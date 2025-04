TZB-info / Větrání a klimatizace / Větrání s rekuperací / Dodatečná úprava vzduchu při větrání s rekuperací umožňuje zkrátit topné období i úsporně a komfortně ochladit interiér

Zvyšování průměrných ročních teplot, intenzivnější horka, delší léto i prodlužování mimosezóny na úkor teplotně nevyzpytatelné zimy – to je středoevropská realita, na kterou musí reagovat majitelé nemovitostí i investoři. Utěsnění budov a výstavba energeticky pasivních domů je dobrý krok vstříc energetické úspornosti i zvýšení komfortu bydlení, v našich klimatických podmínkách ale zároveň také problémový. Domy „nedýchají“ a bez účinného větrání nedokáží ani optimálně hospodařit s teplem a vlhkostí. Na pomoc přichází rekuperační větrání a zařízení pro dodatečnou úpravu vzduchu, která zajišťují celoročně čerstvý vzduch a interiér bez plísně, zkracují období vytápění, a v létě ochlazují interiér na komfortní teplotu bez potřeby instalace klasických klimatizačních jednotek.

Využívání odpadního vzduchu

Rekuperace, neboli zpětné získávání tepla, sama o sobě dokáže prodloužit období, během něhož není potřeba aktivně topit. Temperuje vzduch a šetří náklady celoročně. V zimě dokáže využitím teplého odpadního vzduchu ohřívat vzduch přiváděný do místnosti, takže „topí“, i když už je topení vypnuté. V létě naopak využívá odpadního vzduchu k ochlazování přiváděného vzduchu, takže je v interiéru chladněji.



Obr. Z hlediska vytápění a větrání má rok jen 3 roční období: chladné období, teplé období a mezisezóna, během níž rekuperace hraje významnou roli. Obr. Z hlediska vytápění a větrání má rok jen 3 roční období: chladné období, teplé období a mezisezóna, během níž rekuperace hraje významnou roli.

Klimatizace nevětrá

Ochlazování vzduchu je však podstatně energeticky náročnější než jeho ohřívání, a také dražší. I proto je dobré vědět, že klasické klimatizační jednotky nejsou jedinou možností ochlazování vzduchu. Skvělým řešením jsou zařízení na dodatečnou úpravu vzduchu, která zajistí energeticky úsporné ochlazování vzduchu i v letních vedrech. Společně s rekuperací zabrání přehřívání interiéru, zajistí optimální kvalitu a vlhkost vzduchu, uspoří energii na vytápění a starosti s větráním okny. Zatímco klimatizace ochlazuje vzduch cirkulací již zpravidla kontaminovaného interiérového vzduchu, nevětrá a energii pouze spotřebovává, komfortní větrání a zařízení na dodatečnou úpravu vzduchu zajišťují přísun zdravého čerstvého vzduchu v optimální kondici, vzduch filtrují, dohřívají nebo dochlazují, podle potřeby vzduch zvlhčují nebo odvlhčují, a přitom rekuperací ušetří až polovinu energie na vytápění.



Obr. Systém větrání rodinného domu s větrací jednotkou a klimatizačním modulem Obr. Systém větrání rodinného domu s větrací jednotkou a klimatizačním modulem

Jaké zařízení na dodatečnou úpravu vzduchu zvolit?

Jaké řešení zvolit, záleží nejen na prostorových a finančních možnostech investora a na tom, jaký topný systém je používán. Jiné řešení zvolí majitelé tepelných čerpadel, a jiné ti, kdo tepelné čerpadlo doma nemají. Podívejme se na možnosti a přínosy těchto zařízení na příkladu 3 různých zařízení pro dodatečnou úpravu vzduchu evropské jedničky v rekuperacích – značky Zehnder. Ve všech případech je v základu větracího systému použita větrací jednotka Zehnder ComfoAir Q, podle potřeby (objemu zpracovaného vzduchu) ve verzích Q350, Q450 nebo Q600.



