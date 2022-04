TZB-info / Větrání a klimatizace / Větrání s rekuperací / Redakční návštěva: Montáž větrání s rekuperací Brilon Octopus v rodinném domě

Redakční návštěva: Montáž větrání s rekuperací Brilon Octopus v rodinném domě

Nucené větrání s rekuperací je při současných požadavcích na těsnost obálky budov jedinou možností, jak po celý rok zajistit dostatečný přísun čerstvého vzduchu do interiéru. Rekuperace navíc zajistí úsporu tepla, které bychom při trvalém větrání okny ztratili. Komponenty větracího systému Brilon Octopus nám v průběhu montáže na stavbě rodinného domu představil Václav Dědič.

Samotná větrací jednotka Atlantic Orcon HRC MaxComfort je v případě tohoto rodinného domu umístěna v garáži. Součástí jednotky je termický protiproudý výměník. Dvojice ventilátorů v jednotce zajišťuje rovnotlaký provoz. O čistotu vzduchu se v jednotce stará dvojice filtrů, které zachytávají zejména prachové částice a pyl.

Z větrací jednotky je veden vzduch do distribučních boxů s tlumiči hluku a odtud je již hvězdicovitým systémem vedeno potrubí AE34C s antibakteriální a antistatickou úpravou do jednotlivých vyústek v místnostech. Čistý vzduch je přiváděn do obytných místností, znečištěný vzduch je odváděn z koupelen, kuchyně a WC. Vyústky umožňují připojení i zdvojeného potrubí v případě, kdy je třeba přivádět více než 30 m3/h větracího vzduchu. Veškeré větrací potrubí je po dokončení skryto v podhledu.

Regulace průtoku vzduchu v potrubí, vycházející z výpočtů a z měření, probíhá na výstupních portech distribučních boxů. Průtok se omezuje clonkami s nastavitelným průřezem. Reguluje se i vlastní větrací jednotka. Finální regulaci lze zajistit i na samotných vyústkách.

Pro uživatelská nastavení a regulaci je k dispozici několik modelů prostorových přístrojů. Volit lze nejrůznější režimy větrání např. pro delší období bez pobytu osob v domě nebo naopak při požadavku na intenzivní větrání, pokud se v domě nachází větší počet osob. Servisní technik získává informace o provozu jednotky z displeje na čelním panelu jednotky.

Záběry z provádění větracího systému Brilon Octopus si můžete prohlédnout v našem videu.