťuje také hygienické mikroklima a chrání tak stavbu před plísněmi. „Ako vetracia jednotka bol zvolený výrobok ORCON HRC MaxComfort, ktorý disponuje vyspelým výmenníkom tepla s účinnosťou prenosu tepla až 90 %,“ doplňuje Ing. Kouba. Jedná se o větrací jednotku s rekuperací nizozemského výrobce, jejíž princip je založen na maximální jednoduchosti a uživatelské příjemnosti.

Montážníky jistě potěší, že kompletní přestavbu jednotky ze standartního levostranného na pravostranné provedení je možno provést pomocí pouhého jednoho nástroje. Značnou výhodou je potom integrované vlhkostní čidlo, které autonomně zajišťuje navýšení otáček ventilátorů v případě používání sprchy. Samozřejmostí je nabídka více druhů prostorových přístrojů pro manuální ovládání systému nebo pro použití v kombinaci s čidly oxidu uhličitého. Škodliviny ale nejsou vyvíjeny ve všech místnostech rovnoměrně, je tedy nutné zaregulovat jednotlivé větve na požadované průtoky. K tomu primárně slouží clonky s vylamovatelnými přepážkami, které se vkládají při uvedení větracího systému do provozu do výstupních hrdel distribučních boxů. Ty se zpravidla umisťují do technické místnosti tak, aby byl zajištěn přístup k revizním otvorům

„Je veľmi dôležité, aby rýchlosť prúdenia vzduchu potrubím bola nižšia ako 3 m/s,“ vysvětluje Ing. Kouba, proto nabízí společnost Brilon více průměrů i průřezů vzduchovodů. Velmi oblíbená jsou plochá potrubí, která vynikají svojí konstrukční výškou 50 mm. Potrubí je také možno vést paralelně vedle sebe, v případě potřeby většího množství vzduchu tedy není zcela nezbytné průměr potrubí zvětšovat.

Problémem není ani spojování jednotlivých prvků, jedná se totiž o stavebnicový systém, který nabízí hned celou řadu tvarovek a příslušenství. To platí i pro potrubí ze samozhášivé pěny, které je určeno pro rozvod vzduchu z venkovního prostoru k větrací jednotce a od větrací jednotky k distribučním boxům. Do těchto úseků je doporučeno vkládat tlumiče hluku.

I díky čím dál tím přísnějším požadavkům na energetickou náročnost budov se se systémy řízeného větrání s rekuperací budeme setkávat čím dál tím častěji. Naštěstí jsou v nabídce i takové systémy, které montážníkům více než práci připomínají hru se stavebnicí.