Obr. Komfortní větrací jednotka Zehnder ComfoAir Q při zaregulování po zapojení Obr. Komfortní větrací jednotka Zehnder ComfoAir Q při zaregulování po zapojení

Zemní výměník tepla Zehnder ComfoFond

„První z možností je zemní výměník tepla, který využívá pro temperování vzduchu geotermální energii. V našem případě, v kombinaci s větrací jednotkou Zehnder ComfoAir Q, to bude výměník Zehnder ComfoFond-L Q. Instaluje se před větrací jednotku a k předehřívání vzduchu v chladném období nebo k temperování (dochlazování) vzduchu v teplém období roku využívá pouze konstantní teplotu zeminy,“ říká odborník. Takže zemní výměník tepla funguje bez dalších energetických nároků. Větrací jednotka má v nastavení možnost spuštění oběhového čerpadla, které je součástí dodávky tepelného výměníku a které podle venkovní teploty použije kapalinu ze země buď k dohřívání nebo k dochlazení vzduchu přiváděného do interiéru.



Obr. Instalace zemního výměníku tepla Zehnder ComfoFond-L Q před větrací jednotku Obr. Instalace zemního výměníku tepla Zehnder ComfoFond-L Q před větrací jednotku

„Zehnder ComfoFond-L Q je solankový výměník nenáročný na místo v interiéru, který se velmi snadno instaluje přímo před větrací jednotku. V létě vzduch účinně předchlazuje, a v zimě naopak poskytuje protizámrazovou ochranu. Je to energeticky velmi efektivní systém s třídou účinnosti A,“ říká o zemním výměníku tepla Bc. Pavel Vořech, produktový specialista pro oblast rekuperačního větrání Zehnder, a zmiňuje i některá omezení: „Jde o řešení, které vyžaduje relativně velkou vstupní investici s ohledem na prostorové nároky pro exteriérové umístění zemního registru do země.“



Obr. Instalace větrací jednotky s výměníkem je v interiéru prostorově nenáročná Obr. Instalace větrací jednotky s výměníkem je v interiéru prostorově nenáročná

Tepelný výměník v tandemu s tepelným čerpadlem

„Pokud Vás trápí přehřívání interiéru v létě a máte tepelné čerpadlo jako zdroj tepla nebo chladu, pak sáhnete spíše po tepelném výměníku Zehnder ComfoPost,“ komentuje možnosti výběru odborník. „Je to nástavec rozdělovačů vzduchu, tepelný výměník kapalina-vzduch, který se připojí na zdroj vody, tedy na tepelné čerpadlo, a společně s ním pak ochlazuje vzduch za rekuperační jednotkou přiváděný do interiéru.“ Tepelný výměník se instaluje na trase přiváděného vzduchu za větrací jednotkou směrem do interiéru.



Obr. Tepelný výměník Zehnder ComfoPost je nabízen ve 4 různých velikostech pro různé zpracovávané objemy vzduchu Obr. Tepelný výměník Zehnder ComfoPost je nabízen ve 4 různých velikostech pro různé zpracovávané objemy vzduchu

Obr. Tepelný výměník Zehnder ComfoPost se zapojuje za větrací jednotku napojením před akustický tlumič a rozdělovač. Obr. Tepelný výměník Zehnder ComfoPost se zapojuje za větrací jednotku napojením před akustický tlumič a rozdělovač.



Zehnder ComfoPost zajišťuje dohřev, dochlazování a odvlhčování vzduchu. Instaluje se před akustický tlumič a rozdělovač Zehnder ComfoWell. Dodává se ve 4 různých velikostech s topným výkonem až 5,3 kW a chladicím výkonem až 4,8 kW. „Je to výborné řešení pro nízkoenergetické domy, které vyhovuje požadavkům zpřísněné legislativy pro novostavby rodinných domů,“ dodává Bc. Pavel Vořech, a opět zmiňuje, nač je třeba dávat pozor: „Tepelné čerpadlo v létě vyrábí chladicí vodu, která u podlahového topení může způsobit povrchové rosení podlahy, takže je potřeba systém správně nastavit a s chladicím výkonem dobře hospodařit. Také je důležité vědět, že systém musí být v provozu trvale. Nárazově, ihned a výrazně tak, jako jsme zvyklí u klimatizací, interiér neochladíme, ale při nepřetržitém provozu dlouhodobě, z hlediska zdraví šetrně a z hlediska nákladů velmi úsporně, dokážeme udržovat příjemnou komfortní teplotu bez teplotních šoků.“

Unikátní technologie přídavného klimatizačního modulu

Pokročilou možností chlazení, dohřívání a optimalizace vlhkosti je unikátní klimatizační modul Zehnder ComfoClime. Funguje i tehdy, když dům není napojen na vlastní teplené čerpadlo. Zajistí dohřev, dochlazování a optimalizaci vlhkosti v systému s rekuperační jednotkou Zehnder ComfoAir Q. Je to aktivní chladicí jednotka, která je nadstavbou této špičkové větrací jednotky. Chladicí výkon sestavy až 4,3 kW a teplený výkon až 6,8 kW.



