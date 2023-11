TZB-info / Větrání a klimatizace / Větrání s rekuperací / Větrání s rekuperací

Když větrat, tak s co nejmenšími ztrátami tepla. U protiproudých výměníků mluvíme v průměru o 85% účinnosti. Tedy zpětnému získání tepla.

Princip rekuperace je obecně známý a využívá se u větracích jednotek.

Pro připomenutí, rekuperační jednotka je vzduchotechnické zařízení, které nasává potrubím vzduch z venkovního prostředí a předává mu teplo z odváděného (ohřátého) vzduchu, aniž by došlo k jejich promísení. Dále je čerstvý vzduch dopravován potrubím do jednotlivých místností. Přívodní a odvodní vzduch je také filtrován. V opačném směru zařízení nasává vzduch z místností, odebírá mu teplo a vyfukuje ho do venkovního prostředí.

Co ale očekáváme od správného větrání?

Je to IAQ – Indoor Air Quality, tedy udržet kvalitu vnitřního prostředí, jako je

čerstvý vzduch

komfortní teplotu

optimální vzdušnou vlhkost

V mnoha případech se však vnitřní prostředí vysušuje a vnitřní vlhkost se tak pohybuje pod 40 %. Při použití rekuperace s klasickým protiproudým výměníkem dochází zejména v zimních měsících k vysušování vnitřních prostorů, protože chladný vzduch obsahuje málo vody a vnitřní vlhčí vzduch odchází ven.

Důsledkem je snížení relativní vlhkosti vzduchu až na 20 %. Tyto hodnoty způsobují vysychání sliznic, pálí nás oči a rapidně se snižuje odolnost proti vpádu virů a bakterií do organismu. V nevětraných prostorách s nízkou vlhkostí se viry šíří doslova raketově. Dalším jevem je vysychání celých prostor, čímž dochází k sesychání například dřevěných podlah a nábytku.

Má to řešení?

Někteří výrobci větracích jednotek problém s nízkou vlhkostí řeší například dodatečným dovlhčením. Lze ale také použít rekuperační jednotku s entalpickým výměníkem, která kromě tepla dokáže zajistit i přenos vlhkosti.

Proč bychom měli používat entalpický výměník?

K tomu, abychom mohli odpovědět na tuto otázku je potřeba se podívat na to, jak má vypadat ideální klima pro zdravý život. Ve vnitřních prostorách místností je ideální vlhkost mezi 40 až 60 % relativní vlhkosti a teplota mezi 18 až 22 °C.

Jak entalpický protiproudý výměník vlastně funguje?

Aby výměník dokázal přemístit i vlhkost, musí mít materiál lamel schopnost přenášet ji. To umožní membrány, tedy speciální materiály, které dokážou zajistit přenos vlhkosti. Tedy ideálně propustnost pouze pro molekuly vodní páry. Tento fakt je důležitý proto, aby se nám zpět do místností nevracelo CO 2 apod.

Jaké jsou výhody entalpického výměníku?

Entalpický výměník umožňuje nejen přenos tepla, ale také vlhkosti mezi přívodním a odvodním vzduchem. To je zvláště důležité pro udržení optimální úrovně vlhkosti v interiéru. Což může pozitivně ovlivnit pohodlí a zdraví obyvatel.

A jaké jsou jejich nevýhody?

Vyšší pořizovací náklady, které jsou až násobně dražší

Nižší teplotní účinnost

Vyšší tlaková ztráta

Jaká je konstrukce entalpického výměníku s membránou METALPIC?

Je to unikátní nová technologie, hliníkový nosič z tahokovu s co největší možnou otevřenou plochou, který je potažen polymerní membránou. Jeho funkcí je přenos vlhkosti. Díky této kombinaci získáme jak teplosměnnou, tak vlhkosměnnou plochu.

Nově jsou entalpické výměníky s membránou METALIC jsou integrovány do větracích jednotek VENUS, DAPHNE a DAPHNE FLAT