Obr. Schéma větrání s dodatečnou úpravou vzduchu klimatizačním modulem v chladném období roku (dohřívání vzduchu). V systému jsou použity tepelně izolované hygienické rozvody vzduchu Zehnder ComfoTube Therm. Obr. Schéma větrání s dodatečnou úpravou vzduchu klimatizačním modulem v chladném období roku (dohřívání vzduchu). V systému jsou použity tepelně izolované hygienické rozvody vzduchu Zehnder ComfoTube Therm.

Obr. Schéma větrání s dodatečnou úpravou vzduchu klimatizačním modulem v letním období (dochlazování vzduchu). V systému jsou použity tepelně izolované hygienické rozvody vzduchu Zehnder ComfoTube Therm. Obr. Schéma větrání s dodatečnou úpravou vzduchu klimatizačním modulem v letním období (dochlazování vzduchu). V systému jsou použity tepelně izolované hygienické rozvody vzduchu Zehnder ComfoTube Therm.



Klimatizační modul pro dodatečnou úpravu vzduchu zabezpečí ještě efektivnější a úspornější větrání s rekuperací. Má skvělé parametry COP (koeficient výkonu tepelného čerpadla) i EER (energetickou efektivitu – poměr chladicího výkonu zařízení k odebíranému příkonu). Jeho provoz je mimořádně tichý a úsporný, ale také praktický. „Klimatizační modul není potřeba připojovat na tepelné čerpadlo, protože je sám invertorovým tepelným čerpadlem,“ vysvětluje Bc. Pavel Vořech. „Velkou výhodou klimatizačního modulu je, že v přechodném období mimo hlavní topnou sezónu zvládne vytopit byt nebo dům na komfortní teplotu. V létě naopak interiér na příjemnou teplotu spolehlivě ochladí, aniž by bylo potřeba instalovat energeticky náročnou a zdravotně rizikovou klimatizační jednotku.“ Klimatizační modul totiž dochlazuje interiér v nepřetržitém provozu rekuperačního větrání průběžně, bez teplotních výkyvů, bez průvanu a bez šokového rozdílu teplot.

Velkou výhodou klimatizačního modulu Zehnder ComfoClime je, že pracuje samostatně bez vnější jednotky tepelného čerpadla. Nasazením modulu na větrací jednotku s adaptérem a propojením kabelem je instalace kompletní. Klimatizační modul Zehnder ComfoClime je možné na větrací jednotku Zehnder ComfoAir Q instalovat díky tomuto plug-in systému i dodatečně. K instalaci navíc není potřeba odborníka s licencí k nakládání s regulovanými látkami, takže majitelé šetří i na instalaci.



Obr. Větrací jednotka Zehnder ComfoAir Q s klimatizačním modulem Zehnder ComfoClime pro dohřev/dochlazování a optimalizaci vlhkosti vzduchu. Obr. Větrací jednotka Zehnder ComfoAir Q s klimatizačním modulem Zehnder ComfoClime pro dohřev/dochlazování a optimalizaci vlhkosti vzduchu.

Dohřev, dochlazování a optimalizace vlhkosti: jednoduše a úsporně

V létě dochlazuje přiváděný vzduch na komfortní teplotu, v zimě jej dohřívá a zvyšuje účinek rekuperace, takže šetří náklady na energii. Celoročně garantuje čerstvý vzduch s optimální vlhkostí. „Pro nejlepší možný výsledek doporučujeme zvážit použití izolovaného potrubí Zehnder ComfoTube Therm a akustického tlumiče ComfoWell Therm, které umožní využít maximální výkon modulu bez rizika kondenzace vzdušné vlhkosti na potrubí,“ doporučuje odborník z firmy Zehnder.

Snadné je i uvedení do provozu a následné ovládání. Modul má integrované wi-fi připojení a možnost ovládání přes aplikaci. Aplikace Zehnder ComfoClime Control poskytuje veškerý komfort včetně průvodce uvedením do provozu, a umožňuje pohodlnou kontrolu kdykoli a odkudkoli.

Parametry modulu v sestavě s větrací jednotkou činí tento systém z hlediska energetické efektivity nepřekonatelným, takže jeho použití je mimo jiné spolehlivou cestou k získání lepšího štítku PENB a stavebního povolení.

